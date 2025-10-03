Ο τουρισμός στηρίζει τα προϊόντα της ελληνικής γαστρονομίας στην αγορά του Βελγίου
03 Oct 2025, 06:52 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Το σταθερά ανερχόμενο τουριστικό ρεύμα από το Βέλγιο σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικού ελληνικού ομογενειακού στοιχείου αλλά και η παρουσία μεγάλου αριθμού ελληνικών εστιατορίων σε όλο το Βέλγιο, υποβοηθούν και μπορούν περαιτέρω να δώσουν ιδιαίτερη δυναμική και προοπτικές για τα προϊόντα της ελληνικής γαστρονομίας στην αγορά του Βελγίου.
Να σημειωθεί ότι το βελγικό κοινό είναι αρκετά εξοικειωμένο με την γεύση και την ποιότητα των προϊόντων της ελληνικής γαστρονομίας. Επίσης, υπολογίζεται ότι στο Βέλγιο βρίσκονται περίπου 40 χιλ. ομογενείς. Τα τουριστικά γραφεία είτε σε καταστήματα είτε στο διαδίκτυο προτείνουν προορισμούς και προσφορές κυρίως στα ελληνικά νησιά. Το 2024 καταγράφηκαν 920,1 εκατ. αφίξεις από το Βέλγιο ενώ οι Βέλγοι δαπάνησαν στις διακοπές τους στη χώρα μας 584,3 εκατ. ευρώ.
Σχετικά καλές προοπτικές έχουν και οι ελληνικοί οίνοι. Το Βέλγιο συνολικά πραγματοποιεί εισαγωγές οίνου αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως, με την Ελλάδα να εξάγει το 2024 ποσότητες αξίας 2,5 εκατ. ευρώ το 2024 και 2,9 εκατ. το 2023. Επίσης αν και χώρα παραγωγής μπύρας το Βέλγιο εισάγει ποσότητες αξίας 103 εκατ. ευρώ (από την Ελλάδα μόλις 354.000 ευρώ). Ενδιαφέρον είναι ότι το Βέλγιο εισάγει εμφιαλωμένο νερό αξίας 1,7 δισ. ευρώ, με την Ελλάδα να εξάγει μόλις 0,3 εκατ. ευρώ. Επίσης τα ελληνικά αλιεύματα ειδικότερα τσιπούρα και λαβράκι έχουν ιδιαίτερα καλές προοπτικές στην αγορά του Βελγίου.
Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει και προορισμό για αγορά δεύτερης - εξοχικής κατοικίας, λόγω του αυξανόμενου τουριστικού ρεύματος σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές των ελληνικών εξοχικών κατοικιών, σε σχέση με γειτονικές στο Βέλγιο χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία. Ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας ή για διευκολύνσεις και πληροφόρηση προς Βέλγους που βρίσκονται στην διαδικασία αγοράς εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.
(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.
διαβάστε ακόμα
- Η μεγαλύτερη γιορτή της μπύρας στην Ελλάδα έσπασε ρεκόρ προσέλευσης 02/10 | 22:58
- TASTE ZAKYNTHOS – Η Ζάκυνθος ανέδειξε τον γαστρονομικό και διατροφικό πλούτο της 02/10 | 15:49
- Από το Αιγαίο στο Μανχάταν: Η άνοδος της ελληνικής κουζίνας 02/10 | 07:05
- Orbis Vini Η πρώτη ελληνική έκθεση εισαγόμενων κρασιών που γίνεται εργαλείο για τη φιλοξενία 02/10 | 06:25
- Η τροφή αναγνωρίζεται ως πολιτιστικός πόρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γαστρονομίας του IGCAT 01/10 | 10:38
- Η γαστρονομία της θάλασσας στο επίκεντρο του Γαστρονομικού Φεστιβάλ στον Πειραιά 29/09 | 20:17
- Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα 25/09 | 06:45
- Γ.Πελεκανάκης: Τα κρητικά κρασιά απουσιάζουν από τα ξενοδοχεία και εστιατόρια του νησιού 25/09 | 12:07
- Ημέρες Θάλασσας στον Πειραιά: Με Θάνο Φέσκο, Γιορτή Τσικουδιάς και γεύσεις δίπλα στο κύμα 25/09 | 06:48
- Αυτά είναι τα καινούργια εστιατόρια της Αθήνας 24/09 | 06:22
δημοφιλέστερα
- 1 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης “FOLKWAY” στον Δήμο Χερσονήσου 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη της Αρμενίας – Ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας 02.10.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 3 Η μεγαλύτερη γιορτή της μπύρας στην Ελλάδα έσπασε ρεκόρ προσέλευσης 02.10.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 4 Να σωθεί η ισορροπία της Αθήνας – Όχι τουριστικό mall γύρω από την Ακρόπολη 02.10.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 5 Μαρίνα Αλίμου: Ανοίγει ο δρόμος της ανάπλασης 100 εκατ. ευρώ για τον τουρισμό και το yachting 01.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 FORUM Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού | Γνωριμία με τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Οι ξενοδοχειακές επενδύσεις ο μεγάλος κερδισμένος της ελληνικής κτηματαγοράς 02.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Γκολφ της Turkish Airlines στο Γκολφ Γλυφάδας 02.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Έρευνα Yougov | Πώς οι «τσιμπημένες» τιμές αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Γερμανών 02.10.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 10 Ο Μ. Βλατάκης στο Τ.Ν.: Οι καθυστερήσεις πτήσεων αναχαιτίζουν τα last minute – Να συζητηθεί το σ.ν. μετά τη σεζόν 01.10.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ