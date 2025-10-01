Δύο κοινωφελή Ιδρύματα με ξενοδοχειακή περιουσία

Με τα μάτια του ξεναγού

Δύο κοινωφελή Ιδρύματα - για τα οποία έχει εγκριθεί η σύστασή τους- μεταξύ των περιουσιακών τους στοιχείων περιλαμβάνονται και ακίνητα που λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ξενοδοχεία.

Πρόκειται για το ΜΠΑΓΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ και το Ίδρυμα με την επωνυμία ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ.

Σκοποί του Μπάγκειου Ιδρύματος είναι:

-Η χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων ασθένειας, ένδειας και γήρατος σε άτομα που κατάγονται από τη Βόρεια Ήπειρο.

- Η χορήγηση υποτροφιών εσωτερικού μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστών ανώτερης εκπαίδευσης και φοιτητών ανώτατης εκπαίδευσης που κατάγονται από τη Βόρεια Ήπειρο.

- Η καταβολή ετήσιων χορηγημάτων στο Αμαλίειον Οικοτροφείον Θηλέων, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς».

- Η καταβολή χορηγημάτων για εθνωφελή ή φιλανθρωπικά έργα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος.

Στην περιουσία του ιδρύματος ακίνητα με ξενοδοχειακό ενδιαφέρον είναι τα εξής:

- Κτίριο 4 ορόφων επί της συμβολής των οδών Πλ. Ομονοίας 19 και Αθηνάς 69 (πρώην ξενοδοχείο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ), αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο με πατάρι, τρεις ορόφους και δώμα, συνολικής επιφάνειας 4.101 τ.μ., σε οικόπεδο έκτασης 1.026,10 τ.μ.

- Κτίριο 4 ορόφων επί της συμβολής των οδών Πλ. Ομονοίας 18 και Αθηνάς 64 (πρώην Ξενοδοχείο ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ), αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο με πατάρι, τρεις ορόφους και δώμα, συνολικής επιφάνειας 3.734 τ.μ, σε οικόπεδο έκτασης 772,94 τ.μ.

- Κτίριο 5 ορόφων επί των οδών Αθηνάς 57, Σοφοκλέους 23 και Αρμοδίου 8, (πρώην ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΙΑΣ), αποτελούμενο από υπόγειο Β΄, υπόγειο Α΄, ισόγειο με πατάρι, 4 ορόφους, δώμα Α’ και δώμα Β’, συνολικής επιφάνειας 4.804 τ.μ., σε οικόπεδο έκτασης 637,51 τ.μ.

- Κτίριο 5 ορόφων επί της οδού Αρμοδίου 12 (πρώην ξενοδοχείο ΕΣΤΙΑ), αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, 4 ορόφους και δώμα, συνολικής επιφάνειας 851 τ.μ., σε οικόπεδο επιφάνειας 131,42 τ.μ.

Σκοποί του Ιδρύματος με την επωνυμία ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ είναι η χορηγία έργων ευποιΐας και η προσφορά παντός είδους κοινωφελών υπηρεσιών προς τον ελληνικό λαό, μεταξύ των οποίων είναι:

- Η παροχή υποτροφιών σε νέους αριστούχους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές ή άλλους, που έχουν έφεση για σπουδές αλλά δεν έχουν τα οικονομικά μέσα, ιδίως κατοίκους των Βιλίων Αττικής.

-Η ανάληψη των εξόδων που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικούς φορείς, για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο εργαζομένων όσο και άλλων προσώπων που έχουν ανάγκη.

- Η βοήθεια προς άτομα με αναπηρίες.

Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η προαγωγή της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών και, ενδεικτικά, η αξιοποίηση και παραχώρηση του θεάτρου με την ονομασία «Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στα Βίλια Αττικής για τη δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων, τόσο της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, όσο και οποιουδήποτε τρίτου επιθυμεί να οργανώσει επιστημονικά συνέδρια οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η ενίσχυση των προσπαθειών σύγχρονων καλλιτεχνών με την παραχώρηση αυτού για πολιτιστικές εκδηλώσεις με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης και της τέχνης.

Μεταξύ των ακινήτων με ξενοδοχειακό ενδιαφέρον του Ιδρύματος είναι η ακίνητη περιουσία της εταιρείας με την επωνυμία «Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», δηλαδή 2 ξενοδοχεία μετά του

εξοπλισμού τους, που βρίσκονται στα Βίλια Αττικής. Πρόκειται για το ξενοδοχείο VERORΙ, επί της οδού Σακελλαρίου 69, συνολικού εμβαδού κύριων και βοηθητικών χώρων 2.923,98 τ.μ. επί οικοπέδου εμβαδού 4.345,70 τ.μ. και το ξενοδοχείοNEO VERORI, στο τέρμα της οδού Σακελλαρίου, συνολικού εμβαδού κύριων και βοηθητικών χώρων 1.067,64 τ.μ. επί οικοπέδου 1.803,30 τ.μ. και 664,00 τ.μ.






































