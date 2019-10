O CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator στο φετινό «ραντεβού» του startup οικοσυστήματος

Με πρωτοφανή συμμετοχή κόσμου τόσο από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και πολιτειακό χώρο, όσο και από το ελληνικό startup οικοσύστημα διεξήχθη η φετινή διήμερη διοργάνωση του StartupnowForum 2019 (23 – 24 Οκτωβρίου 2019), την οποία ο CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator στήριξε ως Community Partner.

Σημειώνεται πως τo StartupnowForum είναι ένα πολυσυνέδριο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και τεχνολογίας. Μέσα σε 2 ημέρες startups, επενδυτές, επιχειρήσεις και οργανισμοί είχαν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία αλλά και τη δυνατότητα για one-on-one meetings, με σκοπό τη σύναψη επιτυχημένων επιχειρηματικών συμφωνιών και συνεργασιών.

Ο CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, ο πρώτος startup επιταχυντής αποκλειστικά για τον τουρισμό που δημιουργήθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, βρισκόταν και αυτός εκεί την πρώτη μέρα της διοργάνωσης. Όσοι εξασφάλισαν το εισιτήριό τους και βρέθηκαν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων είχαν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν panels ανοιχτής συζήτησης, στα οποία δεσπόζουσα θέση είχε φέτος ο τουρισμός και η καινοτομία στον κλάδο, με τη διενέργεια 2 σχετικών panels.

Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε το panel με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κυρίου Αλέξανδρου Βασιλικού, σε μία ανοιχτή συζήτηση -με θέμα “Experiential Τourism, Destination Brand Name and the Ρole of Ιnnovation”- στην οποία τοποθετήθηκαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, ο Δημήτρης Κόσσυφας, Head of Travel της Google αλλά και ο Στυλιανός Γρηγοριάδης, CEO της Gault & Millau Hellas. Τη σχετική συζήτηση συντόνισε ο CEO της Dishcover Tours και μέλος της κοινότητας του επιταχυντή, Δημήτρης Γεωργίου.

Στη διάρκεια του panel, ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ανάγκη ύπαρξης συνεργειών μεταξύ των επιμέρους φορέων του ελληνικού τουρισμού, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο, ενώ τέθηκαν επίσης και τα «θεμέλια» για έναν σχετικό, εποικοδομητικό διάλογο το προσεχές διάστημα, με στόχο τις συναφείς συμπράξεις.

Παράλληλα, το ξεχωριστό section που ήταν ειδικά αφιερωμένο στον CapsuleT περιελάμβανε μία σύντομη παρουσίαση του επιταχυντή και των δράσεών του από τη Διευθύντριά του, Κατερίνα Σαριδάκη, αλλά και σύντομη παρουσίαση του προϊόντος/υπηρεσίας καθεμιάς από τις ομάδες του επιταχυντή.

Στο πλαίσιο της σημασίας του επιταχυντή για την «επόμενη μέρα» του ελληνικού τουρισμού και της ανάπτυξης ευρύτερων συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των εκπροσώπων του τουριστικού τομέα και του καινοτόμου startup οικοσυστήματος που δραστηριοποιείται στη χώρα, ο CapsuleT στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες όπως το StartupnowForum και θα εξακολουθήσει να προάγει παρόμοιες δράσεις, καθότι καινοτομία και τουρισμός είναι έννοιες σύμφυτες με το “DNA” του και αποτελούν πυλώνες της δημιουργίας του.