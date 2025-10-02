Οι ξενοδοχειακές επενδύσεις ο μεγάλος κερδισμένος της ελληνικής κτηματαγοράς

Ως ο μεγάλος κερδισμένος της ελληνικής κτηματαγοράς, με τις προβλέψεις για το Β’ εξάμηνο να παραμένουν ισχυρά θετικές αναδεικνύονται οι ξενοδοχειακές επενδύσεις στο Property Market Outlook for Greece του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για το Α’ εξάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Real Estate & Development, η αύξηση του τουρισμού, η σταθερότητα του οικονομικού περιβάλλοντος και η έντονη ζήτηση από ξένους επενδυτές τροφοδοτούν τη δυναμική του ξενοδοχειακού κλάδου. Η μελέτη επισημαίνει ότι τα ξενοδοχεία –μαζί με τις εξοχικές κατοικίες και τα γραφεία– θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, σε αντίθεση με τους βιομηχανικούς χώρους και τα εμπορικά καταστήματα που εμφανίζουν ενδείξεις πίεσης.

Παράλληλα, η μελέτη τονίζει τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη θετική πορεία του κλάδου: το υψηλό κόστος κατασκευής, η αβεβαιότητα γύρω από τον ΝΟΚ και η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον ρυθμό νέων ξενοδοχειακών αναπτύξεων, ακόμα κι αν η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής, Λευτέρης Σικαλίδης, υπογράμμισε ότι η ελληνική αγορά φιλοξενίας βρίσκεται σε κομβικό σημείο: «Παρά τη δυναμική της, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε προοπτικές ανάπτυξης και προκλήσεις, όπως το κόστος και η διαθεσιμότητα. Η μελέτη παρέχει ρεαλιστική εικόνα και πρόβλεψη για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αποτελώντας αξιόπιστη αναφορά για τον ξενοδοχειακό κλάδο και εργαλείο στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων».

