TripAdvisor: Δύο ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες στον κόσμο για το 2019

O Μπάλος και το Ελαφονήσι είναι ανάμεσα στις 25 καλύτερες παραλίες στον κόσμο για το 2019 σύμφωνα με τις κριτικές εκατομμυρίων ταξιδιωτών που χρησιμοποιούν την ταξιδιωτική πλατφόρμα TripAdvisor για να διατυπώσουν τις εμπειρίες τους από τις διακοπές και τους προορισμούς ή να αντλήσουν έμπνευση για τον προγραμματισμό διακοπών.

Παράλληλα, άλλες δυο ελληνικές παραλίες, η παραλία Κλέφτικο και Σίμου, διακρίθηκαν ανάμεσα στις 25 καλύτερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Oι παραλίες που αναδείχθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία των Travellers' Choice Awards της TripAdvisor προέκυψαν έπειτα από ανάλυση της ποιότητας και ποσότητας κριτικών αλλά και το μέσο όρο βαθμολογίας που συγκέντρωσαν την περασμένη χρονιά από ταξιδιώτες-χρήστες της πλατφόρμας.

Η TripAdvisor βράβευσε συνολικά 352 παραλίες, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι 25 καλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλύτερη παραλία στον κόσμο αναδείχθηκε η Baia do Sancho στη Βραζιλία.

Δείτε τις 25 καλύτερες παγκοσμίως...

1. Baia do Sancho | Φερνάντο ντε Νορόνια, Βραζιλία

“Περπατώντας στο μικρό μονοπάτι, είναι αδύνατον να φανταστείτε τι σας περιμένει. Η παραδεισένια θέα μοιάζει με οφθαλμαπάτη.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

2. Varadero Beach | Βαραντέρο, Κούβα

“Μεγαλα ξενοδοχειακα συγκροτηματα,ομορφη παραλία!”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

3. Eagle Beach | Παλμ/Ιγκλ Μπιτς, Αρούμπα

“Η πιο όμορφη παραλία της Αρούμπα. Χωρίς κόσμο, ήσυχη, γαλήνια, καταπληκτική!”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

4. La Concha Beach | Σαν Σεμπαστιάν - Ντονόστια, Ισπανία

“Εκπληκτική”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

5. Grace Bay Beach | Προβιντενσιάλες, Τερκς και Κέικος

“Αστραφτερή λευκή αμμουδιά και ζεστά, απολαυστικά νερά. Το χρώμα του νερού σού κόβει την ανάσα.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

6. Clearwater Beach | Κλιαργουότερ, Φλόριντα

“Η πολύ ψιλή, λευκή άμμος είναι το σήμα κατατεθέν αυτής της υπέροχης παραλίας. Τέλεια για μια μέρα στον ήλιο. Μπορεί να διακρίνεται στον ορίζοντα ακόμα και δελφίνια να παίζουν.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

7. Spiaggia dei Conigli | Λαμπεντούσα, Islands of Sicily

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος - Σεπτέμβριος

8. Seven Mile Beach | Σέβεν Μάιλ Μπιτς, Γκραντ Κέιμαν

“Όμορφη παραλία ”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

9. Playa Norte | Ίσλα Μουχέρες

“Γαλήνια γαλαζοπράσινα νερά, κατάλευκη αμμουδιά. Τα καταγάλανα νερά κάνουν τον ουρανό να μοιάζει άχρωμος συγκριτικά.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

10. Seven Mile Beach | Νεγκρίλ, Τζαμάικα

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

11. Falésia Beach | Olhos de Agua, Πορτογαλία

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Απρίλιος - Οκτώβριος

12. Prainhas do Pontal do Atalaia | Arraial do Cabo, Βραζιλία

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Σεπτέμβριος - Μάρτιος

13. Playa de Ses Illetes | Φορμεντέρα, Βαλεαρίδες Νήσοι

“Ατέλειωτη θάλασσα, ψιλή άμμος, εντυπωσιακή θέα, γιοτ, πάγκοι με φανταχτερή πραμάτεια και η Ίμπιζα στον ορίζοντα.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

14. Ka'anapali Beach | Λαχάινα, Χαβάη

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

15. Λιμνοθάλασσα Μπάλου | Κίσσαμος, Ελλάδα

“Μια πανέμομορφη τροπική τοποθεσία στο βορειοδυτικότερο σημείο της Κρήτης”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος – Οκτώβριος

16. Radhanagar Beach | Νήσος Χάβελοκ, Νησιά Ανταμάν και Νικομπάρ

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Νοέμβριος - Απρίλιος

17. Playa Manuel Antonio | Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο, Κόστα Ρίκα

“Πανέμορφη παραλία με απαλό κυματάκι και ζεστά νερά. Ένας παράδεισος για όσους αγαπούν το κολύμπι.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Νοέμβριος - Μάιος

18. Manly Beach | Σίδνεϊ, Αυστραλία

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

19. Kelingking Beach | Nusa Penida, Μπαλί

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

20. Bournemouth Beach | Μπόρνμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Ιούλιος – Σεπτέμβριος

21. Παραλία Ελαφονήσι | Ελαφονήσι, Ελλάδα

“Η θάλασσα ήταν γαλήνια και όμορφη. Τα χρώματα είναι έντονα: γαλάζια νερά, ροζ άμμος. Παράδεισος.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος – Οκτώβριος

22. Fig Tree Bay | Πρωταράς, Κύπρος

“Τελεια θέα! Top beach of the area!”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος – Οκτώβριος

23. Surfers Paradise Beach | Σέρφερς Παραντάιζ, Αυστραλία

“Πανέμορφη τεράστια αμουδια”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Οκτώβριος - Μάιος

24. Anse Lazio | Νήσος Πράσλιν, Σεϋχέλλες

“Ειδυλλιακό τοπίο, με κρυστάλλινα ζεστά νερά, ίσκιο, λιακάδα και κατάλευκη άμμο”

25. Santa Monica Beach | Santa Monica, Πράσινο Ακρωτήριο

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Οκτώβριος - Ιούνιος

Ευρώπη

Δείτε την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή κατάταξη παραλιών για το 2019...

1. La Concha Beach | Σαν Σεμπαστιάν - Ντονόστια, Ισπανία

“Εκπληκτική”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

2. Spiaggia dei Conigli | Λαμπεντούσα, Islands of Sicily

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος - Σεπτέμβριος

3. Falésia Beach | Olhos de Agua, Πορτογαλία

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Απρίλιος - Οκτώβριος

4. Playa de Ses Illetes | Φορμεντέρα, Βαλεαρίδες Νήσοι

“Ατέλειωτη θάλασσα, ψιλή άμμος, εντυπωσιακή θέα, γιοτ, πάγκοι με φανταχτερή πραμάτεια και η Ίμπιζα στον ορίζοντα.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Όλο τον χρόνο

5. Λιμνοθάλασσα Μπάλου | Κίσσαμος, Ελλάδα

“Μια πανέμομορφη τροπική τοποθεσία στο βορειοδυτικότερο σημείο της Κρήτης”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος – Οκτώβριος

6. Bournemouth Beach | Μπόρνμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο

“OCEAN BEACH”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Ιούλιος – Σεπτέμβριος

7. Παραλία Ελαφονήσι | Ελαφονήσι, Ελλάδα

“Η θάλασσα ήταν γαλήνια και όμορφη. Τα χρώματα είναι έντονα: γαλάζια νερά, ροζ άμμος. Παράδεισος.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος – Οκτώβριος

8. Fig Tree Bay | Πρωταράς, Κύπρος

“Τελεια θέα! Top beach of the area!”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος – Οκτώβριος

9. Spiaggia di Cala Rossa | Φαβινιάνα, Aegadian Islands, Islands of Sicily

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάρτιος - Οκτώβριος

10. Playa de Muro Beach | Playa de Muro, Ισπανία

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάρτιος - Οκτώβριος

11. Playa de Cofete | Morro del Jable, Ισπανία

12. Luskentyre | Isle of Harris, Λούις και Χάρις, Outer Hebrides

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Ιούλιος – Σεπτέμβριος

13. Παραλία Κλέφτικο | Μήλος, Κυκλάδες

“Υπέροχο”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος – Οκτώβριος

14. Kleopatra Beach | Αλάνια, Τουρκία

“Ημερήσια περιήγηση στο Kleopatra beach”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Απρίλιος - Νοέμβριος

15. Iztuzu Beach | Νταλουάν, Τουρκία

“Σε αυτήν τη μεγάλη, χρυσαφένια αμμουδιά που περιβάλλεται από λόφους καλυμμένους με πεύκα φτιάχνουν τις φωλιές τους χελώνες.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Απρίλιος - Οκτώβριος

16. Simos Beach | Ελαφόνησος, Περιοχή Λακωνίας

“Μαγικη !”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος – Οκτώβριος

17. Praia Da Rocha | Praia da Rocha, Πορτογαλία

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Απρίλιος - Νοέμβριος

18. Nissi Beach | Αγία Νάπα, Κύπρος

“Amazing”

19. Tropea Beach | Tropea, Ιταλία

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος - Σεπτέμβριος

20. Konnos Bay | Αγία Νάπα, Κύπρος

“Υπεροχα!”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος – Οκτώβριος

21. Icmeler Beach | Ικμελέρ, Τουρκία

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος - Σεπτέμβριος

22. Praia do Camilo | Λάγκος, Πορτογαλία

23. Plage de Palombaggia | Πόρτο Βέκιο, Γαλλία

“Θεϊκά νερά. Η αγαπημένη μου παραλία στην Κορσική. Ρηχή, ιριδίζουσα και ζεστή θάλασσα και λευκή αμμουδιά με ψιλή άμμο.”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

24. Cala Mariolu | Baunei, Ιταλία

“Ακαταμάχητη φύση και γαλαζοπράσινα νερά. Τη στιγμή που μπαίνεις σε περιβάλλουν αμέτρητα περίεργα ψάρια. Μια πραγματική ευλογία!”

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Μάιος - Σεπτέμβριος

25. Kaputas Beach | Κας, Τουρκία

Καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε: Απρίλιος - Νοέμβριος