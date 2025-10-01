Μαρίνα Αλίμου: Ανοίγει ο δρόμος της ανάπλαση 100 εκατ. ευρώ για τον τουρισμό και το yachting

Της Βίκης Τρύφωνα

Το «πράσινο φως» για την έκδοση των τελικών αδειών έλαβε το επενδυτικό σχέδιο της ανάπλασης της Μαρίνας Αλίμου, με την προέγκριση της οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ, στη μεγαλύτερη μαρίνας της Ελλάδας και μια από τις μεγαλύτερες της Ανατολικής Μεσογείου, που δρομολογείται από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τη θυγατρική του REDS και έχει στόχο να εκσυγχρονίσει τον χώρο ελλιμενισμού αλλά και να συνδέσει τον θαλάσσιο τουρισμό με την αστική ζωή, τον πολιτισμό και την αναψυχή.

Η Μαρίνα Αλίμου αποτελεί την κύρια βάση για την Ελληνική αγορά τουρισμού ενοικίασης yachting και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρει αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον θαλάσσιο τουρισμό.

Ένα έργο-τοπόσημο για την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η χερσαία ζώνη των 210 στρεμμάτων θα αναπτυχθεί με κτίρια συνολικής επιφάνειας 17.750 τ.μ., νέες θέσεις στάθμευσης και υποδομές που θα αναβαθμίσουν το παράκτιο μέτωπο της πρωτεύουσας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών στη δυτική πλευρά, χώρος που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία στην περιοχή, αλλά και νέες χρήσεις κατά μήκος της Λεωφόρου Ποσειδώνος με γραφεία, καταστήματα και χώρους εστίασης.

Στην κεντρική προβλήτα προβλέπονται εστιατόρια και χώροι αναψυχής, ενώ η λειτουργία του Ναυτικού Ομίλου Αλίμου θα συνεχιστεί σε νέα θέση, με αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Παράλληλα, η μαρίνα θα μπορεί να εξυπηρετεί 979 σκάφη, από τα οποία 873 θα είναι σκάφη αναψυχής, 95 ναυταθλητικά και 11 αλιευτικά, γεγονός που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για ιστιοπλοΐα και θαλάσσιο τουρισμό.

Σύνδεση θάλασσας, πόλης και πολιτισμού

Η φιλοσοφία της ανάπλασης δεν αφορά μόνο την υποδομή. Ο σχεδιασμός ενσωματώνει χώρους πρασίνου, ποδηλατόδρομους και πεζοδρόμους, αλλά και την αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, ώστε η Μαρίνα να λειτουργεί ως κόμβος για αθλητισμό και πολιτισμό. Με την εύκολη πρόσβαση μέσω τραμ, λεωφορείων και οδικών αξόνων, δημιουργείται ένας χώρος ανοιχτός όχι μόνο στους επισκέπτες με σκάφη αλλά και στους κατοίκους της Αθήνας και των νοτίων προαστίων.

Η στρατηγική αυτή σύνδεση πόλης–θάλασσας ενισχύει τον χαρακτήρα της Αθηναϊκής Ριβιέρας ως πολυδιάστατου προορισμού, ικανού να συνδυάσει το μοντέλο city break με εμπειρίες θαλάσσιου τουρισμού, γαστρονομίας και ψυχαγωγίας.

Η επενδυτική διάσταση

Η REDS, μετά την πλήρη εξαγορά της από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, το οποίο θα ξεκινήσει το 2026 με ορίζοντα ολοκλήρωσης περίπου 20 μηνών. Στο εξάμηνο του 2025, η Μαρίνα Αλίμου συνέβαλε καθοριστικά στα έσοδα του Ομίλου (6,8 εκατ. από τα συνολικά 8,8 εκατ.), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως βασικού περιουσιακού στοιχείου.

Παράλληλα, η νέα θυγατρική REDS Hospitality σηματοδοτεί τη στροφή του Ομίλου στον τομέα της φιλοξενίας, με τη Μαρίνα Αλίμου να εντάσσεται σε μια συνολικότερη στρατηγική ανάπτυξης στον τουρισμό.

Καταλύτης για την τουριστική ανάπτυξη

Η αναβάθμιση της Μαρίνας Αλίμου αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Αθήνας. Με τον θαλάσσιο τουρισμό να παραμένει ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά της χώρας, η επένδυση αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση νέων αγορών, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και τη διασύνδεση της ελληνικής πρωτεύουσας με τον διεθνή χάρτη του yachting.

