Βραβεία Forbes σε 15 Ελληνικά ξενοδοχεία – Οι 3 τάσεις που αλλάζουν την πολυτέλεια στα ταξίδια

Δεκαπέντε Ελληνικά ξενοδοχεία απέσπασαν διακρίσεις στα βραβεία 2025 Star Awards του ανεξάρτητου παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πολυτελών ξενοδοχείων, εστιατορίων, σπα και κρουαζιέρας, Forbes Travel Guide.

Τα 15 Ελληνικά ξενοδοχεία διακρίθηκαν στην 67η ετήσια λίστα του Forbes στις κατηγορίες τεσσάρων αστέρων, πέντε αστέρων, προτεινόμενων και νέων για το 2025, ενώ από τη συνολική εικόνα των βραβευθέντων προέκυψε ότι τα πολυτελή ξενοδοχεία θέτουν νέα πρότυπα αυθεντικών εμπειριών, μοναδικών εγκαταστάσεων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών ευεξίας και προσφοράς ανεπανάληπτων στιγμών.

Νέος προορισμός για φέτος, μεταξύ άλλων από όλο τον κόσμο, είναι η Costa Navarino, με το Mandarin Oriental να φιγουράρει δίπλα στα πιο λαμπερά πεντάστερα της Ευρώπης, όπως το Four Seasons Hotel Baku, το Carlton Cannes, το Castelfalfi, το Rosewood Villa Magna και το The Cadogan, A Belmond Hotel, London and Raffles London at The OWO.

Αθήνα, Μύκονος και Σαντορίνη κυριαρχούν στη λίστα των βραβευμένων ξενοδοχείων από την Ελλάδα. Από την Αθήνα, βραβείο στην κατηγορία πέντε αστέρων απέσπασε το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και στην κατηγορία προτεινόμενου τα Hotel Grande Bretagne, a Luxury Collection Hotel και King George, a Luxury Collection Hotel.

Στη Σαντορίνη, στην κατηγορία πέντε αστέρων, βραβεύθηκαν τα Andronis Luxury Suites (φωτό), Grace Hotel Santorini και Katikies Santorini, στην κατηγορία τεσσάρων αστέρων το Santorini Secret Suites & Spa και ως προτεινόμενο το ξενοδοχείο Andronis Arcadia.

Από τη Μύκονο, βραβεία ως προτεινόμενα απέσπασαν τα ξενοδοχεία Myconian Korali Relais & Chateaux Hotel, Myconian O, Design Hotels, Myconian Utopia, Relais & Chateaux, Myconian Villa Collection, Preferred Hotels & Resorts και Kouros Hotel & Suites.

Τέλος, βραβεύθηκε το πεντάστερο ξενοδοχείο Summer Senses Luxury Resort, μέλος των SLH, στην Πάρο, με τέσσερα αστέρια από το Forbes.

Οι 3 τάσεις στα πολυτελή ταξίδια

Πίσω από κάθε βραβείο του Forbes Travel Guide κρύβονται χιλιάδες λεπτομέρειες: ο ρεσεψιονίστ που εντοπίζει μια ποικιλία καφέ που αγαπούν οι ντόπιοι, ο σεφ που προμηθεύεται προϊόντα από τοπική φάρμα, τα προσαρμοσμένα μείγματα αρωματοθεραπείας από γηγενή λουλούδια στο σπα.

Από την εφετινή απονομή των βραβείων προέκυψαν και ορισμένες τάσεις για τη χρονιά, που είναι οι ακόλουθες...

Τα όρια της πολυτέλειας διευρύνονται. Τα ξενοδοχεία προσεγγίζουν μια πελατεία με όλο και αυξανόμενη διάθεση για περιπέτεια εξερευνώντας νέους προορισμούς, όπως αποδεικνύεται την είσοδο νέων προορισμών στη λίστα του 2025.

Νέοι προορισμοί της λίστας φέτος είναι το Costa Navarino, το Μπρουνέι, η Φινλανδία, το Haikou, Xiamen και Xi'an της Κίνας, το Καζακστάν, η Μάλαγα, το Μαυροβούνιο, η Oualidia και Tamuda Bay στο Μαρόκο, το Phu Quoc του Βιετνάμ, η Ρουμανία και το Σάλτσμπουργκ.

Επίσης, η αυθεντικότητα αποτελεί το κλειδί. Οι επιθεωρητές κατέγραψαν τη δημιουργία μιας αίσθησης τόπου όχι μόνο από τη διακόσμηση και την κουζίνα, αλλά και από τη στοχαστική ενσωμάτωση των τοπικών εθίμων και της ιστορίας.

Τα ξενοδοχεία ανοίγουν το δρόμο προς την ευεξία. Οι εμπειρίες με επίκεντρο την υγεία και η απαίτηση των ταξιδιωτών να νιώθουν καλά και μετά το ταξίδι τους είναι προτεραιότητες. Τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η τάση διατηρείται ισχυρή στην κατηγορία Πέντε Αστέρων και επεκτείνεται ιδιαίτερα στην κατηγορία των Τεσσάρων Αστέρων και των Προτεινόμενων καταλυμάτων.

Πολυτελείς συνεργασίες. Τα ξενοδοχεία συνεργάζονται με υπερπολυτελή brand με δημιουργικούς τρόπους με σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών. Το Atlantis The Royal στο Ντουμπάι, για παράδειγμα, συνεργάστηκε με τη Louis Vuitton για μια εγκατάσταση τέχνης σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου για τον εορτασμό της πρώτης επετείου της μονάδας.

Από τις καθιερωμένες πρωτεύουσες πολυτελείας έως τους αναδυόμενους προορισμούς, οι 2.187 αποδέκτες των βραβείων για το 2025 αποδεικνύουν ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν μετριέται σε τετραγωνικά μέτρα, αλλά σε στιγμές γνήσιας σύνδεσης.

Η λίστα περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εστιατόρια, σπα, κρουαζιερόπλοια από 90 χώρες εκ των οποίων: