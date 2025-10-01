Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία της Ευρώπης είχαν το καλοκαίρι αύξηση κρατήσεων και πρόσθετων εσόδων
01 Oct 2025, 13:40 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Η RoomRaccoon, κορυφαίο σύστημα διαχείρισης ξενοδοχείων για ανεξάρτητα καταλύματα, δημοσίευσε την Ευρωπαϊκή Έκθεση Απόδοσης Ξενοδοχείων – Καλοκαίρι 2025, προσφέροντας μια αναλυτική εικόνα για το πώς κινήθηκε η ξενοδοχειακή αγορά στην Ευρώπη κατά την αιχμή της θερινής περιόδου.
Η μελέτη βασίστηκε σε περισσότερες από 600.000 κρατήσεις από 2.000 ανεξάρτητα ξενοδοχεία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία και Πορτογαλία, την περίοδο Ιούνιος–Αύγουστος, καταγράφοντας σημαντικές μεταβολές σε πληρότητες, τιμές, κανάλια κρατήσεων και πρόσθετα έσοδα.
Το βασικό εύρημα: τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία στην Ευρώπη βλέπουν να γίνονται οι κρατήσεις νωρίτερα, ενώ οι πελάτες μένουν περισσότερες μέρες και προσφέρουν έσοδα από πρόσθετες υπηρεσίες.
Αναλυτικά τα κύρια ευρήματα
- Αύγουστος: ο μήνας των ρεκόρ
Στην Πορτογαλία, Γερμανία και Ολλανδία, οι ξενοδόχοι κατέγραψαν τα υψηλότερα ADR και RevPAR τον Αύγουστο. Αντίθετα, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο κορυφώθηκαν τον Ιούλιο, ενώ η Ισπανία νωρίτερα, τον Ιούνιο, με πληρότητα που άγγιξε το 79%.
- Κρατήσεις πιο έγκαιρα
Ο μέσος χρόνος προγραμματισμού ανέβηκε από 42 σε 53 ημέρες. Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Ισπανία σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση, δίνοντας στους ξενοδόχους περισσότερη ορατότητα στη ζήτηση και δυνατότητα καλύτερης τιμολογιακής στρατηγικής.
- Διαφοροποιημένα ταξιδιωτικά μοτίβα
Στον Νότο της Ευρώπης, οι παρατεταμένες καλοκαιρινές διακοπές κερδίζουν έδαφος, με την Ισπανία να καταγράφει αύξηση διαμονών 5+ νυχτών. Στον Βορρά κυριαρχούν οι ολιγοήμερες αποδράσεις (1–2 διανυκτερεύσεις), με τη Γερμανία να εμφανίζει μικρή ενίσχυση στα πακέτα 3–4 νυχτών.
- Δυναμική των απευθείας κρατήσεων
Τα direct κανάλια κέρδισαν την πρωτιά σε Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε Ολλανδία και Γερμανία βρίσκονται πλέον στο ίδιο επίπεδο με το Booking.com. Παράλληλα, τα Google Hotel Ads έκαναν αισθητή την παρουσία τους, μπαίνοντας στην πεντάδα κορυφαίων καναλιών.
- Ανάπτυξη πρόσθετων εσόδων
Υπηρεσίες όπως πάρκινγκ, πρωινό, late check-out και προσωποποιημένες εμπειρίες ταξιδιού αποτέλεσαν μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού τζίρου σε σχέση με το 2024. Όσοι ξενοδόχοι προσέφεραν δυνατότητα προκράτησης έξτρα υπηρεσιών είδαν σημαντική ενίσχυση των εσόδων, αντισταθμίζοντας τη μείωση των δωματιακών τιμών.
Η άποψη της RoomRaccoon
«Το καλοκαίρι του 2025 έδειξε ότι τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία στην Ευρώπη είναι πιο δραστήρια από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα εκτεθειμένα σε πιέσεις τιμών. Η θετική πλευρά είναι ότι οι ταξιδιώτες κάνουν κρατήσεις νωρίτερα, μένουν περισσότερες μέρες σε ορισμένες αγορές και είναι πιο ανοιχτοί σε πρόσθετες υπηρεσίες – στοιχεία που δίνουν στους ξενοδόχους νέες ευκαιρίες να προστατεύσουν και να αυξήσουν τα έσοδα», δήλωσε ο Tymen van Dyl, CEO και ιδρυτής της RoomRaccoon, τονίζοντας τη σημασία εργαλείων AI για δυναμική τιμολόγηση και ισχυρότερη στρατηγική στις απευθείας κρατήσεις.
