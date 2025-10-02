Συνεργασία SΤΑΜΑ – MOBIAK για την πυρασφάλεια στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece) ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τη MOBIAK, την κορυφαία ελληνική εταιρεία στον τομέα της πυροπροστασίας, με στόχο τη συμμόρφωση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης με τον νέο Νόμο 5170/2025, που θεσπίζει υποχρεωτικές προδιαγραφές ασφάλειας.

Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει στα μέλη του STAMA πρόσβαση σε πιστοποιημένες λύσεις πυρασφάλειας, τεχνική καθοδήγηση και προνομιακές παροχές, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις νέες απαιτήσεις του νόμου.

"Η συνεργασία μας με τη ΜΟΒΙΑΚ έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς με τον νέο νόμο που έχει εφαρμογή από την 1/10/2025 θεσπίζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας και πυροπροστασίας για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι νέες ρυθμίσεις καθιστούν αναγκαία την άμεση συμμόρφωση όλων των διαχειριστών και ιδιοκτητών καταλυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των επισκεπτών και να αποφεύγονται πρόστιμα και κυρώσεις", τονίζει ο STAMA.

Ο Πρόεδρος του STAMA, Νάσος Γαβαλάς, δήλωσε:

«Η ασφάλεια των επισκεπτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Η συνεργασία μας με τη MOBIAK εγγυάται ότι τα μέλη μας θα έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να εφαρμόσουν τις νέες προδιαγραφές με υπευθυνότητα».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MOBIAK, Μανώλης Σβουράκης, τόνισε:

«Η MOBIAK, με πολυετή εμπειρία στον τομέα της πυροπροστασίας, στηρίζει ενεργά τον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για επισκέπτες και επαγγελματίες».

Σχετικά με τη MOBIAK

Η MOBIAK Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 στα Χανιά και σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον αναγνωρισμένες βιομηχανίες πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη, με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 110 χώρες. Διαθέτει υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής πυροσβεστήρων, ολοκληρωμένα συστήματα πυροπροστασίας και εξειδικευμένα προϊόντα ιατρικού οξυγόνου. Με συνεχή έρευνα, καινοτομία και δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς, η MOBIAK αποτελεί σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία, την ποιότητα και την τεχνογνωσία της στον τομέα της ασφάλειας.

Σχετικά με τον STAMA Greece

O STAMA (Short Term Accommodation Managers Association) είναι ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των επαγγελματιών του κλάδου βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα. Στόχος του είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα, η υποστήριξη των μελών της μέσα από ενημέρωση, εκπαίδευση και συνεργασίες, καθώς και η θεσμική εκπροσώπηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Stama συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών, στην τήρηση των κανόνων και στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας φιλοξενίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.