Από το Αιγαίο στο Μανχάταν: Η άνοδος της ελληνικής κουζίνας

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

Η Νέα Υόρκη ζει φέτος μια ελληνική «άνοιξη» με αφίξεις που ανεβάζουν τον πήχη. Η ελληνική κουζίνα έχει έντονη παρουσία, με νέα εστιατόρια, φούρνους που προτάσσουν το ελληνικό πρωινό με το τρίπτυχο: phyllo, koulouri και freddo, ενώ η ανάγκη για καθαρές γεύσεις, ψάρια, όσπρια και χορτοφαγικά μενού, κάνει την μεσογειακή κουζίνα να «μιλά» στη γλώσσα του Νεοϋορκέζικου κοινού.

Στο κεφάλαιο του ελληνικού κρασιού, οι λίστες όλο και πιο συχνά «δείχνουν» προς την Ελλάδα με Ασύρτικο, Ρομπόλα και Βιδιανό για αρωματικά λευκά, Ξινόμαυρο και Αγιοργίτικο για δομημένα ερυθρά, και επιλογές φυσικών κρασιών από μικρούς παραγωγούς. Η πόλη υιοθετεί τα ελληνικά labels, κάνει pairing με μεζέδες και seafood, και αναβαθμίζει συνολικά την εικόνα της ελληνικής γαστρονομίας, που αποκτά σε μια πιο σύγχρονη, κοσμοπολίτικη αφήγηση.

Η φωτογραφία είναι από το AVRA Beverly Hills

Τα μεγάλα σχήματα

Avra: Ο όμιλος εστιατορίων ελληνικής θαλασσινής κουζίνας του Νίκου Τσούλου, ανοίγει τέταρτη τοποθεσία κοντά στο Penn Station, ένα από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς, που συνδέει το κέντρο της Νέας Υόρκης με το Λονγκ Άιλαντ, το Νιου Τζέρσεϋ. Μεγάλος χώρος με 150 θέσεις και υπαίθριο χώρο. Πρόκειται για ένα μεγάλης κλίμακας άνοιγμα για το ελληνικό fine-seafood και μάλιστα στην καρδιά των επιχειρηματικού κόσμου. Το μενού προτάσσει φρέσκα ψάρια/θαλασσινά, ωμά ορεκτικά τύπου σαγανάκι, χταπόδι, spreads, κλασική χωριάτικη, και πιάτα όπως sea bass «souvlaki». Τα πρώτα δημοσιεύματα τοποθετούν το άνοιγμα στις αρχές Οκτωβρίου.

Pixida: Το νέο project του Στέλιου Τσάπα στη Fifth Avenue απλώνεται σε τρία επίπεδα με επτά private rooms και wine cellar σε παλιό θησαυροφυλάκιο. Εστίαση με ελληνικό seafood & dry-aged ψάρια. Το opening έχει δρομολογηθεί για άνοιξη.

Αφίξεις που μιλούν σύγχρονα ελληνικά

Φωτό από Carnegie Diner & Café

Delos (φωτό): Ο Στάθης Αντωνακόπουλος, ο Έλληνας του Carnegie Diner, ανοίγει νέο concept στην καρδιά του Μανχάταν, βασισμένο σε comfort ελληνικές βάσεις με τεχνική, cosmopolitan σερβίρισμα και πιάτα όπως φαγκρί με ρεβιθάδα και λαιμό αρνιού με κρέμα μελιτζάνας. Άνοιγμα στα τέλη Οκτωβρίου.

Φωτό από Anassa Taverna

Dear Margo: Μεσογειακό all-day αλλά και βραδινό spot με μεζέδες για μοίρασμα και skewers σε μεσογειακό format (π.χ. λαβράκι), σε «ζεστό» uptown ύφος. Ιδιοκτήτης ο Ντιν Πασχάλης (Anassa Taverna), θα βρίσκεται Upper East Side και ανοίγει στα τέλη Οκτωβρίου.

Taverna by The Gyro Project (Hudson Yards/Hell’s Kitchen): Ο σεφ Παύλος Ξενόπουλος, γνωστός από τα Pylos και Milos, ηγείται του fast-fine The Gyro Project με ελληνική comfort κουζίνα (κάτω φωτό). Σερβίρει όλα τα ελληνικά classics αναβαθμισμένα: Greek-style αρνίσια παϊδάκια, πίτα-wraps, λαβράκι με λεμονάτες πατάτες, μουσακάς (και vegan και με φέτα μπεσαμέλ), μπιφτεκάκια, μπουγάτσα και baklava cheesecake. Σε λειτουργία από τον Αύγουστο.

Το ελληνικό πρωινό γίνεται τάση

Στη Νέα Υόρκη, το ελληνικό πρωινό έχει γίνει καθημερινή ιεροτελεστία: τραγανές πίτες (phyllo), κουλούρι στο χέρι και freddo για το δρόμο. Η μετακόμιση του Artion από την Αστόρια στο Tribeca λειτουργεί σαν ορόσημο: με πίτες, μπουγάτσες, τσουρέκια και ευφάνταστα brunch που συστήνουν το ελληνικό bakery culture σε απαιτητικό downtown κοινό. Στην Αστόρια, το Koukla Espresso Bar της Βασιλικής Λαμπροπούλου παίζει τον ρόλο του ζωντανού neighborhood hub με focaccia-sandwiches και γλυκά, ενώ το Anemi Modern Greek μέσα στο voco Hotel φέρνει το all-day ελληνικό comfort σε ρυθμό city-break: πρωινό που τραβά ως αργά, ιδανικό για όσους θέλουν γεύση Ελλάδας με την πρώτη γουλιά.

Φυσικά κρασιά & μικροί παραγωγοί

Σταφύλι τύπου ασύρτικο

Οι λίστες κρασιού στο «Μεγάλο Μήλο» ανοίγουν ουσιαστικά προς την Ελλάδα. Στα λευκά, ο άξονας παραμένει το Ασύρτικο Σαντορίνης (Estate Argyros, Sigalas, Gaia, Hatzidakis), η Ρομπόλα Κεφαλονιάς (Sclavos, Petrakopoulos, Sarris) αλλά και το Βιδιανό Κρήτης (Manousakis, Lyrarakis). Στα ερυθρά, οι κατάλογοι «γράφουν» ολοένα συχνότερα Ξινόμαυρο (Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Markovitis, Άλφα Estate) και Αγιωργίτικο Νεμέας. Η νέα γενιά κρασιών ήπιας παρέμβασης είναι παρούσα: Tetramythos (Retsina Nature), Karanika (παραδοσιακής μεθόδου αφρώδη από Ξινόμαυρο), Tatsis και Ligas (μακεδονικά φυσικά κρασιά) βρίσκουν θέση στις “by-the-glass” προτάσεις. Δε λείπει η Μαλαγουζιά, οι μοντέρνες ρετσίνες. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πολλά μενού στη Νέα Υόρκη προσφέρουν flights ή Coravin pours για να δοκιμάσει ο επισκέπτης… Ελλάδα «σε μικρές γουλιές», και pairings που αναδεικνύουν την ελληνική γεύση.