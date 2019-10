Εστιατόρια: 60.000 θέσεις εργασίας και 8 δισ. δολάρια έσοδα η συνεισφορά της TripAdvisor το 2018

Πάνω από 60.000 θέσεις εργασίας (διατήρηση και δημιουργία) και 8 δισ. δολάρια εσόδων ήταν η συνεισφορά της TripAdvisor και της θυγατρικής της TheFork στον κλάδο της εστίασης το 2018, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησαν σε 6 χώρες οι δύο πλατφόρμες σε συνεργασία με την Strategy&, τμήμα της PwC.

Η έρευνα «2019 TripAdvisor and TheFork Economic Impact Study in the Restaurant Market», η οποία διεξήχθη στις ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία, αποκάλυψε ότι η παγκόσμια αγορά εστιατορίων έφτασε τα 1,6 τρισ. δολάρια το 2018 και η ετήσια ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί από 2,9% την περίοδο 2010-2018 στο 4,7% από το 2018 έως το 2022.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα εστιατόρια που χρησιμοποιούν πλατφόρμες ταξιδιωτικού προγραμματισμού και κρατήσεων όπως οι TripAdvisor και TheFork, παρουσιάζουν αύξηση εσόδων και οι πλατφόρμες παρουσιάζουν 5 ενέργειες που βοηθούν τις επιχειρήσεις αυτές να ανθίσουν στις διαδικτυακές κρατήσεις:

-Εκατομμύρια καταναλωτές αναζητούν εστιατόριο σε ιστοσελίδες ταξιδιωτικού προγραμματισμού και αντίστοιχες εφαρμγές, και η παρουσία στην TripAdvisor, χωρίς να κοστίζει στην επιχείρηση, οδηγεί σε αύξηση 2% των μέσων ετήσιων εσόδων.

-Οι ιδιοκτήτες εστιατορίων επωφελούνται από την παρουσία τους στις πλατφόρμες καθώς έχουν τη δυνατότητα να απαντούν στις διαδικτυακές κριτικές. Η αναγνώριση ενός εστιατορίου στην TripAdvisor δημιουργεί έσοδα 15.000 δολαρίων κατά μέσο όρο ετησίως για κάθε εστιατόριο.

-Τα εστιατόρια μπορούν να ζητούν επίσης από τους πελάτες τους να κοινοποιούν τις αυθεντικές κριτικές τους στο διαδίκτυο. Τα εστιατόρια με 51 έως 100 κριτικές έχουν αύξηση εσόδων 2% ενώ όσα συγκεντρώνουν βαθμολογία 4,5 στην TripAdvisor παρουσιάζουν ίδια αύξηση σε σχέση με όσα έχουν χαμηλότερη βαθμολογία.

-Τα εστιατόρια με καταχώρηση στο σύστημα κράτησης του TheFork καταγράφουν 16 φορές μεγαλύτερη επιστροφή επένδυσης και 10% αύξηση σε επιπλέον έσοδα.

-Υπάρχουν πάντα και οι πληρωμένες καταχωρήσεις. Τα εστιατόρια στο TripAdvisor Premium έχουν 6 φορές περισσότερα έσοδα από όσα δεν είναι καταχωρημένα ενώ εκείνα με ενεργή παρουσία στα TripAdvisor Ads έχουν 5 φορές περισσότερα έσοδα.