Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας: Αίτημα για «πάγωμα» νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στο νησί
02 Oct 2025, 10:17 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Την αναστολή χορήγησης νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στο νησί, επικαλούμενη σοβαρούς κινδύνους για τη στέγαση, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή, ζητεί η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία κοινοποίησε και στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.
Σύμφωνα με την επιστολή, η Κέρκυρα –με πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων– καταγράφει πλέον περισσότερα από 16.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τις διαθέσιμες κλίνες να ξεπερνούν τις 70.000. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 70% την τελευταία πενταετία, φέρνοντας το νησί σε επίπεδα «τουριστικού κορεσμού» συγκρίσιμα με μεγάλες περιοχές της χώρας.
Η Ένωση επισημαίνει ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει προκαλέσει:
- Έντονη στεγαστική κρίση, με τα ενοίκια να έχουν αυξηθεί πάνω από 40% τα τελευταία χρόνια.
- Δυσκολίες στέγασης εποχικών εργαζομένων και φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
- Πίεση σε υποδομές και υπηρεσίες (ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων, κυκλοφορία).
- Αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των ξενοδοχείων και νόμιμων τουριστικών καταλυμάτων.
Γι’ αυτό, η Ένωση ζητά:
- Την άμεση υπαγωγή της Κέρκυρας σε καθεστώς αναστολής νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως ισχύει ήδη στο κέντρο της Αθήνας.
- Η απόφαση να ισχύει για τουριστικές περιοχές που παρουσιάζουν κορεσμό, όπως η Πόλη της Κέρκυρας, Παλαιοκαστρίτσα, Δασσιά, Γουβιά, Μωραΐτικα και Κάβος.
- Η αναστολή να διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ώστε να καθοριστούν με σαφήνεια οι όροι ανάπτυξης.
«Η Κέρκυρα έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Η αναστολή των νέων αδειών αποτελεί αναγκαίο και δίκαιο μέτρο για την προστασία του δικαιώματος στη στέγη, της ποιότητας ζωής, της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού και του φυσικού περιβάλλοντος», τονίζεται χαρακτηριστικά.
