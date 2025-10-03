Ο τουρισμός στηρίζει τα προϊόντα της ελληνικής γαστρονομίας στην αγορά του Βελγίου

Το σταθερά ανερχόμενο τουριστικό ρεύμα από το Βέλγιο σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικού ελληνικού ομογενειακού στοιχείου αλλά και η παρουσία μεγάλου αριθμού ελληνικών εστιατορίων σε όλο το Βέλγιο, υποβοηθούν και μπορούν περαιτέρω να δώσουν ιδιαίτερη δυναμική και προοπτικές για τα προϊόντα της ελληνικής γαστρονομίας στην αγορά του Βελγίου.

Να σημειωθεί ότι το βελγικό κοινό είναι αρκετά εξοικειωμένο με την γεύση και την ποιότητα των προϊόντων της ελληνικής γαστρονομίας. Επίσης, υπολογίζεται ότι στο Βέλγιο βρίσκονται περίπου 40 χιλ. ομογενείς. Τα τουριστικά γραφεία είτε σε καταστήματα είτε στο διαδίκτυο προτείνουν προορισμούς και προσφορές κυρίως στα ελληνικά νησιά. Το 2024 καταγράφηκαν 920,1 εκατ. αφίξεις από το Βέλγιο ενώ οι Βέλγοι δαπάνησαν στις διακοπές τους στη χώρα μας 584,3 εκατ. ευρώ.

Σχετικά καλές προοπτικές έχουν και οι ελληνικοί οίνοι. Το Βέλγιο συνολικά πραγματοποιεί εισαγωγές οίνου αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως, με την Ελλάδα να εξάγει το 2024 ποσότητες αξίας 2,5 εκατ. ευρώ το 2024 και 2,9 εκατ. το 2023. Επίσης αν και χώρα παραγωγής μπύρας το Βέλγιο εισάγει ποσότητες αξίας 103 εκατ. ευρώ (από την Ελλάδα μόλις 354.000 ευρώ). Ενδιαφέρον είναι ότι το Βέλγιο εισάγει εμφιαλωμένο νερό αξίας 1,7 δισ. ευρώ, με την Ελλάδα να εξάγει μόλις 0,3 εκατ. ευρώ. Επίσης τα ελληνικά αλιεύματα ειδικότερα τσιπούρα και λαβράκι έχουν ιδιαίτερα καλές προοπτικές στην αγορά του Βελγίου.

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει και προορισμό για αγορά δεύτερης - εξοχικής κατοικίας, λόγω του αυξανόμενου τουριστικού ρεύματος σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές των ελληνικών εξοχικών κατοικιών, σε σχέση με γειτονικές στο Βέλγιο χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία. Ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας ή για διευκολύνσεις και πληροφόρηση προς Βέλγους που βρίσκονται στην διαδικασία αγοράς εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.