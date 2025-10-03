Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Μουσαμά καταγράφει θετικά αποτελέσματα το 2024

Της Βίκης Τρύφωνα

Σταθερή ανάπτυξη και πλάνα ανακαίνισης των τριών ξενοδοχείων του οικογενειακού ομίλου στην Αττική

Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Μουσαμά, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους παίκτες στον ελληνικό τουριστικό χώρο, έκλεισε τη χρήση του 2024 με αύξηση κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία που χαρακτηρίζει την ιστορία του.

Η εταιρεία «ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΜΟΥΣΑΜΑΣ Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε το 1970 από την οικογένεια Μουσαμά, εξυπηρετεί σε ετήσια βάση περισσότερους από 155.000 πελάτες με 100.886 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία ATHENS CROWNE PLAZA στην οδό Μιχαλακοπούλου και στο γειτονικό HOLIDAY SUITES, καθώς και στο ATHENS HOLIDAY INN κοντά στο αεροδρόμιο.

Όπως αναφέρεται στη χρηματοοικονομική έκθεση για τη χρήση 2024, στη διαρκή προσπάθειά της να αναπτυχθεί και να προσφέρει ολοένα πιο αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της, η εταιρεία θα προχωρήσει σε ανακαίνιση των ξενοδοχειακών μονάδων της σε πλάνο διετίας.

Αύξηση κύκλου εργασιών

Η χρήση του 2024 έκλεισε με κύκλο εργασιών ύψους 17.655.090,22 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,56% σε σχέση με το 2023, όπου είχε καταγραφεί κύκλος εργασιών 16.568.382,38 ευρώ. Η κατανομή των εσόδων ανά ξενοδοχείο παρουσιάζει ισχυρή και ισορροπημένη απόδοση:

CROWNE PLAZA: 8.292.576,06 € (από 7.955.566,00 €)

HOLIDAY INN: 8.326.174,10 € (από 7.627.408,00 €)

HOLIDAY SUITES: 1.035.490,06 € (από 980.198,00 €)

Λοιπά έσοδα: 850,00 € (από 5.210,38 €)

Η σταθερή αύξηση στα δύο μεγάλα ξενοδοχεία του Ομίλου, CROWNE PLAZA και HOLIDAY INN, υπογραμμίζει την ισχυρή ζήτηση από επαγγελματίες και leisure ταξιδιώτες, ενώ η μικρή αύξηση στα HOLIDAY SUITES δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της μικρής αλλά στοχευμένης μονάδας.

Οικονομική κατάσταση

Παρά τις προκλήσεις που άφησε η πανδημία, η οικονομική κατάσταση του Ομίλου παραμένει ικανοποιητική. Οι δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες ανέρχονται σε 1.500.000 ευρώ, με προγραμματισμένη εξόφληση εντός του 2025, ενώ τα ενσώματα πάγια καταγράφονται σε 8.804.952,16 ευρώ από 9.475.440,35 ευρώ το 2023. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 7.086.215,45 ευρώ, από 8.978.611,43 ευρώ το προηγούμενο έτος, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη διαχείριση κεφαλαίων και την αναπροσαρμογή επενδύσεων σε μία περίοδο σταθεροποίησης της αγοράς.

Επιχειρηματικό μοντέλο και αξίες

Η εταιρεία έχει χτίσει τη φήμη της πάνω σε ένα μοντέλο που συνδυάζει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φιλοξενίας με ασφάλεια και αξιοπιστία για τον σύγχρονο ταξιδιώτη. Η διαρκής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με έμπειρα στελέχη και συνεχή εκπαίδευση, καθιστά τον Όμιλο Μουσαμά σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μέλος του ΣΕΤΕ, της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην τήρηση των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου.