Μήνυμα Airbnb προς τους οικοδεσπότες: Λάβετε μέρος στη διαβούλευση της ΕΕ για τη στέγη

Σε δημόσια διαβούλευση καλεί τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στις στεγαστικές αγορές της ΕΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως και τις 17 Οκτωβρίου του 2025, προκειμένου, βάσει των γνώσεων που θα προκύψουν, να προσδιορίσει δράσεις πολιτικής για το σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγασης. «Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να προσδίδουν αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, όπου απαιτείται, να προσαρμόζονται στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», επισημαίνει η Επιτροπή.

Η Airbnb σε μήνυμά της προς τους οικοδεσπότες που συνεργάζονται με την πλατφόρμα στην Ελλάδα, τους καλεί να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, καθώς, όπως αναφέρει, θα αποτελέσει θεμέλιο για τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών και νόμων για τη στέγη, επηρεάζοντας την οικονομική προσιτότητα, την αστική ανάπτυξη και τον τρόπο διαχείρισης των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, παράγοντες εξαιρετικά σημαντικούς για τη φιλοξενία επισκεπτών στην Ευρώπη.

Η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνεται σε...

παρόχους κοινωνικών κατοικιών, οργανώσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών, καθώς και τον τομέα των ακινήτων·

βιομηχανίες και εμπόρους του κλάδου κατασκευής και ανακαίνισης, καθώς και παραγωγούς υλικών και συσκευών κατασκευής και ανακαίνισης·

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς·

μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας·

εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολεοδόμους και αρχιτέκτονες·

στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των νέων·

σε οργανώσεις που υποστηρίζουν τους άστεγους και άλλα ευάλωτα άτομα και εκπροσωπούν τα συμφέροντα των νέων και των οικογενειών·

σε ενώσεις για την υγεία, τον τουρισμό και την κινητικότητα.

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο

Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση γίνεται συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ...

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις, καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.