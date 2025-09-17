Ισπανία: Εκτός βραχυχρόνιας μίσθωσης 53.000 παράνομα τουριστικά καταλύματα

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή την αφαίρεση 53.000 παράνομων τουριστικών διαμερισμάτων από το Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών και Εποχικών Μισθώσεων, με στόχο να διατεθούν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης.

Την απόφαση γνωστοποίησε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε εκδήλωση στη Μάλαγα, αναφέροντας ότι έχουν εντοπιστεί χιλιάδες παρατυπίες σε σπίτια, τα οποία προορίζονταν για τουριστική μίσθωση. Συνεπώς, αποφασίστηκε να αφαιρεθούν 53.000 κατοικίες από το μητρώο αυτό, προκειμένου να διατεθούν ως μακροχρόνιες μισθώσεις για νέους και οικογένειες της χώρας.

Το Ισπανικό υπουργείο Στέγασης έχει ήδη ζητήσει από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η Airbnb και η Booking.com, να «κατεβάσουν» τις σχετικές αγγελίες.

Η Airbnb, σε ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «ένα νέο κεφάλαιο για την Airbnb στην Ισπανία που διέπεται από μια προληπτική δέσμευση για συνεργασία, ποιότητα και ένα μακροπρόθεσμο όραμα βιώσιμης ανάπτυξης που ωφελεί όλους».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία έχει έρθει σε πολλές διενέξεις με την ισπανική κυβέρνηση, περίπου 70.000 επιπλέον καταχωρίσεις εμφανίζουν πλέον επίσημο αριθμό μητρώου, πράγμα που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των καταλυμάτων συμμορφώνεται πλέον με αυτήν την απαίτηση.

Ωστόσο, σε συνεργασία με το Ισπανικό υπουργείο Στέγασης, η πλατφόρμα διαπίστωσε ότι λίγο λιγότερο από το 10% των ανακληθέντων καταχωρίσεων εξακολουθούν να σχετίζονται με ενεργές καταχωρίσεις. Αυτές οι καταχωρίσεις θα διαγραφούν αμέσως, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι περιοχές με τα περισσότερα ακίνητα που βγαίνουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση

Η Ανδαλουσία βρίσκεται στην κορυφή των περιοχών με το μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων που αποσύρονται από τη βραχυχρόνια μίσθωση, με 16.740 καταλύματα να αφαιρούνται από το μητρώο. Ακολουθούν τα Κανάρια Νησιά (8.698), η Καταλονία (7.729), η Βαλένθια (7.499), η Γαλικία (2.640), οι Βαλεαρίδες (2.373), η Μαδρίτη (1.531) και η Μούρθια (1.402).

Σε επίπεδο πόλεων, η Σεβίλλη καταγράφει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση καταλυμάτων που αποσύρονται (2.289), ενώ σημαντικοί αριθμοί καταγράφονται επίσης σε Μαρμπέγια (1.802), Βαρκελώνη (1.564), Μάλαγα (1.471), Μαδρίτη (1.257) και Μπεναλμαδένα (926).

Το υπουργείο Στέγασης επισημαίνει μια ιδιαιτερότητα στην Κοινότητα της Μαδρίτης, όπου το 83% των αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο αντιστοιχούν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ μόνο το 17% έχουν υποβληθεί ως τουριστικές ενοικιάσεις.