Το νέο κύμα των αθηναϊκών micro-bakery

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

Η Αθήνα ζει τη «δεύτερη άνοιξη» των bakery-cafés. Σε διάφορες γειτονιές της πόλης από το Παγκράτι και το Χαλάνδρι ως το Περιστέρι και τον Πειραιά, ξεπηδά μια νέα γενιά αρτοποιείων που δουλεύουν με τεχνογνωσία, φυσικά προζύμια, διαλεχτά άλευρα και υπομονετικές διαδικασίες ωρίμανσης. Επιλέγουν μικρούς χώρους και από το πρωί ξεφουρνίζουν ποιοτικό ψωμί, σάντουιτς και γλυκά ενώ το βράδυ σερβίρουν κρασί ή aperitivo «θολώνοντας» τα όρια ανάμεσα στις έννοιες φούρνος, καφέ ή all-day snack spot.

Batard

New age αρτοποιείο από δύο σεφ (Δήμος Μπαλόπουλος και Γιώργος Κηρύκος) που μετέφεραν την τεχνογνωσία της κουζίνας στον φούρνο. Με φυσικά προζύμια, διαλεχτά άλευρα και χρόνους ωρίμανσης 48 ωρών, κυνηγάνε με επιμονή την καλή πρώτη ύλη κι αυτό γράφει στη γεύση: ψωμιά με βάθος, τσιαπάτες λαχταριστές (όπως η Drama salami melt τσιαπάτα με πικάντικο σαλάμι Δράμας, gorgonzola και καραμελωμένο κρεμμύδι). Για γλυκό προτείνουν babka, cinnamon rolls και banana cake με σαντιγί και αλατισμένη καραμέλα. Μια νέα άφιξη που ξεφουρνίζει ιδέες με ταυτότητα, στο χώρο που πριν λειτουργούσε το microbakery «Feelings» του Άλεξ Κόνιαρη.

Διεύθυνση: Πύρρωνος 23, Παγκράτι

OK Fyne Microbakery

Μικρής κλίμακας αρτοποιείο-all day στέκι με αυλή και after-office vibe. Η μέρα ξεκινά με φρεσκοψημένα προζυμένια ψωμιά, κρουασάν και cookies, συνεχίζει με σάντουιτς στον φούρνο, και μετά τις 18:00 περνά σε «aperitivo mode». Η έμφαση είναι στο ποιοτικό ψωμί, τα φυσικά προζύμια και τις υπομονετικές ωριμάνσεις που δίνουν σώμα και άρωμα. New age προσέγγιση που ακροβατεί ευχάριστα ανάμεσα σε φούρνο, καφέ και neighborhood bar.

Διεύθυνση: Πλάτωνος 14, Χαλάνδρι

Alouatou

Το όνομά του σημαίνει «ζύμωση» στα βλάχικα και η λέξη αναφέρεται και στο πνεύμα αυτού του micro-bakery που τιμά την ηπειρώτικη πίτα και το προζυμένιο ψωμί από ελληνικά άλευρα (Μύλοι Λούλη & Λήμνου). Το πρωί, η εστίαση πέφτει στην τεχνική και την παράδοση με κιμαδόπιτες, σπανακοτυρόπιτες, μακαρονόπιτες με δικό τους φύλλο, το βράδυ, μεταμορφώνεται σε μικρό μπιστρό με τοπικά/βιοδυναμικά κρασιά και μικρά πιάτα (ταρτάρ, brisket, ψάρι ημέρας). Εδώ η επιμονή στην πρώτη ύλη και στις αργές διαδικασίες ωρίμανσης μεταφράζονται σε καθαρές γεύσεις που αναδεικνύουν ένα new age αρτοποιείο με χαρακτήρα.

Διεύθυνση: Ασκληπιού 87, Εξάρχεια/Νεάπολη

Φαρίν Μουά

Κομψό αρτοποιείο μικρής κλίμακας με εργαστήριο σε κοινή θέα και vintage πινελιές. Καθημερινά βγάζει προζυμένια ψωμιά (πολύσπορο, ελιόψωμο με σκόρδο & ρίγανη, «σοκολάτα-χαρούπι»), focaccia-«πίτσα» με ντομάτα-κρεμμύδι-ελιά, και πίτες με δικό τους φύλλο. Στα γλυκά, ξεχωρίζουν το βάσκικο cheesecake και τα cinnamon rolls. Η φιλοσοφία: τεχνογνωσία, διαλεχτά άλευρα, εποχικότητα και δημιουργική αξιοποίηση υλικών, βγάζει συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων και δίνει έμφαση στις πολύ καλές πρώτες ύλες, στην εποχικότητα και στην ανακύκλωση υλικών.

Διεύθυνση: Ερυθραίας 2, Περιστέρι

In Vitro

Ιταλοκαρπάθικος φούρνος που ενώνει το φυσικό προζύμι με τις comfort γεύσεις. Ψωμιά και χειροποίητες φοκάτσιες με τυριά/αλλαντικά δίπλα σε καρπαθιώτικες «τούρτες» (μυζηθρόπιτες με ζύμη τσουρεκιού), νοτιοϊταλικά taralli, cinnamon rolls και brownies. Γλυκιά υπογραφή τα κανόλι συχνά με ΠΟΠ φιστίκι Αιγίνης. Μικρός χώρος, μεγάλη φροντίδα στην πρώτη ύλη και στο σωστό ψήσιμο: ένα new age αρτοποιείο που ξεφουρνίζει ιστορίες και νοστιμιά.

Διεύθυνση: Λ. Χατζηκυριακού, Πειραιάς