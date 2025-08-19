Αποφάσεις για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα, Μύκονο και Ελευσίνα
19 Aug 2025, 07:07 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Τρεις αποφάσεις για πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Κέρκυρας, της Μυκόνου και του λιμένα Νέας Περάμου στην Ελευσίνα.
Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την εκ νέου τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, συνολικού εμβαδού 29,71 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Άγιος Ιωάννης Περιστερών Στρογγυλής, μπροστά από το ξενοδοχείο MARBELLA CORFU, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της εταιρείας MARBELLA Α.Ε. και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.
Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων διασκέδασης, ούτε μπορεί να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, σε περίπτωση εύρεσης αρχαίων ή και αντικειμένων πολιτιστικής φύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Περαιτέρω, η πλωτή εξέδρα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους, ιδίως ναυάγια, περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες κ.α. Επιπρόσθετα, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα ή να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.
Παράλληλα, ο δήμος Μυκόνου γνωμοδότησε θετικά για την εκ νέου τοποθέτηση πλωτής συναρμολογούμενης εξέδρας, στη θαλάσσια ζώνη Άγιος Ιωάννης Διακόφτης, μετά από αίτημα της εταιρείας ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Τέλος, ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) Α.Ε. ενέκρινε την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα για την εγκατάσταση πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών, στην λιμενική εγκατάσταση Νέας Περάμου δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε., για λογαριασμό της εταιρείας GK YACHTING & MORE E.E., όπως αυτό επιτρέπεται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, μετά την έκδοση απόφασης τοποθέτησης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
