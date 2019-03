Τουρισμός: Αυτή είναι η νέα ψηφιακή καμπάνια της Κωνσταντινούπολης (video)

Νέα διεθνή, ψηφιακή τουριστική καμπάνια, με στόχο το ταξιδιωτικό κοινό από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, λανσάρει η Κωνσταντινούπολη, με τίτλο «Visit İstanbul».

Η καμπάνια Visit İstanbul έχει ήδη χρησιμοποιήσει αστέρες από το χώρο της μόδας και των ταξιδίων για τις ανάγκες προβολής της. Η καμπάνια είναι πρωτοβουλία του δήμου της Κωνσταντινούπολης και θα στηριχθεί στην προβολή των ιστορικών και πολιτισμικών αξιών της πόλης σε διεθνή κλίμακα. Στόχος είναι, εκτός από τις αγορές της Μ. Ανατολής, το ταξιδιωτικό κοινό του Ην. Βασιλείου, της Λατινικής Αμερικής, της Ρωσίας, των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ινδίας και της Κίνας.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η προβολή θα διεξαχθεί κυρίως σε ψηφιακές πλατφόρμες στις χώρες-στόχους.

Ήδη έχει δημοσιευθεί στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του πρότζεκτ το πρώτο θεματικό βίντεο για την Ιστορία της Κωνσταντινούπολης με τίτλο «Meet With History Of Your Dream City». Στο βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει αυθεντικές μουσικές συνθέσεις, παρουσιάζονται εξαιρετικά πολύχρωμες και εντυπωσιακές εικόνες από την ιστορία της Κωνσταντινούπολης, ενώ το επόμενο θα επικεντρωθεί στη γαστρονομία.

Για τις ανάγκες της καμπάνιας 4 προσωπικότητες από το χώρο της μόδας, διάσημες στα social media, συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολης και ξεναγήθηκαν για 3 ημέρες κοινοποιώντας φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο (οι Laura Como από την Ιταλία, Barbora Ondrackova από την Τσεχία, Michèle Krusi από την Ελβετία και Simla Canpolat από την Τουρκία).

Το 'Visit İstanbul' που είναι επίσης γνωστό ως το πρώτο επίσημο πρότζεκτ μάρκετινγκ πόλεων στην Τουρκία, θα περιλαμβάνει διάσημους αστέρες από το χώρο των ταξιδίων όπως οι Jeniffer Tuffen από την Αγγλία, Dotz Soh από τη Σιγκαπούρη και Umit Yoruk από την Τουρκία, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην πόλη και θα παραμείνουν για 5 ημέρες από τις 17 έως τις 21 Μαρτίου.

Η Κωνσταντινούπολη, μία από τις 10 πιο περιζήτητες πρωτεύουσες στον κόσμο σε επίπεδο ταξιδίων, έσπασε ρεκόρ ταξιδιωτικήγς κίνησης το 2018 καταγράφοντας 13,4 εκατ. τουρίστες, σημειώνοντας αύξηση 24% σε σχέση με το 2017.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων, το 2018 η Κωνσταντινούπολη είχε τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών επισκεπτών ανάμεσα στις 33 ευρωπαϊκές χώρες.

Η αύξηση στην Τουρκία, σύμφωνα με την Επιτροπή, διαμορφώθηκε στο +22%, φθάνοντας τα 46,1 εκατ. τουρίστες, εκ των οποίων ένας στους 3 επέλεξε Κωνσταντινούπολη. Ο αριθμός των Αράβων επισκεπτών στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη παρουσίασε αύξηση 30%, στα 2,5 εκατ.