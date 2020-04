Τι μπορούν να κάνουν εν μέσω πανδημίας οι νέοι επαγγελματίες στον τουρισμό

Γράφει η κ. Νικολέττα Κλαδά*

Ελλάδα, Απρίλιος 2020… Όλοι θα ήμασταν στις επάλξεις, γιατί θα είχε ξεκινήσει η τουριστική σεζόν του 2020. «Θα είχε», παρελθοντικός χρόνος. Όμως ενώ κάναμε σχέδια, κάποιος άλλος μας πρόλαβε. Ναι, καλά κατάλαβες, στον covid – 19 αναφέρομαι. Ας δούμε όμως, τι κάνουμε τώρα.

Είσαι νέος στον τουριστικό κλάδο. Είσαι φοιτητής σε κάποιο πανεπιστήμιο ή καταρτιζόμενος σε κάποιο Ι.Ε.Κ ή, ακόμα καλύτερα, είσαι απόφοιτος και το 2020 θα ήταν η 1η σου χρονιά ως επαγγελματίας του τουρισμού και τώρα δεν εργάζεσαι σε κάποιο ξενοδοχείο ή τουριστικό πρακτορείο ή αεροπορική εταιρεία, κ.λ.π. και βρίσκεσαι στο σπίτι και ευτυχώς για σένα διαβάζεις αυτό το άρθρο.

Αρχικά, Always Look On The Bright Side Of Life! Τώρα είναι η καταλληλότερη στιγμή να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου, με απώτερο στόχο να βελτιώσεις το βιογραφικό σου σημείωμα στα χρόνια της χολέρας; Ουπς! λάθος βιβλίο.

Εμπλουτισμός γνώσεων στην χρονιά του covid-19:

1. Σεμινάρια, Σεμινάρια και Σεμινάρια. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά τουριστικά και όχι μόνο εκπαιδευτικά σεμινάρια, είτε δωρεάν, είτε με κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Αναζήτησε και επίλεξε αυτό που σε ενδιαφέρει και παρακολούθησέ το. Ενδεικτικά το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) πραγματοποιεί με επιτυχία τουριστικά webinars.

2. Ευκαιρία να ξεκινήσεις ή να φρεσκάρεις μία ξένη γλώσσα. Στο διαδίκτυο θα βρεις αυτό που αναζητάς. Μην ξεχνάς, το ζητούμενο δεν είναι να έχεις μια πιστοποίηση ή ένα πτυχίο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή το ζητούμενο είναι να δείξεις στον εργοδότη σου ότι κατέχεις μία ξένη γλώσσα, ότι είσαι σε θέση να επικοινωνήσεις και να κατανοήσεις τις ανάγκες του πελάτη σου.

3. Δημιούργησε την ηλεκτρονική σου βιβλιοθήκη. Οι καθηγητές σου, έχουν αναρτήσει είτε στο παρελθόν, είτε τώρα τα μαθήματα σου σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ξεκίνησε σήμερα, λοιπόν, να δημιουργήσεις ξεχωριστούς φακέλους στον υπολογιστή σου με τις σημειώσεις από τα μαθήματά σου.

4. Φυσικά και θα χαζέψεις στο facebook, στο Instagram, άντε και να δημιουργήσεις και ένα video στο Tik Tok (ναι, μην γελάς και εγώ το έχω κάνει…), αλλά θα αφιερώσεις και λίγο χρόνο για να διαβάσεις κάποιο τουριστικό – ειδησεογραφικό άρθρο για το τι συμβαίνει στην χώρα μας και παγκοσμίως στον τουριστικό κλάδο. Αναρωτιέσαι γιατί; Γιατί πρέπει να είσαι ενημερωμένος. Μην εφησυχάζεις με την στείρα γνώση που λαμβάνεις ή έλαβες από το εκπαιδευτικό σου ίδρυμα. Τώρα ήρθε η ώρα για νέα γνώση και προβληματισμό. Το νου σου όμως, δεν είναι όλα τα άρθρα αξιόπιστα. Διαβάζεις πολλές και διαφορετικές ιστοσελίδες και έπειτα θα είσαι σε θέση να φιλτράρεις και να επιλέξεις από ποιά θα ενημερώνεσαι για τις εξελίξεις. Σημείωση: το tornosnews.gr είναι ένα από αυτά.

5. Δημιούργησε ή βελτίωσε το προφίλ σου στο LinkedIn. Τι; Δεν έχεις λογαριασμό στο LinkedIn; Κακώς! Με το που τελειώσεις αυτό το άρθρο, δημιουργείς προφίλ. Τι; Σου μιλάω επιτακτικά; Είμαι σε θέση, όμως να σου το αιτιολογήσω. Πρόκειται για το μεγαλύτερο επαγγελματικό Κοινωνικό Δίκτυο, έχοντας πάνω από 562 εκατ. χρήστες σε πάνω από 200 χώρες παγκοσμίως. Σκέψου το σαν το επαγγελματικό σου facebook. Το βιογραφικό σου σημείωμα στο διαδίκτυο είναι στην διάθεση του οποιουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα για να το μελετήσει και στην συνέχεια να σου στείλει μήνυμα για ενδεχόμενη συνεργασία.

6. Ενδιαφέροντα. Αφορά αυτό που γράφεις εκεί, κάτω – κάτω στο βιογραφικό σου σημείωμα. Υπάρχει τώρα άπλετος χρόνος να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου. Να διαβάσεις ένα βιβλίο. Πολλές ιστοσελίδες που προσφέρουν δωρεάν e-βιβλία. Πήγαινε στην βιβλιοθήκη σου και έλεγξε αν έχεις διαβάσει όλα τα βιβλία που βρίσκονται εκεί. Μήπως υπάρχει κάποιο που το αγόρασες και δεν πρόλαβες να το διαβάσεις… Σου αρέσει το θέατρο; Πολλές αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις διατίθενται δωρεάν για να τις παρακολουθήσεις στο διαδίκτυο. Αθλητισμός… Εδώ εξαρτάται, με ποιο άθλημα ήδη ασχολείσαι ή ποιο άθλημα σου αρέσει. Είσαι σε θέση να αθληθείς, αλλά με μέτρο. Αν πρόκειται για εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να αποστείλεις μήνυμα στο 13033. Αν αθλείσαι μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μουσική. Ας είναι καλά το youtube! Άκουσε την αγαπημένη σου μουσική. Κάνε πρόβα με το μουσικό όργανο που είχες αφήσει στην άκρη λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών υποχρεώσεων. Επιθυμείς να παρευρεθείς σε ένα party; Και αυτό γίνεται. Πολλοί dj διοργανώνουν διαδικτυακά party. Πού ξέρεις στο επόμενο party μπορεί και να βρεθούμε…

Τέλος, είμαι σίγουρη ότι θα σου απομείνει και χρόνος για να παρακολουθήσεις μία σειρά στην τηλεόραση. Με σωστό προγραμματισμό, όλα πραγματοποιούνται. Απογείωσε τις γνώσεις σου ΤΩΡΑ! ΤΩΡΑ που υπάρχει χρόνος. Μείνε σπίτι. Μείνε ασφαλής. Ενημερώσου σωστά…

*Η κ. Νικολέττα Κλαδά είναι εκπαιδεύτρια στον τουρισμό και εργάζεται ως Revenue & Reservation Manager σε ξενοδοχείο