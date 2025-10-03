Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία
03 Oct 2025, 06:15 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
- Του Κωστή Χαλκιαδάκη
Τα πάνω κάτω στην οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έφερε στην πράξη η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την 1η Μαρτίου φέτος με στόχο τη διαφάνεια, την προστασία εργαζομένων και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, που ωστόσο όμως βρέθηκε στο επίκεντρο της καθημερινότητας χιλιάδων επαγγελματιών στον τουρισμό και την εστίαση.
Οπως διαπιστώνει η Κατερίνα Σαντίκου, Hospitality HR & Business Development Leader σε ανάρτηση της, η μετάβαση δεν ήταν χωρίς εμπόδια, αφού δίπλα στα οφέλη αναδείχθηκαν και σημαντικές προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί ο κλάδος.
Όπως επισημαίνει η κ. Σαντικου, η καθημερινή λειτουργία των ξενοδοχείων συγκρούεται συχνά με την ακαμψία του συστήματος. Η εποχικότητα και οι μαζικές προσλήψεις κάνουν δύσκολη την άμεση ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων, ενώ οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ τμημάτων, τα σπαστά ωράρια και οι αλλαγές μετά τα μεσάνυχτα δημιουργούν αποκλίσεις από το δηλωμένο πρόγραμμα.
Επιπλέον, έκτακτα γεγονότα όπως καθυστερημένες πτήσεις, VIP επισκέψεις ή απρόβλεπτα γκρουπ, αλλά και δραστηριότητες πριν την έναρξη της βάρδιας, όπως σεμινάρια, παραλαβή στολής ή briefing με προϊστάμενο, συχνά παραμένουν «αόρατα» στο σύστημα, δημιουργώντας τριβές με το προσωπικό.
Πρακτικά tips
Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, η ίδια προτείνει πρακτικά tips, όπως: να οργανώνεται έγκαιρα η ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων μέσω Taxisnet, εφαρμογής και συσκευών, να υπάρχει σαφής διαδικασία για όσους μετακινούνται μεταξύ τμημάτων, και να καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες πριν τη βάρδια ως υποχρεωτική εργασία.
Στο μεταξύ σημαντικές προκλήσεις εντοπίζονται και στις υποδομές, όπως σημεία χωρίς σήμα, ουρές για το clock-in σε ένα μόνο tablet ή απομακρυσμένες συσκευές καθιστούν την καταγραφή δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις τυπική και όχι πραγματική. Για αυτό, η κυρία Σαντικου προτείνει να ελέγχονται εγκαίρως σήμα και αριθμός συσκευών ώστε η καταγραφή να είναι ομαλή και ακριβής.
Παράλληλα σημειώνει ότι η μισθοδοσία απαιτεί διπλό έλεγχο, διορθώσεις χειροκίνητα για νυχτερινά, εβδομαδιαία ρεπό και αποκλίσεις από το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να αφιερώνουν πολλές ώρες στο «καθάρισμα» των δεδομένων. Εδώ, το tip είναι να προβλέπεται χρόνος για διόρθωση αποκλίσεων και να χρησιμοποιούνται dashboards ώστε οι επόπτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο ποιος είναι εντός ή εκτός βάρδιας.
Ειδική αναφορά κάνει στην εμπιστοσύνη των εργαζομένων και την προστασία προσωπικών δεδομένων, που όπως λέει, αποτελούν άλλο κρίσιμο σημείο. Οι εργαζόμενοι θέτουν ερωτήματα όπως «τι καταγράφεται και για πόσο;», ενώ η ισορροπία ανάμεσα στη διαφάνεια και την προστασία δεδομένων πρέπει να είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη. Το tip εδώ είναι να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για το τι καταγράφεται και για πόσο, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη.
Συνολικά, όπως καταλήγει η κυρία Σαντίκου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ήρθε για να μείνει. Το ζητούμενο για τον τουριστικό κλάδο είναι να γίνει λειτουργικό εργαλείο, που θα διευκολύνει την καθημερινότητα και θα προστατεύει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους ξενοδόχους, αντί να παραμένει απλώς μια υποχρέωση με πρόστιμα.
διαβάστε ακόμα
- Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Μουσαμά καταγράφει θετικά αποτελέσματα το 2024 03/10 | 07:05
- Selene Vedema 2025: Η Σαντορίνη στο επίκεντρο του παγκόσμιου οινικού στερεώματος 02/10 | 15:10
- Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας: Αίτημα για «πάγωμα» νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στο νησί 02/10 | 10:17
- Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία της Ευρώπης είχαν το καλοκαίρι αύξηση κρατήσεων και πρόσθετων εσόδων 01/10 | 13:40
- Η Wyndham ενισχύει την παρουσία της στην Κωνσταντινούπολη με ακόμη 2 ξενοδοχεία 02/10 | 10:11
- Δύο κοινωφελή Ιδρύματα με ξενοδοχειακή περιουσία 01/10 | 06:24
- TUI Magic Life Candia Maris | Η καρδιά του ευρωπαϊκού Beach Volley χτυπά στην Κρήτη 30/09 | 20:03
- Το Radisson Hotel Group διπλασιάζει την παρουσία του στην Ελλάδα με 5 νέα ξενοδοχεία 30/09 | 11:37
- Η Ελλάδα πέμπτος πιο ακριβός ευρωπαϊκός προορισμός το 2025 | Έρευνα: το top10 της ακρίβειας 29/09 | 11:19
- BEST WESTERN | Σύμπραξη γραφείων Ελλάδας-Ιταλίας με "δυναμική" 200 ξενοδοχείων σε 15 χώρες 29/09 | 15:01
δημοφιλέστερα
- 1 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης “FOLKWAY” στον Δήμο Χερσονήσου 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη της Αρμενίας – Ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας 02.10.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 3 Η μεγαλύτερη γιορτή της μπύρας στην Ελλάδα έσπασε ρεκόρ προσέλευσης 02.10.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 4 Να σωθεί η ισορροπία της Αθήνας – Όχι τουριστικό mall γύρω από την Ακρόπολη 02.10.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 5 Μαρίνα Αλίμου: Ανοίγει ο δρόμος της ανάπλασης 100 εκατ. ευρώ για τον τουρισμό και το yachting 01.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 FORUM Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού | Γνωριμία με τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Οι ξενοδοχειακές επενδύσεις ο μεγάλος κερδισμένος της ελληνικής κτηματαγοράς 02.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Γκολφ της Turkish Airlines στο Γκολφ Γλυφάδας 02.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Έρευνα Yougov | Πώς οι «τσιμπημένες» τιμές αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Γερμανών 02.10.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 10 Ο Μ. Βλατάκης στο Τ.Ν.: Οι καθυστερήσεις πτήσεων αναχαιτίζουν τα last minute – Να συζητηθεί το σ.ν. μετά τη σεζόν 01.10.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ