Grivalia Hospitality: Η αναμονή για το Six Senses στους Πεταλιούς και οι στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Της Βίκης Τρύφωνα

Η πολυαναμενόμενη επένδυση της Grivalia Hospitality στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Πεταλιών στην Εύβοια, που θα λειτουργήσει υπό τη διαχείριση της διεθνούς αλυσίδας Six Senses, αναμένεται να λάβει Προεδρικό Διάταγμα το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Την εκτίμηση αυτή επιβεβαίωσε ο Γιώργος Χρυσικός, ιδρυτής και CEO της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του Athens Riviera Summit 2025, σημειώνοντας ότι η μακρά αδειοδοτική διαδικασία ήταν αναμενόμενη λόγω της πολυπλοκότητας του έργου.

Ένα υπερπολυτελές project 224 εκατ. ευρώ

Το Six Senses Megalonisos θα αναπτυχθεί σε έκταση 550 στρεμμάτων, μέσα σε προστατευόμενη ζώνη 17.000 στρεμμάτων, και περιλαμβάνει 75 πολυτελείς βίλες, 20 branded κατοικίες, εστιατόρια, χώρους ευεξίας και beach club. Η τοποθεσία προσφέρει άμεση πρόσβαση με ελικόπτερο σε πέντε λεπτά ή με σκάφος σε 20 λεπτά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ιδιωτικότητα και ευκολία μετακίνησης.

Η κατασκευαστική φάση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 800 θέσεις εργασίας, ενώ κατά τη λειτουργία του resort θα προσφέρει 400 νέες μόνιμες θέσεις απασχόλησης, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία. Η επένδυση προβλέπεται να προσθέσει πάνω από €1 δισ. στην εθνική οικονομία και να αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδας στον τομέα του premium τουρισμού.

Ο κ. Χρυσικός τόνισε παράλληλα τις καθυστερήσεις που προκαλεί η γραφειοκρατία και οι θεσμικές στρεβλώσεις, υπενθυμίζοντας ότι μετά το Προεδρικό Διάταγμα θα ακολουθήσει η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και στη συνέχεια η οικοδομική άδεια. Η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου τρία χρόνια.

Βιώσιμη ανάπτυξη και premium εμπειρίες

Στην ομιλία του, ο CEO της Grivalia υπογράμμισε ότι ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά όχι μόνο πολυτελή καταλύματα, αλλά ολοκληρωμένες εμπειρίες που αφήνουν ισχυρές εντυπώσεις. Η Ελλάδα διαθέτει, σύμφωνα με τον ίδιο, όλα τα απαραίτητα στοιχεία: μοναδικό φυσικό περιβάλλον, εύκολη προσβασιμότητα, υψηλής ποιότητας γαστρονομία, ανθρώπους και ήλιο. Ο στόχος, όπως σημείωσε, δεν είναι η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, αλλά η προσέλκυση εκείνων που δαπανούν υψηλά ποσά.

Η στρατηγική της Grivalia στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει σημαντικά στην Ελλάδα με premium projects. Το One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα, αξίας 300 εκατ. ευρώ, άνοιξε το 2023 με 127 «κλειδιά» και 14 κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Το 2024 εγκαινιάστηκε το 91 Athens Riviera στη Βούλα, συνδυάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μοντέλο private members club με luxury glamping, σε συνεργασία με τον όμιλο Domes.

Αυτές οι κινήσεις καταδεικνύουν τη στρατηγική της Grivalia να διαφοροποιείται από τον μαζικό τουρισμό, επενδύοντας σε εμπειρίες υψηλής αξίας για επισκέπτες με αυξημένη δαπάνη.

Avant Mar Paros

Οικονομικά αποτελέσματα 2024: Εκρηκτική ανάπτυξη

Η Grivalia δημοσίευσε παράλληλα τα αποτελέσματα για το 2024: ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €85,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 93% σε σχέση με το 2023 (€44 εκατ.). Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως:

στην πρώτη πλήρη χρονιά λειτουργίας του One&Only Aesthesis,

στην έναρξη νέων χώρων εστίασης στο ξενοδοχείο,

στην πλήρη λειτουργία του Avant Mar στην Πάρο,

και στη λειτουργία του 91 Athens Riviera από το καλοκαίρι του 2024.

91 Athens Riviera, The Resort

Η αύξηση των εσόδων συνοδεύτηκε από υψηλότερα λειτουργικά κόστη λόγω νέων μονάδων, ενώ τα διοικητικά έξοδα μειώθηκαν, καθώς το 2023 είχαν επιβαρυνθεί από έκτακτες χρεώσεις.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality έφτασε τα €822 εκατ., με στόχο να ξεπεράσει το €1,4 δισ. τα επόμενα χρόνια. Εκτός από τους Πεταλιούς, σε εξέλιξη βρίσκεται νέο resort στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου, που θα ξεχωρίζει για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τη χαμηλή δόμηση. Το συνολικό πενταετές πρόγραμμα επενδύσεων προσεγγίζει τα €450 εκατ.

Το 2024, η εταιρεία λειτουργούσε έξι ξενοδοχειακές μονάδες με περίπου 500 «κλειδιά», καθώς και πολυτελείς κατοικίες σε στρατηγικές τοποθεσίες. Μέσω της Grivalia Sea Services, οι επισκέπτες είχαν πρόσβαση σε στόλο πέντε σκαφών και ένα παραδοσιακό καΐκι, αποκλειστικά για πελάτες και μέλη, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπειρία φιλοξενίας.

