Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας: Αίτημα για «πάγωμα» νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στο νησί

Την αναστολή χορήγησης νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στο νησί, επικαλούμενη σοβαρούς κινδύνους για τη στέγαση, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή, ζητεί η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία κοινοποίησε και στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με την επιστολή, η Κέρκυρα –με πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων– καταγράφει πλέον περισσότερα από 16.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τις διαθέσιμες κλίνες να ξεπερνούν τις 70.000. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 70% την τελευταία πενταετία, φέρνοντας το νησί σε επίπεδα «τουριστικού κορεσμού» συγκρίσιμα με μεγάλες περιοχές της χώρας.

Η Ένωση επισημαίνει ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει προκαλέσει:

Έντονη στεγαστική κρίση, με τα ενοίκια να έχουν αυξηθεί πάνω από 40% τα τελευταία χρόνια.

Δυσκολίες στέγασης εποχικών εργαζομένων και φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Πίεση σε υποδομές και υπηρεσίες (ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων, κυκλοφορία).

Αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των ξενοδοχείων και νόμιμων τουριστικών καταλυμάτων.





Γι’ αυτό, η Ένωση ζητά:

Την άμεση υπαγωγή της Κέρκυρας σε καθεστώς αναστολής νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως ισχύει ήδη στο κέντρο της Αθήνας.

Η απόφαση να ισχύει για τουριστικές περιοχές που παρουσιάζουν κορεσμό, όπως η Πόλη της Κέρκυρας, Παλαιοκαστρίτσα, Δασσιά, Γουβιά, Μωραΐτικα και Κάβος.

Η αναστολή να διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ώστε να καθοριστούν με σαφήνεια οι όροι ανάπτυξης.

«Η Κέρκυρα έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Η αναστολή των νέων αδειών αποτελεί αναγκαίο και δίκαιο μέτρο για την προστασία του δικαιώματος στη στέγη, της ποιότητας ζωής, της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού και του φυσικού περιβάλλοντος», τονίζεται χαρακτηριστικά.