Πιστοποίηση Green Key στο Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια

Με τα μάτια του ξεναγού

Με τα μάτια του ξεναγού

Την διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στον τουρισμό, «Green Key», απέκτησε το ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια.

Η πιστοποίηση αυτή αναδεικνύει το ξενοδοχείο ως πρότυπο βιώσιμης λειτουργίας και υπεύθυνου τουρισμού.

Το πιστοποιητικό «Green Key» αποτελεί κορυφαίο πρότυπο αριστείας στον τομέα της περιβαλλοντικής ευθύνης και της βιώσιμης λειτουργίας στον τουριστικό κλάδο. Απονέμεται σε επιχειρήσεις που δεσμεύονται να σέβονται το περιβάλλον, εφαρμόζοντας τα αυστηρά κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω περιβαλλοντική εκπαίδευσης, του Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE).

Η διάκριση αναδεικνύει την αφοσίωση του ξενοδοχείου στην ανάπτυξη μιας πράσινης φιλοσοφίας λειτουργίας, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την οικολογική συνείδηση. Ταυτόχρονα, με την πιστοποίηση «Green Key», το Amaronda Resort & Spa εντάσσεται σε ένα διεθνές δίκτυο ξενοδοχείων που προάγουν τον «πράσινο» τουρισμό, προσφέροντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Το Amaronda Resort & Spa

Το τετράστερο ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa, μέλος της AURENZA HOSPITALITY, βρίσκεται στον κόλπο Μαλακόντα της Ερέτριας. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’70 και ανακαινίστηκε πλήρως το 2018.

Διαθέτει συνολικά 157 δωμάτια, bungalows και πολυτελείς βίλες – ορισμένα με ιδιωτική ή κοινόχρηστη πισίνα – προσφέροντας ποικιλία επιλογών σε οικογένειες, ζευγάρια και μεμονωμένους ταξιδιώτες. Όλα τα καταλύματα συνδυάζουν μοντέρνα διακόσμηση, ιδιωτικούς εξωτερικούς χώρους και σύγχρονες ανέσεις.

Οι επισκέπτες απολαμβάνουν δύο ιδιωτικές παραλίες, ποικιλία επιλογών γεύσης από το Nevia buffet restaurant έως το Ammos à la carte, εμπειρία γαστρονομίας μέσα από τον βιολογικό κήπο Bostani, υπηρεσίες Spa & Wellness με καινοτόμες θεραπείες, καθώς και δραστηριότητες όπως beach volley, τένις, ποδηλασία, kids club και ημερήσιες κρουαζιέρες με το Blue Lemur.

Το motto του Amaronda, «experience freedom», αποτυπώνει το όραμά του: να προσφέρει διακοπές όπου η φυσική ομορφιά, η αυθεντική φιλοξενία και η διακριτική πολυτέλεια συναντώνται αρμονικά.

Το Amaronda προσφέρει ένα μοναδικό **24ωρο All Inclusive πρόγραμμα**, που εξασφαλίζει ότι κάθε στιγμή της ημέρας καλύπτεται με φροντίδα, ποιότητα και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.