Νέα εμπορική ηγεσία στη Vavoulas Group – Ο Γιάννης Βασιλάκης αναλαμβάνει Commercial Director

Η Vavoulas Group ανακοίνωσε την ένταξη του κ. Γιάννη Βασιλάκη στη διοικητική της ομάδα, στη θέση του Εμπορικού Διευθυντή (Commercial Director). Ο έμπειρος manager, με πολυετή πορεία σε ηγετικές θέσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αναλαμβάνει τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής του Ομίλου, τη διεύρυνση και διαχείριση του πελατολογίου, καθώς και τον συντονισμό των τμημάτων Πωλήσεων και Marketing.

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιάννη Βάβουλα

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, ο κ. Βασιλάκης έχει εξειδίκευση στη Διαχείριση Προμηθειών (Procurement Management), τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις (Facilities Management) και την Ακίνητη Περιουσία (Property Management). Στη διάρκεια της καριέρας του έχει ηγηθεί σημαντικών έργων λειτουργικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας μετρήσιμα αποτελέσματα και ενισχύοντας την αποδοτικότητα των οργανισμών που υπηρέτησε.

O κ. Γιάννης Βασιλάκης με το Γενικό Διευθυντή κ. Μάνο Χισκάκη

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στο Marketing από το Napier University of Edinburgh και Πτυχίου Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η συνδυαστική του γνώση στην ανάλυση δεδομένων και στη στρατηγική επιχειρηματική σκέψη τον καθιστούν πολύτιμο στέλεχος για την περαιτέρω εξέλιξη του Ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vavoulas Group, κ. Γιάννης Βάβουλας, τόνισε:

«Η ένταξη του κ. Γιάννη Βασιλάκη στη διοικητική ομάδα της Vavoulas Group ενισχύει ουσιαστικά τη στρατηγική μας προσέγγιση στον εμπορικό τομέα. Με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση σημαντικών έργων λειτουργικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης, ο κ. Βασιλάκης φέρνει φρέσκια εμπορική σκέψη και στοχευμένη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ομίλου.

Η συμμετοχή του στην ομάδα μας υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για συνεχή εξέλιξη, επαγγελματισμό και εξωστρεφή προσανατολισμό. Η Διοίκηση της Vavoulas Group εύχεται στον κ. Βασιλάκη κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και εκφράζει την πεποίθηση της ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου.»