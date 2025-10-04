Πιστοποίηση Green Key στο Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια
04 Oct 2025, 06:13 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Την διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στον τουρισμό, «Green Key», απέκτησε το ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια.
Η πιστοποίηση αυτή αναδεικνύει το ξενοδοχείο ως πρότυπο βιώσιμης λειτουργίας και υπεύθυνου τουρισμού.
Το πιστοποιητικό «Green Key» αποτελεί κορυφαίο πρότυπο αριστείας στον τομέα της περιβαλλοντικής ευθύνης και της βιώσιμης λειτουργίας στον τουριστικό κλάδο. Απονέμεται σε επιχειρήσεις που δεσμεύονται να σέβονται το περιβάλλον, εφαρμόζοντας τα αυστηρά κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω περιβαλλοντική εκπαίδευσης, του Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE).
Η διάκριση αναδεικνύει την αφοσίωση του ξενοδοχείου στην ανάπτυξη μιας πράσινης φιλοσοφίας λειτουργίας, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την οικολογική συνείδηση. Ταυτόχρονα, με την πιστοποίηση «Green Key», το Amaronda Resort & Spa εντάσσεται σε ένα διεθνές δίκτυο ξενοδοχείων που προάγουν τον «πράσινο» τουρισμό, προσφέροντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.
Το Amaronda Resort & Spa
Το τετράστερο ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa, μέλος της AURENZA HOSPITALITY, βρίσκεται στον κόλπο Μαλακόντα της Ερέτριας. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’70 και ανακαινίστηκε πλήρως το 2018.
Διαθέτει συνολικά 157 δωμάτια, bungalows και πολυτελείς βίλες – ορισμένα με ιδιωτική ή κοινόχρηστη πισίνα – προσφέροντας ποικιλία επιλογών σε οικογένειες, ζευγάρια και μεμονωμένους ταξιδιώτες. Όλα τα καταλύματα συνδυάζουν μοντέρνα διακόσμηση, ιδιωτικούς εξωτερικούς χώρους και σύγχρονες ανέσεις.
Οι επισκέπτες απολαμβάνουν δύο ιδιωτικές παραλίες, ποικιλία επιλογών γεύσης από το Nevia buffet restaurant έως το Ammos à la carte, εμπειρία γαστρονομίας μέσα από τον βιολογικό κήπο Bostani, υπηρεσίες Spa & Wellness με καινοτόμες θεραπείες, καθώς και δραστηριότητες όπως beach volley, τένις, ποδηλασία, kids club και ημερήσιες κρουαζιέρες με το Blue Lemur.
Το motto του Amaronda, «experience freedom», αποτυπώνει το όραμά του: να προσφέρει διακοπές όπου η φυσική ομορφιά, η αυθεντική φιλοξενία και η διακριτική πολυτέλεια συναντώνται αρμονικά.
Το Amaronda προσφέρει ένα μοναδικό **24ωρο All Inclusive πρόγραμμα**, που εξασφαλίζει ότι κάθε στιγμή της ημέρας καλύπτεται με φροντίδα, ποιότητα και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.
διαβάστε ακόμα
- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03/10 | 06:15
- Ανάκληση επένδυσης για την αναβάθμιση του "Ναυσικά" στον Αστέρα Βουλιαγμένης και επιστροφή της ενίσχυσης 29/09 | 15:52
- Η Ελλάδα το νέο «αστέρι» στην ευεξία | Τα 6 ξενοδοχεία που έλαμψαν στα World Spa Awards 2025 24/09 | 07:57
- Η Ελλάδα πέμπτος πιο ακριβός ευρωπαϊκός προορισμός το 2025 | Έρευνα: το top10 της ακρίβειας 29/09 | 11:19
- Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Μουσαμά καταγράφει θετικά αποτελέσματα το 2024 03/10 | 07:05
- Selene Vedema 2025: Η Σαντορίνη στο επίκεντρο του παγκόσμιου οινικού στερεώματος 02/10 | 15:10
- Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας: Αίτημα για «πάγωμα» νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στο νησί 02/10 | 10:17
- Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία της Ευρώπης είχαν το καλοκαίρι αύξηση κρατήσεων και πρόσθετων εσόδων 01/10 | 13:40
- Η Wyndham ενισχύει την παρουσία της στην Κωνσταντινούπολη με ακόμη 2 ξενοδοχεία 02/10 | 10:11
- Δύο κοινωφελή Ιδρύματα με ξενοδοχειακή περιουσία 01/10 | 06:24
δημοφιλέστερα
- 1 Κοζάνη: Η Αθήνα της Δυτικής Μακεδονίας αποκαλύπτει τα μυστικά της 02.10.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 2 Ανακλήθηκε η επιδότηση για το Grecotel Mykonos Blu 04.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Ηράκλειο | +4% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τον Σεπτέμβριο 03.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Ορόσημο για τον Άγιο Νικόλαο: Κατέπλευσε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει δεχθεί ποτέ μετά τις αναβαθμίσεις υποδομών 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Πιστοποίηση Green Key στο Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια 04.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Φθινόπωρο στην Πάτρα με αθλητισμό και μουσική 04.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Wizz Air | Έξι νέες συνδέσεις με Αθήνα και Θεσσαλονίκη το χειμώνα του 2025/26 04.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Η Ryanair ζητεί προστασία των υπερπτήσεων όταν απεργούν οι ελεγκτές – Πυρά κατά της Κομισιόν 03.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Το νέο κύμα των αθηναϊκών micro-bakery 04.10.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ