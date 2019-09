Μέτρα από την Ολλανδία σε περίπτωση άτακτου Brexit

Η ολλανδική κυβέρνηση αποσκοπώντας στην ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων όσον αφορά τις προετοιμασίες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένου και του σεναρίου για έξοδο χωρίς συμφωνία, έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα όπου γίνεται μια πρακτική επισκόπηση των ζητημάτων που πρέπει να λάβουν υπόψιν οι πολίτες και οι επιχειρηματίες.

Ακόμη δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό εργαλείο Brexit Impact Scan με το οποίο κάθε επιχείρηση μπορεί να ελέγξει εάν θα υποστεί συνέπειες από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και εάν είναι επαρκώς προετοιμασμένη.

Οι τελωνειακές αρχές έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα για την ενημέρωση των επιχειρηματιών όσον αφορά στις ενέργειες που πρέπει να προβούν για την έκδοση των απαραιτήτων εγγράφων εν όψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

Σε άλλη ιστοσελίδα επίσης υπάρχει αναρτημένο το εγχειρίδιο Handbook Brexit in the Dutch ports το οποίο αποσκοπεί στην ενημέρωση που οφείλουν να έχουν οι εξαγωγείς, εισαγωγείς, μεταφορείς, τελωνειακοί πράκτορες και εταιρείες μεταφορών σχετικά με τα βήματα που πρέπει να λάβουν όσον αφορά τη μεταφορά φορτίου μέσω των ολλανδικών λιμανιών μετά το Brexit.

Σημειώνεται ότι, χιλιάδες ολλανδικές επιχειρήσεις συνεργάζονται με αντίστοιχες βρετανικές οι οποίες όμως δεν εισάγουν ή εξάγουν σε άλλη χώρα εκτός Ε.Ε. και συνεπώς δεν είναι εξοικειωμένες με τις τελωνειακές διαδικασίες. Όλες οι προαναφερόμενες ιστοσελίδες παρέχουν πρακτικές συμβουλές στις επιχειρήσεις αυτές στην περίπτωση εξόδου του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε. Ειδικότερα αναφέρουν π.χ. την ανάγκη έκδοσης αριθμού EORI εκ μέρους των επιχειρήσεων, τις δηλώσεις εμπορευμάτων στα τελωνεία που θα απαιτούνται στο εξής, τις απαραίτητες άδειες που θα πρέπει να έχουν τα φορτηγά με προορισμό το Ην. Βασίλειο, τους διεθνείς όρους παράδοσης ICC Incoterms®, τα απαραίτητα φορτωτικά έγγραφα, τις απαιτήσεις συσκευασίας για τη μεταφορά προϊόντων, την εύρεση κατάλληλου εκτελωνιστή καθώς και τα επιπλέον κτηνιατρικά πιστοποιητικά ή πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου που πιθανόν θα χρειασθεί να έχει μια επιχείρηση στην περίπτωση εισαγωγής/εξαγωγής ζώων και φυτικών προϊόντων κ.λ.π.

Σε δισέλιδο ενημερωτικό κείμενο του ολλανδικού ΥΠΕΞ με τίτλο No deal Brexit: impact on logistics and transport, αναφέρονται οι συνέπειες και τα μέτρα που θα ληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε περίπτωση αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία όσον αφορά στον τομέα των μεταφορών.

Σε αυτό αναφέρεται ότι οι ολλανδικές εμπορευματικές μεταφορές από και προς στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν οδικώς και πως η Ε.Ε. έχει λάβει προσωρινά μέτρα για την εξασφάλιση βασικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και της οδικής σύνδεσης των επιβατών που όμως απαιτούν αμοιβαιότητα από την πλευρά του Ην. Βασιλείου. Όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές, στο ανωτέρω κείμενο τονίζεται πως οι διεθνείς κανονισμοί για τις θαλάσσιες μεταφορές θα εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά στην ασφάλεια, στο περιβάλλον και στον έλεγχο των λιμένων και πως οι θαλάσσιες μεταφορές θα γίνουν πιο σημαντικές με συνέπεια να χρειαστούν πρόσθετες εγκαταστάσεις στους λιμένες της Ε.Ε.