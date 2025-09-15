Η Airbnb «γυρίζει» το σύνολο της προμήθειας στους οικοδεσπότες κατά το μοντέλο Booking.com και Expedia
15 Sep 2025, 11:33 | AIRBNB
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Η Airbnb ανακοίνωσε ότι από τον Οκτώβριο του 2025 θα εφαρμόζει ενιαία προμήθεια 15,5% στους περισσότερους οικοδεσπότες που χρησιμοποιούν λογισμικό διαχείρισης καταλυμάτων (Property Management Software – PMS). Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της πλατφόρμας να ανταγωνιστεί μεγάλα online ταξιδιωτικά γραφεία (ΟΤΑ) όπως η Booking.com και η Expedia.
Η Airbnb μεταβαίνει από το σημερινό μοντέλο χρεώσεων, όπου παρακρατεί 3% από τους περισσότερους οικοδεσπότες –περισσότερα σε Ιταλία και Βραζιλία- και επιπλέον 14,1% έως 16,5% της αξίας της κράτησης από τον επισκέπτη, σε μια ενιαία χρέωση.
Η αλλαγή δεν θα διαφοροποιήσει τα συνολικά έσοδα της Airbnb από κάθε καταχώριση, όμως μεταφέρει το βάρος της προμήθειας πλήρως στους επαγγελματίες οικοδεσπότες, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα στην τελική τιμή για τον ταξιδιώτη.
Η ενιαία πολιτική είχε εισαχθεί πιλοτικά το 2019 και καθιερώθηκε για τους περισσότερους οικοδεσπότες που συνδέονται μέσω API το 2020, σύμφωνα με το Phocuswire. Ωστόσο, τώρα γίνεται αυτόματη για όλους όσοι χρησιμοποιούν PMS. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που διαχειρίζονται οι ίδιοι τις καταχωρίσεις τους παραμένουν στο υπάρχον καθεστώς.
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι εισάγει την ενιαία προμήθεια για όλους τους οικοδεσπότες που χρησιμοποιούν PMS βάσει σχολίων των χρηστών, ώστε να απλοποιηθεί η τιμολόγηση και να προσφέρονται πιο ακριβείς και ανταγωνιστικές τιμές.
Επιπλέον, όπως επισημαίνει η Airbnb, η κίνηση αυτή θα ενισχύσει τη θέση της εταιρείας απέναντι σε μεγάλες πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων όπως οι Booking.com και Expedia, οι οποίες ήδη εφαρμόζουν μοντέλο αποκλειστικά με προμήθεια προς τους επαγγελματίες.
Όπως σχολιάζει ο Pedro Colaco, CEO της Guest Centric Systems, «με τη μετάβαση από τη μοιρασμένη προμήθεια σε καθαρά προμήθεια οικοδεσπότη γύρω στο 15%, η Airbnb ευθυγραμμίζεται πλέον με τη δομή των Booking.com και Expedia. Οι οικοδεσπότες αναλαμβάνουν όλο το κόστος διανομής, ενώ οι επισκέπτες θα βλέπουν ένα και μοναδικό τελικό ποσό».
