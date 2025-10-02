Selene Vedema 2025: Η Σαντορίνη στο επίκεντρο του παγκόσμιου οινικού στερεώματος

Ένα λαμπερό και εξαιρετικά ενδιαφέρον διήμερο μόλις έφτασε στο τέλος του και ο εμβληματικός θεσμός Selene Vedema 2025, από τον Όμιλο Katikies και τον Master of Wine Γιάννη Καρακάση, και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, ολοκλήρωσε επιτυχώς το σημαντικότατο έργο του για τέταρτη συνεχή χρονιά. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το νησί της Σαντορίνης τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα του παγκόσμιου οινικού στερεώματος, καθώς η μεγαλύτερη «γιορτή» του σαντορινιού αμπελώνα επέστρεψε ακόμη πιο δυνατή και ανατρεπτική, μέσα στους ατμοσφαιρικούς χώρους του Selene Restaurant στα Φηρά.

Το εστιατόριο με τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα και την εντυπωσιακή Κάναβα του Αγίου Ιωσήφ, που φιλοξενούνται μέσα στο ξενοδοχείο Katikies Garden, αποτέλεσαν το απόλυτο σκηνικό για σπάνιες οινικές και γαστρονομικές εμπειρίες, βιωματικά wine masterclasses, εκθέσεις τέχνης και φυσικά έγιναν ξανά το σημείο συνάντησης των οινοπαραγωγών του νησιού, στο πλαίσιο της πιο σημαντικής και ενωτικής έκθεσης κρασιών του σαντορινιού αμπελώνα. Το λαμπερό διήμερο έκρυβε μοναδικές εκπλήξεις για τους απανταχού οινόφιλους, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του Pierre Lurton, CEO των εμβληματικών Château d'Yquem και Château Cheval Blanc.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου η μεσαιωνική Κάναβα του Αγ. Ιωσήφ φιλοξένησε δύο βιωματικά wine masterclasses υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Καρακάση MW, τα οποία ήταν sold out ήδη πολλές ημέρες πριν την πραγματοποίηση τους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου, “Argyros Vertical – Cuvée Monsignori & Cuvée Evdemon”, οι καλεσμένοι συμμετείχαν σε μία σπάνια κάθετη γευσιγνωσία σε συνεργασία με το Κτήμα Αργυρός και με την παρουσία του Ματθαίου Αργυρού, ενώ κατά το δεύτερο, “Santorini vs the World”, έγιναν μέρος μίας τολμηρής συγκριτικής γευσιγνωσίας μεταξύ των καλύτερων Ασύρτικων του νησιού και κορυφαίων διεθνών ετικετών-ορόσημων του παγκόσμιου αμπελώνα. Ένα blind tasting που κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον ακόμη και των πιο εκπαιδευμένων οινόφιλων και ειδικών του κρασιού.

Το ίδιο βράδυ ένα ιδιαίτερο 4-Hands Dinner γέμισε την ανοικτή κουζίνα του Selene Restaurant με αστέρια, καθώς ο Executive Chef του Katikies Group και βραβευμένος με αστέρι Michelin, Έκτορας Μποτρίνι, ένωσε τις δυνάμεις του με τον διάστερο Γιώργο Παπαζαχαρία από το εστιατόριο Delta και την ομάδα του. Το αποτέλεσμα ήταν μία συναρπαστική γαστρονομική εμπειρία για όλες τις αισθήσεις, αφού οι δημιουργίες των πολυβραβευμένων σεφ διαδέχονταν η μία την άλλη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις τόσο με την καινοτομία και τις τεχνικές όσο και με την εικόνα και τη γεύση τους. Εξαιρετικές ετικέτες από την Ελλάδα και τον κόσμο συνόδευσαν τα πιάτα.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, η Κάναβα του Αγ. Ιωσήφ μεταμορφώθηκε στο απόλυτο σημείο συνάντησης του νησιού, καθώς το Grand Walk Around Tasting του σαντορινιού αμπελώνα γνώρισε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συμμετοχή του. Οινόφιλοι από το νησί της Σαντορίνης αλλά και ολόκληρη τη χώρα, εκπρόσωποι των media, ειδικοί του κρασιού και επαγγελματίες συναντήθηκαν μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη κάναβα για να δοκιμάσουν το terroir της Σαντορίνης στα ποτήρια τους, να συνομιλήσουν με τους παραγωγούς και να μυηθούν στα μικρά και μεγάλα μυστικά του μοναδικού στον κόσμο σαντορινιού αμπελώνα. Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε χρόνο παρατηρούνται όλο και πιο νέοι άνθρωποι να επισκέπτονται την εμβληματική αυτή έκθεση και να παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για τα κρασιά του μαγευτικού αυτού τόπου.

Η Selene Vedema 2025 κορυφώθηκε σε μία σπάνια βραδιά που «ήρθε να συνδέσει τα κρασιά της Σαντορίνης με τα σημαντικότερα κρασιά του κόσμου», όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Καρακάσης MW. Το Wine Legends Dinner, παρουσία του ίδιου του Pierre Lurton, επικεφαλής των σπουδαίων Château d'Yquem και Château Cheval Blanc, έδωσε την ευκαιρία στους εκλεκτούς παρευρισκόμενους να γευτούν vintages των Château d’Yquem, Ygrec, και Château Cheval Blanc, συνδυασμένα με αριστοτεχνικά πιάτα από τον Michelin-starred Executive Chef του Ομίλου Katikies, Έκτορα Μποτρίνι, και την ομάδα του.

Ο Pierre Lurton μίλησε στην αρχή του δείπνου για την ομορφιά της Σαντορίνης και τα κρασιά του τόπου που είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει, ενώ στη διάρκεια της βραδιάς πέρασε από όλα τα τραπέζια και μοιράστηκε τις σκέψεις και την ιστορία του με τους καλεσμένους. Οι δημιουργίες του Έκτορα Μποτρίνι, ειδικά σχεδιασμένες για τη συγκεκριμένη βραδιά, σχολιάστηκαν με διθυραμβικά σχόλια από το σύνολο των παρευρισκόμενων.

Κατά τη διάρκεια της Selene Vedema 2025 και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, το εντυπωσιακό μεσαιωνικό πέρασμα στην είσοδο του εστιατορίου θα φιλοξενεί την έκθεση γλυπτικής «Θεραπεύοντας το Χάσμα» του γνωστού γλύπτη Γιώργου Κυπρή, υπό την επιμέλεια της Mati Art Gallery. Η έκθεση περιλαμβάνει επιλεγμένα έργα του σημαντικού εικαστικού, του οποίου το συνολικό έργο έχει βοηθήσει στη διαμόρφωση της πορείας της σύγχρονης τέχνης στη Σαντορίνη.

Σχετικά με τον Όμιλο Katikies

Τα Katikies είναι μία εντυπωσιακή συλλογή από επτά πολυτελή ελληνικά ξενοδοχεία στη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η μαγευτική τους ατμόσφαιρα και το μοναδικό τους πνεύμα φιλοξενίας εμπνέεται από τα συναισθήματα που ξυπνούν τα νησιά αυτά στην καρδιά κάθε ταξιδευτή. Διαχρονικά κορυφαίοι προορισμοί διακοπών, τα συγκεκριμένα νησιά προσφέρουν απλόχερα το ρομαντισμό, την ποίηση της ζωής και την ευκαιρία να βιώσει κανείς απόλυτα μοναδικές εμπειρίες. Τα ξενοδοχεία Katikies γεννήθηκαν από το πάθος της ίδιας ακριβώς έμπνευσης. Οι τοποθεσίες των ξενοδοχείων συνδυάζουν την ηρεμία με την ιδιωτικότητα, προσφέροντας ένα ασφαλές καταφύγιο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη μαγεία που τους περιβάλλει. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εναρμονίζεται απόλυτα με τον φυσικό περιβάλλοντα χώρο, τον οποίο και αναδεικνύει, προσφέροντας τελικά στους ταξιδιώτες μία γεύση αυθεντικής και συνάμα πολυτελούς φιλοξενίας. Παρά το γεγονός πως τα ξενοδοχεία ανακαινίζονται μέσα στο χρόνο, κατορθώνουν να προσαρμόζονται τέλεια στο ανυπέρβλητο φυσικό τοπίο. Τα ξενοδοχεία Katikies γεννούν συναισθήματα και αναμνήσεις που παραμένουν ανεξίτηλα στο χρόνο, ενώ ο μοναδικός τους κόσμος αποτίνει φόρο τιμής στην ομορφιά της φύσης και στην ικανότητα του ανθρώπου να την αναδεικνύει στο έπακρο.

Σχετικά με τον Γιάννη Καρακάση MW

Ο Γιάννης Καρακάσης MW είναι ένας Master of Wine με έδρα του την Αθήνα, Ελλάδα. Είναι συγγραφέας, σύμβουλος και εκπαιδευτής σε θέματα κρασιού. Είναι ο Διευθυντής του οινικού προγράμματος στα Katikies Hotels. Το 2019 ίδρυσε το θεσμό “Great Greek Wines” και το First Growth Wine School στην Κύπρο. Ο Γιάννης είναι επίσης ο συγγραφέας του βιβλίου The Wines of Santorini (υποψήφιο στα Andre Simon Awards).