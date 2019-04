Οι Βρετανοί επιλέγουν προορισμό διακοπών από τη μεγάλη οθόνη- Στις top επιλογές η Ελλάδα

Ένας στους 5 Βρετανούς (18%) έχουν κάνει διακοπές σε προορισμό που είδαν στην τηλεόραση ή σε κινηματογραφική ταινία, με το 60% να αναφέρουν οτι εμπνεύστηκαν στην επιλογή προορισμού διακοπών αυτή τη χρονιά από τηλεοπτικό πρόγραμμα ή ταινία. Από αυτή την τάση επωφελείται και η χώρα μας.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της Jet2holidays σε δείγμα 2.000 Βρετανών αναδεικνύοντας τη δυναμική που προσφέρουν τα θεάματα στην τουριστική ζήτηση.

Οι άνδρες επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες και το 21% των Βρετανών προγραμματίζει ταξίδι σε τουλάχιστον 3 προορισμούς που έχουν δει στη μεγάλη και μικρή οθόνη.

Με αφορμή την τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς Game of Thrones, οι 10 προορισμοί στους οποίους σκοπεύουν να ταξιδέψουν βάσει αυτού του κριτηρίου επιλογής, είναι...

1. Νέα Υόρκη | Λόγω των ταινιών Home Alone 2, Friends, Sex and the City και You've Got Mail (24%)

2. Κροατία | Game of Thrones και Mamma Mia 2 (20%)

3. Ισλανδία | Game of Thrones, Star Wars, Prometheus και Interstellar (19%)

4. Ελλάδα | Mamma Mia (17%)

5. Ρώμη | Spectre, Oceans 12 και Gladiator (17%).

6. Ισπανία | Game of Thrones, Indiana Jones and the Last Crusade και Vicky Cristina Barcelona (13%).

7. Μάλτα | Game of Thrones (12%)

8. Πράγα | Mission Impossible και Casino Royale (12%)

9. Παρίσι | Da Vinci Code και Amelie (12%).

10. Βόρεια Ιρλανδία | Game of Thrones (10%)