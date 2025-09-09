Ο Λιβανέζος επιχειρηματίας της Vivium Holding που εξαγόρασε το ξενοδοχείο της Μπλε Κέδρος στο Κουκάκι

Με τα μάτια του ξεναγού

Στην Vivium Holding με έδρα τα ΗΑΕ πέρασε ακίνητο της εταιρίας επενδύσεων ακίνητης περιουσίας Μπλε Κέδρος στο Κουκάκι, που προορίζεται για ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, με αντίτιμο 18,6 εκατ. ευρώ.

Το εν λόγω ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 4.564 τ.μ. και βρίσκεται επί των παράλληλων οδών Φαλήρου 22-22β και Δημητρακοπούλου 21-25 στην Αθήνα.

Σήμερα βρίσκεται υπό ανακατασκευή και αλλαγή χρήσης από πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων 113 δωματίων, σύμφωνα με τη με αρ. 704106/2-6-2023 οικοδομική άδεια της ΥΔΟΜ Αθηνών.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί η 15.10.2025.

Η αξία του εν λόγω ακινήτου είχε αποτιμηθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2024 από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή της Εταιρείας σε 13,52 εκατ. ευρώ.

Η Μπλε Κέδρος απέκτησε το ακίνητο το 2018 και έκτοτε ξεκίνησε τη διαδικασία ανακατασκευής του σε ξενοδοχείο.

Η Vivium Holding ιδρύθηκε το 2017 από τον Elie Khouri και επικεντρώνεται σε εναλλακτικές επενδύσεις με έμφαση στο real estate, την τεχνολογία και το ast & design, καθώς στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων.

Χάρη στην 20ετή επενδυτική εμπειρία του ιδρυτή της, είναι ενεργή σε τομείς ανάπτυξης, ιδιοκτησίας και συμβούλων στον τομέα πολυτελείας, κατοικίας και φιλοξενίας στην περιοχή του Συμβούλιου Συνεργασίας του Κόλπου και σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές αγορές όπως η Ελλάδα, το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Ο CEO της Vivium Holding , Elie Khouri, είναι Λιβανεζικής και Γαλλικής καταγωγής, επιχειρηματίας, φίλος της τέχνης, βετεράνος marketeer και Πρόεδρος του Omnicom Media Group MENA, του τμήματος υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης της παγκόσμιας εταιρείας μάρκετινγκ και επικοινωνίας Omnicom Group.

