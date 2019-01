Πολυτεχνείο Κρήτης: Διαγωνισμός για υπηρεσίες summer school

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ενέκρινε τη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής summer school (χρήση συνεδριακού χώρου, παροχή γευμάτων και δωματίων για τη διαμονή των συμμετεχόντων εντός ξενοδοχειακής μονάδας).

Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί για τη κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου με τίτλο «ThinkNature-Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions». Η διαδικασία θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.