Πιο φθηνά τα B&B από τα all inclusive για τους Βρετανούς ταξιδιώτες στην Κρήτη

13% μεγαλύτερο κόστος καλούνται φέτος να καταβάλλουν οι Βρετανοί για διακοπές all inclusive στην Κρήτη, σε σύγκριση με τα προσφερόμενα πακέτα B&B (περιλαμβάνει μεσημεριανά και βραδινά γεύματα με ποτά για μια οικογέεια τεσσάρων μελών για μια εβδομάδα) για τον ίδιο προορισμό, εξαιτίας των έξτρα υπηρεσιών τις οποίες αγοράζουν οι οικογένειες Βρετανών με κράτηση για πακέτα all in.

Tα all inclusive πακέτα προτιμώνται διαχρονικά λόγω της αντίληψης ότι βοηθούν στον περιορισμό των περιττών εξόδων στις διακοπές. Φέτος, τα πακέτα all in πρωταγωνιστούν όσον αφορά τις διακοπές των Βρετανών στο εξωτερικό τους θερινούς μήνες, σημειώνοντας μάλιστα αύξηση 8% σε σύγκριση με πέρυσι, και πιθανόν ξεπερνώντας το ρεκόρ του 46,8% του συνόλου των Βρετανών που έκαναν πέρυσι διακοπές ίδιου τύπου.

Σύμφωνα με το Post Office All Inclusive Holiday Report, το φουσκωμένο κόστος των all inclusive πακέτων οφείλεται στο γεγονός ότι τέσσερις στους πέντε Βρετανούς που προτιμούν τέτοια πακέτα χρησιμοποιούν επιπλέον υπηρεσίες με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με επιπλέον 407 λίρες κατά μέσο όρο, παρά το γεγονός ότι οι μισοί Βρετανοί ταξιδιώτες αναφέρουν οτι δεν θα χρειαστεί να πάρουν μαζί τους επιπλέον χρήματα στις διακοπές για ταξίδια all in.

Οι επιπλέον δαπάνες για έξτρα υπηρεσίες καθιστούν ακριβότερα τα all in σε σύγκριση με τη διαμονή B&B σε όλους τους δημοφιλείς προορισμούς των Βρετανών αυτό το καλοκαίρι. Επιπλέον, η ενίσχυση της στερλίνας και οι χαμηλές τιμές των resort στην Ευρώπη κάνουν τις διακοπές B&B οικονομικότερες.

Έτσι, ενώ οι all in διακοπές στην Κρήτη, με επιπλέον υπηρεσίες, κοστίζουν 2.611 λίρες κατά μέσο όρο, το κόστος διακοπών στο νησί με B&B «κατεβαίνει» στις 2.311 λίρες.

Εάν δεν συμπεριληφθούν οι επιπλέον χρεώσεις στα all in πακέτα, τότε αυτά αποδεικνύονται πιο οικονομικά από τα B&B. Στην περίπτωση της Κρήτης, το κόστος ανεβαίνει από 2.204 λίρες στις 2.311 λίρες, με αύξηση 5%.

Δείτε πως διαμορφώνονται οι τιμές σε 10 δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς αυτό το καλοκαίρι...