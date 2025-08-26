Νέα εμπορική ηγεσία στη Vavoulas Group – Ο Γιάννης Βασιλάκης αναλαμβάνει Commercial Director
26 Aug 2025, 12:25 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
TornosNews.gr
Η Vavoulas Group ανακοίνωσε την ένταξη του κ. Γιάννη Βασιλάκη στη διοικητική της ομάδα, στη θέση του Εμπορικού Διευθυντή (Commercial Director). Ο έμπειρος manager, με πολυετή πορεία σε ηγετικές θέσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αναλαμβάνει τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής του Ομίλου, τη διεύρυνση και διαχείριση του πελατολογίου, καθώς και τον συντονισμό των τμημάτων Πωλήσεων και Marketing.
Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιάννη Βάβουλα
Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, ο κ. Βασιλάκης έχει εξειδίκευση στη Διαχείριση Προμηθειών (Procurement Management), τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις (Facilities Management) και την Ακίνητη Περιουσία (Property Management). Στη διάρκεια της καριέρας του έχει ηγηθεί σημαντικών έργων λειτουργικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας μετρήσιμα αποτελέσματα και ενισχύοντας την αποδοτικότητα των οργανισμών που υπηρέτησε.
O κ. Γιάννης Βασιλάκης με το Γενικό Διευθυντή κ. Μάνο Χισκάκη
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στο Marketing από το Napier University of Edinburgh και Πτυχίου Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η συνδυαστική του γνώση στην ανάλυση δεδομένων και στη στρατηγική επιχειρηματική σκέψη τον καθιστούν πολύτιμο στέλεχος για την περαιτέρω εξέλιξη του Ομίλου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vavoulas Group, κ. Γιάννης Βάβουλας, τόνισε:
«Η ένταξη του κ. Γιάννη Βασιλάκη στη διοικητική ομάδα της Vavoulas Group ενισχύει ουσιαστικά τη στρατηγική μας προσέγγιση στον εμπορικό τομέα. Με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση σημαντικών έργων λειτουργικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης, ο κ. Βασιλάκης φέρνει φρέσκια εμπορική σκέψη και στοχευμένη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ομίλου.
Η συμμετοχή του στην ομάδα μας υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για συνεχή εξέλιξη, επαγγελματισμό και εξωστρεφή προσανατολισμό. Η Διοίκηση της Vavoulas Group εύχεται στον κ. Βασιλάκη κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και εκφράζει την πεποίθηση της ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου.»
διαβάστε ακόμα
- ΑΑΔΕ | Πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς 20/08 | 11:28
- Αποφάσεις για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα, Μύκονο και Ελευσίνα 19/08 | 07:07
- Ο Όμιλος ΒΑΒΟΥΛΑ καλωσορίζει τον Μάνο Χισκάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή 05/08 | 07:10
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προς ριζική αναμόρφωση του ΦΠΑ στον τουριστικό κλάδο 30/07 | 06:13
- ManpowerGroup | Χαμηλή η εργασιακή ικανοποίηση για τους καταρτισμένους εργαζόμενους 29/07 | 11:12
- Αυξάνονται οι πωλήσεις, πέφτουν τα καθαρά κέρδη στις Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις 29/07 | 06:06
- Συμμαχία για τον αγροτουρισμό: ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ και Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο | Ξεκίνημα από την Ξάνθη 24/07 | 13:47
- Όνειρο θερινής νυκτός οι διακοπές για 1 στους 4 Έλληνες φέτος | Focus Βari: Οι τάσεις 24/07 | 14:51
- Από τη Διαδρομή στο Συναίσθημα: Η Δύναμη των Fun Facts στην Κρουαζιέρα | Ιωάννης Μπρας 07/07 | 06:15
- Γιάννης Βουτσίνος | Η Σύρος ιδανικός value for money προορισμός για τους Έλληνες 07/07 | 07:26
δημοφιλέστερα
- 1 Απανωτά "όχι" για την επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο 26.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Βόρεια Εύβοια: Ανακαλύπτοντας την Κρυφή Ομορφιά του Νησιού 22.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 3 Οι Άθλοι του Ηρακλή βρίσκουν στέγη στα Άβδηρα 26.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 NEMA Design Hotel & Spa- Κρήτη: Νέα εποχή κομψότητας με 35 νέες luxury σουίτες από το 2026 26.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Corendon Airlines | 20% περισσότερες πτήσεις το καλοκαίρι του 2026 - Νέα γραμμή προς Ηράκλειο 26.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 Γιώργος Χατζημάρκος: «Μεγάλη νίκη για τα νησιά η δωρεάν μετακίνηση των ερασιτεχνών αθλητών» 26.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Early Booking 2026: Οι Πολωνοί τουρίστες «επενδύουν» στις διακοπές – Τι σημαίνει για την Ελλάδα 26.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 8 «Αστερουσίων Πολιτεία». Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην καρδιά των Αστερουσίων 26.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Aegean | Σημαντική ενημέρωση για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 25.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Korean Air | Αγορά ρεκόρ 103 Boeing νέας γενιάς για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της 26.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ