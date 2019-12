Συγκίνηση και προσδοκία για το μέλλον στην τελετή αποφοίτησης του Alba

Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, η τελετή αποφοίτησης του Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Στην τελετή παρευρέθηκαν 322 νέοι απόφοιτοι προερχόμενοι από 21 χώρες και από 12 διαφορετικά μεταπτυχιακά προγράμματα. Το "παρών" έδωσαν πάνω από 1400 καλεσμένοι ενώ ήταν ιδιαίτερη τιμή για το Alba να φιλοξενεί τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και αρμόδιο για τα θέματα ψηφιακής στρατηγικής, κ. Γρηγόρη Ζαριφόπουλο.

Τη βραδιά άνοιξε ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδοςδρ David G. Horner,ο οποίος καλωσόρισε τους νέους αποφοίτους, παρομοιάζοντας την τελετή με τον επίλογο μίας εποχής και ταυτόχρονα πρόλογο μίας άλλης, πολλά υποσχόμενης. Στον απόηχο, μάλιστα, της πρόσφατης ανακοίνωσης του νέου στρατηγικού πλάνου “ACG 150”, μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, ο Πρόεδρος έσπευσε να σημειώσει: «Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος δεσμεύεται όχι μόνο να προετοιμάσει κατάλληλα τους αποφοίτους του αλλά και να διασφαλίσει ότι θα υπάρξουν διευρυμένες οικονομικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Προσβλέπουμε σε ένα πιο ελπιδοφόρο οικονομικό μέλλον, στο οποίο –είμαστε βέβαιοι– οι αποψινοί απόφοιτοί μας θα διαδραματίσουν ρόλους-κλειδιά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο».

Αντικρίζοντας τους νέους αποφοίτους, ο κ. Ζαριφόπουλος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Μου δίνει μεγάλη ελπίδα να βλέπω νέους ανθρώπους να επενδύουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Μεγάλη ελπίδα για τη χώρα μας. Αυτήν ακριβώς την ελπίδα προσπαθούμε να τονώσουμε ακόμα περισσότερο ώστε να οδηγήσουμε την Ελλάδα σε μία νέα εποχή».

Στη συνέχεια ο κ. Ζαριφόπουλος παρουσίασε τους πέντε πυλώνες ώστε η χώρα να γίνει ένας θελκτικός επενδυτικός προορισμός στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε και για τον ρόλο των startups: «Διαθέτουμε ήδη ορισμένα λαμπρά μυαλά που δημιούργησαν καινοτόμες λύσεις σε αυτήν τη χώρα. Ως κυβέρνηση πρέπει να στηρίξουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις και να τους προσφέρουμε τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που θα χρειαστούν για τη χρηματοδότηση και περαιτέρω εδραίωση αυτού του οικοσυστήματος».

Αναφερόμενος στους νέους ως αναπόσπαστο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, είπε χαρακτηριστικά: «Χωρίς εσάς, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό τον μετασχηματισμό. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε ως άτομα, και είμαι βέβαιος ότι οι καθηγητές σας σας βοήθησαν σε αυτό το ταξίδι·

»Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, εκτός από ψηφιακές δεξιότητες, θα καλλιεργήσουμε και την αλλαγή στην κουλτούρα, τη νοοτροπία, μια αλλαγή που θα επιτρέψει ειδικά στους νέους να περάσουν αυτήν τη διαδικασία της διαρκούς ανάπτυξης – απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Έτσι λοιπόν, επενδύοντας στον εαυτό σας, επενδύετε σε μία προσωπική μεταμόρφωση η οποία θα συμβαδίσει με τη θεσμική μεταμόρφωση για την οποία κάνουμε λόγο, κι έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε την Ελλάδα μία χώρα σύγχρονη, θα καταφέρουμε να κρατήσουμε εσάς στην Ελλάδα, να σας προσφέρουμε καλές θέσεις εργασίας, να αντιστρέψουμε τη φυγή εγκεφάλων και να φέρουμε τους ανθρώπους που έφυγαν τα τελευταία χρόνια πίσω στη χώρα μας, και να εργαστούμε μαζί για την ανάπτυξη αυτής της χώρας».

Τον αποχαιρετιστήριο λόγο εκφώνησε ο πρώτος των πρώτων Απόστολος Τζαμπάζης, που ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MScin Finance.

Ακολούθησε ο κ. Φώτης Δαούσης,ταμίας του Συλλόγου Αποφοίτων του Alba, του σώματος που από το 1994 αριθμεί περισσότερους από 4.000 καταξιωμένους επαγγελματίες σε δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, σε οργανισμούς και ΜΚΟ, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Κλείνοντας τη βραδιά, ο πρύτανης του Alba δρ Κώστας Αξαρλόγλου συνεχάρη τους αποφοίτους για την ολοκλήρωση ενός απαιτητικού ταξιδιού μάθησης και τους καλωσόρισε στην εποχή των οικοσυστημάτων: «Στην εποχή των οικοσυστημάτων, η μάθηση συντελείται μέσα από το μοίρασμα, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση με το δίκτυο μάθησης στο οποίο ανήκετε, μετακινούμενοι επομένως από ένα εγω-σύστημα σε ένα οικο-σύστημα μάθησης: το οικο-σύστημα του Alba! Είστε πλέον έτοιμοι όχι μόνο να αποδείξετε τον εαυτό σας, αλλά να βελτιώσετε τον εαυτό σας».

Ο δρ Αξαρλόγλου επισήμανε την ταύτιση του ηγετικού οράματος του Alba με το στρατηγικό πλάνο του Κολλεγίου “ACG 150: Advancing the Legacy, Growing Greece”, που ¬─μεταξύ άλλων─ προβλέπει να εδραιωθεί το Alba «ως οικοσύστημα που όχι μόνο δημιουργεί αξία μέσω της εκπαίδευσης, αλλά συνδημιουργεί σκοπό, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν κόμβο για τους εταίρους του που στοχεύουν στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης στη χώρα, και μέσα από αυτή, να διευκολύνουν τη μεταμόρφωση της ίδιας της χώρας σε μία σύγχρονη, προοδευτική, αξιοκρατική κοινωνία, μία κοινωνία καινοτομίας και δικαιοσύνης για τους ανθρώπους της» και συμπλήρωσε: «Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες ο μετασχηματισμός γίνεται ανανεώσιμος, βιώσιμος και διαγενεακός∙ μόνο τότε ο μετασχηματισμός γίνεται κληρονομιά!Συνεχίστε να μαθαίνετε και να μοιράζεστε. Το Σχολείο χρειάζεται το συνεργατικό σας πνεύμα, η χώρα τηνευφυΐα σας, η κοινωνία μας τις “Business Unusual” αξίες και το όραμά σας!»

Οι απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν τη βραδιά στη δεξίωση που δόθηκε προς τιμή τους στον χώρο υποδοχής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Tο Alba Graduate Business School, The American College of Greece αποτελείτο Business School τουΑμερικανικούΚολλεγίουΕλλάδος. Από την ίδρυσή του το 1992, και στη διάρκεια της λειτουργίας του, διατηρεί την παράδοσή του στην ακαδημαϊκή αριστεία και την επαφή του με τις επιχειρήσεις. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθεί ενεργά την επιστημονική έρευνα, τη δημιουργία και τη διάχυση νέας γνώσης. Το Alba προσφέρει 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη αναγνώριση του New England Commission of Higher Education (NECHE). Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in Finance και το MSc in SHRM από το EFMD Programme Accreditation System.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 144 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Γυμνάσιο και Λύκειο-ΙΒ Pierce, το Deree –που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα– και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.