Καρέτα-Καρέτα και βιώσιμος τουρισμός: Όροι για τη νέα κατασκήνωση Camping Thelia
01 Oct 2025
Σοφία Κοντογιάννη
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε τους πρόσθετους όρους για τη λειτουργία της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης Camping Thelia, ιδιοκτησίας της εταιρείας Αριστείδης Τάγαρης και ΣΙΑ Ε.Ε., στην περιοχή Θολό ρέμα ή Μερίδα της κοινότητας Ταξιαρχών στη Ζαχάρως εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία).
Σύμφωνα με την απόφαση, η κατασκήνωση θα πρέπει να λειτουργεί με πλήρη συμμόρφωση προς τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Μέρος του γηπέδου βρίσκεται εντός της ζώνης όπου απαγορεύονται κάθε μορφής παρεμβάσεις που θα αλλοίωναν τη φυσική βλάστηση ή τον γεωμορφολογικό χαρακτήρα της περιοχής, ενώ τμήμα της κατασκήνωσης καλύπτει τον φυσικό οικότοπο «Θίνες με δάση από Pinus pinea ή Pinus pinaster», όπου επιβάλλεται προστασία της φυσικής δομής.
Η απόφαση προβλέπει σειρά μέτρων για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας, με έμφαση στη θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα:
-Απαγόρευση παραμονής στην παραλία κατά τις νυχτερινές ώρες από τις 22:00 έως 06:00 κατά την περίοδο ωοτοκίας (Μάιος–Οκτώβριος).
- Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την προστασία των φωλιών της Caretta caretta και τη σημασία της περιοχής.
- Περιορισμός και ρύθμιση του φωτισμού ώστε να μην κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
- Χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης οχημάτων στη δυτική πλευρά του γηπέδου, με στόχο τη μείωση της φωτεινής όχλησης.
- Υποχρεωτική χρήση προκαθορισμένων μονοπατιών εντός της κατασκήνωσης για τους επισκέπτες.
Επιπλέον, προβλέπονται μέτρα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων, χρήση φυσικών υλικών στις κατασκευές, αποφυγή εισαγωγής ξενικών φυτικών ειδών, περιορισμός χρήσης πλαστικών μιας χρήσης και βιολογική διαχείριση απορρυπαντικών.
Η απόφαση επισημαίνει ότι ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και ότι οποιαδήποτε επέκταση, εκσυγχρονισμός ή αλλαγή της δραστηριότητας θα απαιτεί αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων.
Η κατασκήνωση προγραμματίζεται να λειτουργήσει με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, συνδυάζοντας την τουριστική δραστηριότητα με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων της περιοχής.
