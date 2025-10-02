Orbis Vini Η πρώτη ελληνική έκθεση εισαγόμενων κρασιών που γίνεται εργαλείο για τη φιλοξενία
02 Oct 2025, 06:25 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
TornosNews.gr
Η Orbis Vini είναι η πρώτη ελληνική B2B έκθεση αφιερωμένη σε εισαγόμενα κρασιά και απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες HoReCa και οινεμπορίου. Η διοργάνωση προσφέρει σε ξενοδοχειακά στελέχη την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν κρασιά από όλο τον κόσμο και να γνωρίσουν τους εισαγωγείς τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εμπλουτίσουν τις λίστες κρασιών των μονάδων τους και να ενισχύσουν την εμπειρία των πελατών τους.
Η ώριμη, πια, ελληνική αγορά οίνων δείχνει σταθερά δυναμική και είναι ικανή να υποδεχθεί μια νέα έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά στον παγκόσμιο αμπελώνα.
Η Orbis Vini (www.orbisvini.com), που στα λατινικά σημαίνει «τα κρασιά του κόσμου», ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα Ύψιλον του ξενοδοχείου Intercontinental Athens (Λεωφόρος Συγγρού 89).
Η είσοδος είναι δωρεάν, με προεγγραφή στο site της έκεθσης, και προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματίες HoReCa και οινεμπορίου.
Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν τους εισαγωγείς, να δοκιμάσουν τα κρασιά τους και να επιλέξουν με ποια θα εμπλουτίσουν τις λίστες κρασιών των επιχειρήσεών τους.
Η Orbis Vini διοργανώνεται από τη Vinetum, την εταιρεία πίσω από το κορυφαίο Οινόραμα, τη μεγαλύτερη έκθεση ελληνικού κρασιού στον κόσμο. H Orbis Vini, από την πρώτη κιόλας διοργάνωσή της συγκεντρώνει 490 κρασιά από 179 οινοποιεία και 14 χώρες, από 21 εισαγωγείς-εκθέτες. Αποτελεί, έτσι, πραγματικό εργαλείο για F&B managers, οινοχόους, sommeliers, σεφ και άλλα κορυφαία ξενοδοχειακά στελέχη. Τα ελληνικά ξενοδοχεία χρειάζονται ποικιλία κρασιών, συνεπώς και επιλογές από τον διεθνή αμπελώνα, ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών τους και να αναδείξουν τη γαστρονομική εμπειρία τους.
Τα κρασιά που παρουσιάζονται στην έκθεση καλύπτουν όλες τις κατηγορίες: από βιολογικά και βιοδυναμικά, έως αφρώδη, ημίγλυκα, γλυκά και σπάνιες εσοδείες. Ωστόσο, η Orbis Vini δεν ανταγωνίζεται την ελληνική παραγωγή, αλλά τη συμπληρώνει, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε μια σύγχρονη και απαιτητική λίστα κρασιών στην Ελλάδα, όπου οι ελληνικές και διεθνείς επιλογές αλληλοσυμπληρώνονται. Επίσης, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα παρακολούθησης masterclass, για ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση στον διεθνή αμπελώνα και τις τάσεις της ελληνικής αγοράς οίνων εισαγωγής.
Η είσοδος στην Orbis Vini είναι δωρεάν για επαγγελματίες HoReCa και οινεμπορίου, με προεγγραφή και υποβολή σχετικού αιτήματος. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί ως B2B πλατφόρμα υψηλού επιπέδου, για ουσιαστικές επαγγελματικές επαφές, επιχειρηματικές συμφωνίες και ανάπτυξη συνεργασιών.
Οι γευστικές δοκιμές της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στα κορυφαία ποτήρια κρασιού Riedel. Την υποστήριξη της Orbis Vini συμπληρώνουν το Δουμπιά, το επίσημο ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό της έκθεσης, και το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη, που μαζί με τα ποτήρια Riedel αποτελούν τους χορηγούς της διοργάνωσης.
