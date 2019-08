Βρετανοί βιομήχανοι: Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ δεν είναι έτοιμοι για διαζύγιο χωρίς συμφωνία

Με την πιθανότητα για έξοδο του Ηνωμένου Βασιλίου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία διαρκώς να αυξάνεται, η μεγαλύτερη επιχειρηματική Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Συνομοσπονδία Βρετανικών Βιομηχανιών, δημοσίευσε εκτενέστατη Έκθεση με τίτλο «What comes next? The business analysis of no deal preparations».

Το CBI είναι η πιο σημαντική και με τη μεγαλύτερη επιρροή επιχειρηματική Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκφράζεται για λογαριασμό 190.000 επιχειρήσεων που απασχολούν περίπου 7 εκατ. εργαζόμενους, σχεδόν το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα της χώρας.

Δημοσιεύοντας πρακτικά βήματα που μπορούν να κάνουν το ΗΒ, η ΕΕ και οι επιχειρήσεις ώστε να μειώσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της άτακτης εξόδου, το CBI καταβάλλει προσπάθεια να στηρίξει τις ενέργειες της βρετανικής κυβέρνησης για την προετοιμασία της διαφαινόμενης αποχώρησης. Συγκεκριμένα, η Έκθεση παρουσιάζει συστάσεις προς τη βρετανική Κυβέρνηση, την ΕΕ και τις επιχειρήσεις, αλλά και συστάσεις για κοινές δράσεις ΕΕ - ΗΒ, προκειμένου να επιταχυνθεί η προετοιμασία για την περίπτωση ενός διαζυγίου χωρίς συμφωνία. Οι συστάσεις, σύμφωνα με το CBI, βασίζονται σε μια περιεκτική μελέτη των υφιστάμενων σχεδίων που έχουν ήδη εκπονηθεί από την κυβέρνηση του ΗΒ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις.

Η ανάλυση καταλήγει ότι καμία πλευρά δεν είναι έτοιμη για άτακτης μορφής διαζύγιο στις 31 Οκτωβρίου. Ενώ οι μέχρι σήμερα προετοιμασίες του ΗΒ χαρακτηρίζονται ως «ευπρόσδεκτες», η πρωτοφανής φύση του Brexit έχει σαν συνέπεια ορισμένες δυσμενείς επιπτώσεις να μην είναι δυνατό να μετριαστούν. Η Έκθεση επισημαίνει επίσης το γιατί - αντίθετα με πολλούς ισχυρισμούς - η ΕΕ υστερεί από το ΗΒ στην προσπάθεια να αποτρέψει τις δυσμενείς επιπτώσεις ενός διαζυγίου χωρίς συμφωνία. Υπογραμμίζει επίσης ότι, παρόλο που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ξοδέψει δισεκατομμύρια για τον προγραμματισμό σχεδίων έκτακτης ανάγκης για ένα no-deal Brexit, παραμένουν εγκλωβισμένες σε ασαφείς συμβουλές, χρονοδιαγράμματα, κόστη και πολυπλοκότητα. Οι μεγαλύτερες εταιρείες, ιδίως εκείνες που δραστηριοποιούνται σε έντονα ρυθμιζόμενους τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, έχουν προετοιμασθεί επαρκώς μέσω σχεδίων έκτακτης ανάγκης, αλλά οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι λιγότερο καλά προετοιμασμένες.

Η μελέτη ουσιαστικά παροτρύνει το ΗΒ και την ΕΕ να εκμεταλλευτούν τη νέα πολιτική δυναμική που παρουσιάστηκε με την εκλογή του νέου βρετανού Πρωθυπουργού ώστε να εργαστούν για τη σύναψη συμφωνίας που θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για τη μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία, αλλά και να επιταχύνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για ένα πιθανό no-deal Brexit. Όπως επισημαίνει εισαγωγικά η κα Carolyn Fairbairn, Γενική Διευθύντρια του CBI, η Έκθεση βασίζεται σε χιλιάδες επαφές με επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και τομέων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 50 επαγγελματικών Ενώσεων, που καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας του ΗΒ. Συνολικά, η μελέτη δείχνει ότι, ακόμη και με μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων, 24 από τους 27 τομείς της οικονομίας του ΗΒ θα βιώσουν αναταράξεις.

Σε δηλώσεις του ο Josh Hardie, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του CBI,4 ανέφερε ότι "μια συμφωνία είναι απολύτως απαραίτητη, αν θέλουμε να διαχειριστούμε την οικονομία με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε". Επισήμανε όμως ότι η προετοιμασία για ένα no-deal σενάριο δεν σηματοδότησε αλλαγή στις θέσεις του CBI, το οποίο αγωνίστηκε να παραμείνει το ΗΒ στην ΕΕ και στη συνέχεια υποστήριξε την προτεινόμενη συμφωνία της Theresa May. "Εάν δείτε μια καταιγίδα που έρχεται, βάζετε τα σακιά", είπε. "Δεν σημαίνει ότι πρόκειται να σταματήσετε όλα τα νερά της πλημμύρας, πιθανότατα θα χάσετε την κουζίνα, αλλά μπορείτε να σώσετε την κρεβατοκάμαρα και αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα".

Ο κ. Hardie ανέφερε επίσης ότι «οι επιχειρήσεις είναι απελπισμένες να προχωρήσουν πέρα από το Brexit. Έχουν τεράστια πίστη στο Ηνωμένο Βασίλειο και η επίτευξη συμφωνίας θα ανοίξει πολλές πόρτες που έχουν κλείσει από την αβεβαιότητα. Υπάρχει μια νέα ευκαιρία να δείξουμε ένα νέο πνεύμα ρεαλισμού και ευελιξίας. Και οι δύο πλευρές είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένες, επομένως μια συμφωνία είναι προς το συμφέρον όλων μας. Δεν μπορεί να είναι αδύνατο για μερικούς από τους μεγαλύτερους διαπραγματευτές της ηπείρου να βρουν έναν τρόπο να συγκλίνουν σε μια συμφωνία ….Αλλά μέχρι να γίνει αυτό πραγματικότητα, όλοι πρέπει να προετοιμαστούν για ένα διαζύγιο χωρίς συμφωνία. Οι συναντήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης πρέπει να κλιμακωθούν - και πρέπει να κλιμακωθούν τώρα. Ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε τις ξεπερασμένες τεχνικές ειδοποιήσεις. ξεκινήστε μια φιλόδοξη επικοινωνιακή εκστρατεία για κάθε επιχείρηση στη χώρα και δοκιμάστε αυστηρά όλα τα κυβερνητικά σχέδια και τα συστήματα πληροφορικής».