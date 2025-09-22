City Portal: Το νέο εργαλείο της Airbnb στα χέρια του Δήμου Χανίων
22 Sep 2025, 10:29 | AIRBNB
TornosNews.gr
Η Airbnb συστήνει σήμερα στα Χανιά το City Portal, ένα καινοτόμο εργαλείο που δημιουργήθηκε ειδικά για τις τοπικές αρχές και το οποίο θα στηρίξει τον Δήμο με δεδομένα και εργαλεία που ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Το City Portal παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2020 ως η πρώτη πλατφόρμα αυτού του είδους παγκοσμίως και πλέον είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 400 περιοχές. Μέσα από το Portal, ο Δήμος Χανίων θα μπορεί να λαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους οικοδεσπότες, τις καταχωρήσεις και τις διαμονές στην περιοχή – πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διαχείριση του τουρισμού, ιδίως κατά την υψηλή περίοδο.
Τα Χανιά είναι ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, με ισχυρό αποτύπωμα και διεθνή απήχηση. Ο Δήμος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην εμπειρία των επισκεπτών και την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Ο μέσος οικοδεσπότης στα Χανιά φιλοξένησε για 42 ημέρες το 2024 και έλαβε αξιολόγηση 5 αστέρων στο 90% των περιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το City Portal έρχεται να υποστηρίξει τον στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης και την ορθολογική διαχείριση του τουριστικού ρεύματος.
Τα δεδομένα που θα κοινοποιούνται μέσω του City Portal θα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους τοπικούς φορείς, ενώ παράλληλα η πλατφόρμα προσφέρει και άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένα στελέχη της Airbnb που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος — όπως, για παράδειγμα, οι κανόνες που ισχύουν για τη διοργάνωση πάρτι ή περιπτώσεις οχληρής συμπεριφοράς.
«Σήμερα είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε νέες δυνατότητες που καθιστούν το City Portal ένα ακόμη πιο πολύτιμο εργαλείο για τις τοπικές αρχές των Χανίων», δήλωσε η Valentina Reino, Επικεφαλής Πολιτικής της Airbnb για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Η ανταλλαγή δεδομένων μέσω του City Portal ενισχύει τη διαφάνεια, υποστηρίζει την τεκμηριωμένη λήψη πολιτικών αποφάσεων και ενδυναμώνει τις τοπικές αρχές, ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τον τουρισμό και τους πόρους της κοινότητας. Συνεχίζουμε να καινοτομούμε ώστε η βραχυχρόνια μίσθωση να ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και τα τελευταία χρόνια επενδύσαμε στη βελτίωση του εργαλείου με βάση τα σχόλια των χρηστών. Η Κρήτη συχνά συνδέεται με προκλήσεις υπερτουρισμού και στόχος μας είναι να αποτελούμε μέρος της λύσης, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτό το εργαλείο με ολοένα και περισσότερους Δήμους σε όλη την Ελλάδα».
«Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο στην φαρέτρα του Δήμου Χανίων, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις καταχωρήσεις και τις διαμονές στην περιοχή, αλλά και εξειδικευμένη υποστήριξη από στελέχη της πλατφόρμας για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος» επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης προσθέτοντας, τέλος, πως πρόκειται για ένα «σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που ενισχύει τη θέση των Χανίων ως έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και φιλόξενους προορισμούς της Ελλάδας».
διαβάστε ακόμα
- Βραχυχρόνια μίσθωση στις ΗΠΑ: Οι ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τις μεγάλες πόλεις για μικρότερους προορισμούς 21/09 | 07:26
- Κομισιόν: Προς νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις - Αντιδράσεις από την Ένωση Εξοχικών Κατοικιών 19/09 | 13:43
- Ισπανία: Εκτός βραχυχρόνιας μίσθωσης 53.000 παράνομα τουριστικά καταλύματα 17/09 | 12:47
- Σταθεροποιείται η απόδοση των Airbnb στην Ελλάδα – Τι δείχνει ο Αύγουστος για την Αθήνα 16/09 | 16:44
- Η Airbnb «γυρίζει» το σύνολο της προμήθειας στους οικοδεσπότες κατά το μοντέλο Booking.com και Expedia 15/09 | 11:33
- Airbnb: 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της στέγασης στη Νέα Υόρκη 11/09 | 12:54
- Υπουργείο Τουρισμού: Επιστολές στους οικοδεσπότες Airbnb για τις αλλαγές που έρχονται 08/09 | 07:10
- Airbnb: Η Gen Z αναζωογονεί και διαμορφώνει τις τάσεις στα φθινοπωρινά ταξίδια 05/09 | 07:25
- Η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα το 2025 | ΙΝΣΕΤΕ: Νέο ρεκόρ καταλυμάτων τον Ιούλιο 29/08 | 10:45
- Airbnb | Στα ύψη η ζήτηση για πολυτελή ακίνητα τον Ιούλιο- νέο ρεκόρ διανυκτερεύσεων στην Ευρώπη 20/08 | 06:15
δημοφιλέστερα
- 1 Κυβερνοεπιθέσεις ως εργαλείο υβριδικού πολέμου; Το case study της Collins Aerospace 21.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Φεστιβάλ Μερκάτια στην Πάτρα: Η γειτονιά Μαρκάτο ζωντανεύει με πολιτισμό και καινοτομία 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Σιθωνίας, Πύδνας-Κολυνδρού και Μίνωα Πεδιάδας 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Δωρεά στον Δήμο Αθηναίων για την ανάπλαση της πλατείας Σανταρόζα 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 6 ξενοδοχειακές επενδύσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 22.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Σε πλήρη εξέλιξη οι δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes σε ελληνικούς προορισμούς 22.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: το «καμπανάκι» για την αεροπορική βιομηχανία 22.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Ψηφιακός μετασχηματισμός της Visit Greece με ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης 22.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 10 Στέγη 2025–26: Με Λάνθιμο, Ροντρίγκεζ και Γκαμπόρ Ματέ 22.09.2025 | ΙΣΤΟΡΙΑ