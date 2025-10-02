Η μεγαλύτερη γιορτή της μπύρας στην Ελλάδα έσπασε ρεκόρ προσέλευσης
02 Oct 2025, 22:58 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Η 6η διοργάνωση της μεγαλύτερης γιορτής μπύρας στη χώρα μας ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη προσδοκία. Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, οι πόρτες των ζυθοποιείων-μελών της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών άνοιξαν διάπλατα, καλωσορίζοντας εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα που θέλησαν να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της ζυθοποίησης.
Η φετινή προσέλευση ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη δυναμική της ελληνικής μπύρας. Οι λάτρεις του ζύθου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από τις αγαπημένες τους ετικέτες, να περιηγηθούν στους χώρους παραγωγής και να ανακαλύψουν τα μυστικά των πρώτων υλών και των διαφορετικών στυλ μπύρας.
Η πρωτοβουλία της Ένωσης έχει ως στόχο να φέρει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο της μπύρας, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία «από το χωράφι μέχρι το ποτήρι», με ξεναγούς τους ίδιους τους ζυθοποιούς.
Συνολικά 12 ζυθοποιεία, μεγάλες μονάδες αλλά και μικροζυθοποιίες, συμμετείχαν στη φετινή γιορτή:
Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη)
Ζυθοποιία Πηνειού ΑΕ (Λάρισα)
Ικαριακή Ζυθοποιία (Ικαρία)
Κρητικές Ζυθοποιίες – Ζηδιανάκης (Ηράκλειο Κρήτης)
Κρητική Ζυθοποιία (Χανιά)
Μικροζυθοποιία Κυκλάδων (Τήνος)
Local Streets Beer (Βόλος)
Μικροζυθοποιία Μυκόνου (Μύκονος)
Septem (Ωρολόγιο Αυλωναρίου, Εύβοια)
Ολυμπιακή Ζυθοποιία (Ριτσώνα, Εύβοια)
Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)
Siris Craft Brewery (Σέρρες)
