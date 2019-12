Μέγαρο Μουσικής: Διαγωνισμός για τη διαμονή καλλιτεχνών σε ξενοδοχεία το 2020

To Mέγαρο Μουσικής προκήρυξη συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για παροχή υπηρεσιών διαμονής καλλιτεχνών σε ξενοδοχεία.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 43.508,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους νόμιμων κρατήσεων και φόρων.

Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, να βρίσκονται σε μέγιστη απόσταση 8 χλμ από το Μέγαρο Μουσικής, να διαθέτουν standard μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια, deluxe ή superior μονόκλινα/δίκλινα δωμάτια, όλα με δικό τους μπάνιο και κλιματισμό. Επίσης τα ξενοδοχεία πρέπει να προσφέρουν διαθεσιμότητα στο σύνολο των δωματίων που ζητούνται ανά γκρουπ και όχι σε μέρος αυτού, (δεν αφορά την περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων) και οι τιμές προσφοράς τους να συμπεριλαμβάνουν πρωινό σε μπουφέ.

Πρέπει να μην εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες ανακαίνισης στο ξενοδοχείο κατά την διάρκεια διαμονής των καλλιτεχνών. Απαραίτητη προϋπόθεση στη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι να διαθέτουν επαρκές και έμπειρο προσωπικό που να μπορεί να εξυπηρετήσει και να διαχειριστεί ικανοποιητικά την προσέλευση και διαμονή μεγάλων γκρουπ. Η υπηρεσία WIFI στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου πρέπει να διατίθεται δωρεάν στους φιλοξενούμενους 24 ώρες το 24ώρο.

Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς και η διαθεσιμότητα των δωματίων, που θα δοθούν από τους οικονομικούς φορείς, ισχύουν από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και ειδικότερα αφορούν τις ημερομηνίες 24.01.2020 έως 26.01.2020 (Ορχήστρα Academy of Saint Martin in the Fields - Fazil Say), 12.02.2020 έως 13.02.2020 ( Balthasar Neumann Choir & Ensemble - Thomas Hengelbrock), 20.03.2020 έως 22.03.2020 (Frankfurt Radio Symphony – Andres Orosco Estrada - Joshua Bell ).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως τη Παρασκευή 3 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. Η υποβολή των προσφορών γίνεται στο πρωτόκολλο του Μεγάρου Μουσικής στην έδρα του (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 115 21 Αθήνα) από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις εργάσιμες μέρες από 10.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.