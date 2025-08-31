ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση
31 Aug 2025, 12:10 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
TornosNews.gr
Κάθε καλοκαίρι, το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται: σε όλη τη χώρα στήνονται δεκάδες παράνομα πανηγύρια με πρόχειρες «παράγκες», σχάρες και αυτοσχέδια μπαρ που λειτουργούν χωρίς άδειες, χωρίς αποδείξεις και χωρίς κανέναν έλεγχο.
Το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων – Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ) καταγγέλλει για ακόμη μία φορά την «παράνομη βιομηχανία» των πανηγυριών, η οποία –όπως υποστηρίζει– στερεί από τον κλάδο της οργανωμένης εστίασης πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με το Σωματείο, η εικόνα είναι γνωστή:
- τρόφιμα που ψήνονται χωρίς καμία προδιαγραφή,
- ποτά που σερβίρονται χωρίς έλεγχο,
- πλήρης απουσία τήρησης υγειονομικών κανόνων.
«Ποιος θα λογοδοτήσει αν αύριο υπάρξει τροφιμογενής δηλητηρίαση; Αν κάποιο παιδί ή ηλικιωμένος πάθει κάτι;» διερωτάται το ΠΑΣΚΕΔΙ, κατηγορώντας την Πολιτεία ότι κλείνει τα μάτια σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζει «υγειονομική βόμβα».
Το Σωματείο υπενθυμίζει ότι έχει προχωρήσει σε δεκάδες καταγγελίες προς Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία, την Αστυνομία και τον Συνήγορο του Πολίτη τα τελευταία τρία χρόνια, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. «Όλοι γνωρίζουν – κανείς δεν κάνει τίποτα», σημειώνει, αφήνοντας αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες και «πλάτες» ισχυρών παραγόντων.
Με οξύ τόνο, το ΠΑΣΚΕΔΙ καλεί την κυβέρνηση και τις αρχές να αναλάβουν δράση, προειδοποιώντας πως η ανοχή έχει τελειώσει:
«Δεν μπορεί η εστίαση, που στηρίζει την κοινωνία και την οικονομία 365 μέρες τον χρόνο, να αντιμετωπίζεται σαν πολίτης β΄ κατηγορίας. Αν η Πολιτεία συνεχίσει να αδρανεί, τότε είναι συνένοχη».
Το μήνυμα είναι σαφές: ισονομία και τερματισμός της ασυδοσίας.
«Οι μάσκες έπεσαν», καταλήγει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΚΕΔΙ.
