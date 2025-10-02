Βραχυχρόνια μίσθωση | Άλμα στις διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα την τελευταία τριετία

Με ραγδαίους ρυθμούς αναπτύσσεται η ζήτηση για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Ειδικότερα, το α’ τρίμηνο του 2025, καταγράφονται 2,84 εκατ. διανυκτερεύσεις, έναντι 2,44 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και 1,85 εκατ. του 2023. Ουσιαστικά καταγράφεται αύξηση 16% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2024 και 53% έναντι του 2023.

Την ίδια στιγμή, για το β’ τρίμηνο της χρονιάς, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα κατέγραψε 13,4 εκατ. διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυξημένες κατά 17,7% έναντι του 2024 (11,38 εκατ.) και κατά 42,7% έναντι του 2023 (9,39 εκατ.). Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2025 καταγράφονται 2,6 εκατ. διανυκτερεύσεις, το Μάιο 3,66 εκατ. και τον Ιούνιο 7 εκατ.

Αναφορικά με το α’ τρίμηνο του 2025, τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία βασίζονται στον αριθμό διανυκτερεύσεων στις διαδικτυακές πλατφόρμες Airbnb, Booking και Expedia, δείχνουν ότι η Αθηνα είναι ανάμεσα στις 20 δημοφιλέστερες περιοχές στην Ευρώπη για διαμονή σε βραχυχρόνια μίσθωση.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι η Αθήνα, με 1,46 εκατ. διανυκτερεύσεις κατά την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2025, ως ο μεγαλύτερος προορισμός βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, ξεχωρίζει ανάμεσα στους υπόλοιπους 20 κορυφαίους, εκ των οποίων οι 5 βρίσκονται στην Ισπανία, άλλοι 5 στη Γαλλία, τρεις στην Ιταλία, δύο στην Αυστρία, δύο στην Πορτογαλία και από ένας σε Ουγγαρία και Πολωνία.

Δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ευρώπη για κρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ήταν τα Κανάρια Νησιά (8,8 εκατ. διανυκτερεύσεις), το Ρον-Αλπ (8,1 εκατ.) και η Ανδαλουσία (7,7 εκατ.).

Το β’ τρίμηνο στην Ευρώπη

Κατά το β΄τρίμηνο της ίδιας χρονιάς, οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ΕΕ ξεπέρασαν τα 245,9 εκατ., αυξημένες κατά 17,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και κατά 36,8% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Τον Απρίλιο του 2025 σημειώθηκε αύξηση 34,3% έναντι του Απριλίου του 2024, κυρίως λόγω των διακοπών του Πάσχα, οι οποίες έλαβαν χώρα τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Ακολούθησε μια πιο μέτρια αύξηση, της τάξης του 5,3%, τον Μάιο του 2025 και μια μεγαλύτερη (+18,1%) τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2024.