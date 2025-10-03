Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία

Του Κωστή Χαλκιαδάκη

Τα πάνω κάτω στην οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έφερε στην πράξη η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την 1η Μαρτίου φέτος με στόχο τη διαφάνεια, την προστασία εργαζομένων και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, που ωστόσο όμως βρέθηκε στο επίκεντρο της καθημερινότητας χιλιάδων επαγγελματιών στον τουρισμό και την εστίαση.

Οπως διαπιστώνει η Κατερίνα Σαντίκου, Hospitality HR & Business Development Leader σε ανάρτηση της, η μετάβαση δεν ήταν χωρίς εμπόδια, αφού δίπλα στα οφέλη αναδείχθηκαν και σημαντικές προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί ο κλάδος.

Όπως επισημαίνει η κ. Σαντικου, η καθημερινή λειτουργία των ξενοδοχείων συγκρούεται συχνά με την ακαμψία του συστήματος. Η εποχικότητα και οι μαζικές προσλήψεις κάνουν δύσκολη την άμεση ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων, ενώ οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ τμημάτων, τα σπαστά ωράρια και οι αλλαγές μετά τα μεσάνυχτα δημιουργούν αποκλίσεις από το δηλωμένο πρόγραμμα.

Επιπλέον, έκτακτα γεγονότα όπως καθυστερημένες πτήσεις, VIP επισκέψεις ή απρόβλεπτα γκρουπ, αλλά και δραστηριότητες πριν την έναρξη της βάρδιας, όπως σεμινάρια, παραλαβή στολής ή briefing με προϊστάμενο, συχνά παραμένουν «αόρατα» στο σύστημα, δημιουργώντας τριβές με το προσωπικό.

Πρακτικά tips

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, η ίδια προτείνει πρακτικά tips, όπως: να οργανώνεται έγκαιρα η ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων μέσω Taxisnet, εφαρμογής και συσκευών, να υπάρχει σαφής διαδικασία για όσους μετακινούνται μεταξύ τμημάτων, και να καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες πριν τη βάρδια ως υποχρεωτική εργασία.

Στο μεταξύ σημαντικές προκλήσεις εντοπίζονται και στις υποδομές, όπως σημεία χωρίς σήμα, ουρές για το clock-in σε ένα μόνο tablet ή απομακρυσμένες συσκευές καθιστούν την καταγραφή δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις τυπική και όχι πραγματική. Για αυτό, η κυρία Σαντικου προτείνει να ελέγχονται εγκαίρως σήμα και αριθμός συσκευών ώστε η καταγραφή να είναι ομαλή και ακριβής.

Παράλληλα σημειώνει ότι η μισθοδοσία απαιτεί διπλό έλεγχο, διορθώσεις χειροκίνητα για νυχτερινά, εβδομαδιαία ρεπό και αποκλίσεις από το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να αφιερώνουν πολλές ώρες στο «καθάρισμα» των δεδομένων. Εδώ, το tip είναι να προβλέπεται χρόνος για διόρθωση αποκλίσεων και να χρησιμοποιούνται dashboards ώστε οι επόπτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο ποιος είναι εντός ή εκτός βάρδιας.

Ειδική αναφορά κάνει στην εμπιστοσύνη των εργαζομένων και την προστασία προσωπικών δεδομένων, που όπως λέει, αποτελούν άλλο κρίσιμο σημείο. Οι εργαζόμενοι θέτουν ερωτήματα όπως «τι καταγράφεται και για πόσο;», ενώ η ισορροπία ανάμεσα στη διαφάνεια και την προστασία δεδομένων πρέπει να είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη. Το tip εδώ είναι να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για το τι καταγράφεται και για πόσο, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη.

Συνολικά, όπως καταλήγει η κυρία Σαντίκου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ήρθε για να μείνει. Το ζητούμενο για τον τουριστικό κλάδο είναι να γίνει λειτουργικό εργαλείο, που θα διευκολύνει την καθημερινότητα και θα προστατεύει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους ξενοδόχους, αντί να παραμένει απλώς μια υποχρέωση με πρόστιμα.