Η τροφή αναγνωρίζεται ως πολιτιστικός πόρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γαστρονομίας του IGCAT

Η τροφή πρέπει να αναγνωριστεί επίσημα ως πολιτιστικός πόρος στις διεθνείς ατζέντες. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα που προέκυψε από το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γαστρονομίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Παλάου ντε Πεδράλμπες της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο του MONDIACULT 2025.

Περισσότεροι από 160 διεθνείς ειδικοί, εκπρόσωποι οργανισμών όπως η UNESCO, Slow Food, Crop Trust, Future Food Institute, Délice Network, καθώς και σεφ και πολιτιστικά δίκτυα, υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Συνεδρίου, δεσμευόμενοι να υπερασπιστούν τη γαστρονομία ως κρίσιμο παράγοντα για το περιβάλλον, την πολιτιστική ταυτότητα και την κοινωνική ευημερία.

«Επείγει η συλλογική δράση»

Η πρόεδρος του IGCAT, Δρ. Diane Dodd, τόνισε ότι «το μέλλον της τροφής είναι κοινή ευθύνη» και συνεχάρη την Καταλονία για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2025, αναγνωρίζοντάς την ως φάρο καλών πρακτικών.

Από την πλευρά της, η Cristina Massot από την καταλανική κυβέρνηση υπογράμμισε πως η σύνδεση τροφής και πολιτισμού «είναι αυτονόητη για την Καταλονία», ενώ η Susanne Schnuttgen της UNESCO παρουσίασε τις διεθνείς προσπάθειες για την ανάδειξη γαστρονομικών παραδόσεων.

Παραδείγματα από όλο τον κόσμο

Στις ολομέλειες παρουσιάστηκαν καινοτόμες πολιτικές από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία και την Αμερική. Παραδείγματα από την Καταλονία, το Ασίρ στη Σαουδική Αραβία, τη Μανάμπι στον Ισημερινό και την Ταϊλάνδη ανέδειξαν πώς η γαστρονομία μπορεί να εμπνεύσει καινοτομία, να ενδυναμώσει τις κοινότητες και να διαφυλάξει την πολιτιστική κληρονομιά.

Οραματισμοί για το 2050

Στο World Café, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σχεδιάσουν σενάρια για το μέλλον της τροφής έως το 2050, συγκρίνοντας ουτοπικές και δυστοπικές εκδοχές. Οι ιδέες τους θα ενσωματωθούν σε αναλυτική έκθεση του IGCAT, που θα λειτουργήσει ως εργαλείο πολιτικής για την προάσπιση της γαστρονομικής ποικιλομορφίας.

Η σκυτάλη περνά στη Μανάμπι

Στην τελετή λήξης, η Καταλονία παρέδωσε τη σκυτάλη στη Μανάμπι του Ισημερινού, η οποία θα αναλάβει τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026 και θα φιλοξενήσει το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων και Εργασίας της Καταλονίας, Miquel Samper, δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει τη Διακήρυξη του Συνεδρίου στο MONDIACULT 2025, δηλώνοντας:

«Η Καταλονία ζει την καλύτερη στιγμή της γαστρονομικής της ιστορίας, με διεθνώς καταξιωμένους σεφ, δυναμική νέα γενιά και υψηλής ποιότητας αγροδιατροφική παραγωγή. Η κουζίνα μας είναι σημείο αναφοράς και στοιχείο ταυτότητας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Πολιτισμός και γεύση

Το συνέδριο πλαισιώθηκε από πολιτιστικές δράσεις, δοκιμές τοπικών προϊόντων και την απονομή των Βραβείων Food Film Menu 2025, ενώ κορυφώθηκε με ένα εορταστικό δείπνο που ανέδειξε τη γαστρονομική ποικιλομορφία της Καταλονίας.