Στις 10-15 Μαΐου το 6o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

To 6o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 10-15 Μαΐου, 2021, στο Μέγαρο του Ζαππείου. Επί 6 ημέρες, οι φίλοι του Φόρουμ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν 3 ταυτόχρονα live streams που θα μεταδίδουν το δεκάωρο πρόγραμμα του Φόρουμ, με online και φυσικές συμμετοχές. Για την απόλυτη ασφάλεια των καλεσμένων, που θα παρευρεθούν στο χώρο του Ζαππείου, θα βρίσκονται σε ισχύ όλοι οι απαραίτητοι υγειονομικοί κανόνες.



Στο φετινό Φόρουμ συμμετέχουν 800 υψηλοί καλεσμένοι ομιλητές από 42 χώρες. Το φετινό πρόγραμμα έχει μεγάλη διάρκεια επειδή περιλαμβάνει αρκετές και σημαντικές ενότητες αφιερωμένες στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.



Την έναρξη του Φόρουμ, Δευτέρα 10 Μαΐου στις 11.00, θα πραγματοποιήσει με εισαγωγική ομιλία η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπό την Αιγίδα της οποίας πραγματοποιείται το Φόρουμ των Δελφών. Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες της Α.Ε. Πρόεδρου της Εσθονίας Kersti Kaljulaid, της Α.Ε. Προέδρου της Σλοβακίας Zuzana Čaputová, του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, της Προέδρου της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννας Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη, ενώ η εναρκτήρια συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Ιστορικού Καθηγήτριας Margaret McMillan με τίτλο «Πώς μπορεί η Ιστορία να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις». Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί η μεγάλη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Pedro Sánchez, με την παρουσία και των δύο στο Ζάππειο Μέγαρο.



Στην πρώτη μέρα εντάσσεται επίσης η εξαιρετικά επίκαιρη ενότητα των θεμάτων της Υγείας, στην οποία συμμετέχει η Ευρωπαία Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέλλα Κυριακίδη, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της Υγείας. Στη μεγάλη αυτή ενότητα συμμετέχει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, όπως και ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και διεθνών φαρμακευτικών εταιρειών.



Άλλη σημαντική ενότητα που θα συζητηθεί την πρώτη μέρα του Φόρουμ αφορά την Ελληνική Ναυτιλία, με την παρουσία του Πάνου Λασκαρίδη, του Θανάση Μαρτίνου και του Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου. Στη ενότητα αυτή συμμετέχουν και οι Υπουργοί Ναυτιλίας της Ελλάδας, Γιάννης Πλακιωτάκης, και της Πορτογαλίας, Ricardo Serrao Santos.



Παράλληλα, την πρώτη μέρα του Φόρουμ θα συζητηθούν όλες οι σημαντικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ από τη διοίκηση Biden, των σχέσεών της με την Ευρώπη, και ιδιαίτερα με την Ελλάδα. Στις συζητήσεις αυτές συμμετέχει ο Σεβασμιώτατος Ελπιδοφόρος, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Η πρώτη μέρα θα κλείσει με τη συζήτηση σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Οικονομία, Paolo Gentiloni.



Η δεύτερη μέρα του Φόρουμ, Τρίτη 11 Μαΐου, είναι αφιερωμένη στην Ανάπτυξη των Υποδομών και στη Συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, και άλλοι παράγοντες του κλάδου. Στην ίδια ενότητα θα συζητηθούν τα θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα, με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων όλων των μεγάλων ενεργειακών Ομίλων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνου Σκρέκα. Προηγουμένως, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συζήτηση για το θέμα της Ενέργειας, του Green Deal και τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, μεταξύ του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans και του Έλληνα Υπουργού.



Στο πλαίσιο του θεματικού πυλώνα Άνθρωποι, Οργανώσεις και Κοινωνία θα συζητηθούν θέματα όπως η συμπεριληπτικότητα, η άνοδος του απολυταρχισμού και ο ρόλος των κοινωνικών θεσμών. Ο Οικονομολόγος Branco Milanovic θα αναπτύξει τις απόψεις του για τον Μέλλον του Καπιταλισμού, και ο Πρόεδρος του της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Andrew Liveris για την πορεία προς έναν Καπιταλισμό που υπηρετεί την Κοινωνία. Ο Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας Lord Robert Skidelsky, θα μιλήσει για την Επανεξέταση της Εργασίας και του Επιχειρείν, ενώ στην ίδια ενότητα η Marija Pejčinović Burić, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα αναφερθεί στην ανταπόκριση του Συμβουλίου απέναντι στην πανδημία, εστιάζοντας στα Κοινωνικά Δικαιώματα.



Την Τετάρτη 12 Μαΐου, το Φόρουμ θα επικεντρωθεί στον ρόλο των τραπεζικών ιδρυμάτων και το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Andrea Enria, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας και όλοι οι επικεφαλής των Ελληνικών τραπεζών. Στη συνέχεια, οι συνεδριάσεις θα εστιάσουν στην προσέλκυση των μεγάλων διεθνών επενδύσεων στην Ελλάδα, που είναι τόσο κρίσιμες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μετά την πανδημία. Στις συζητήσεις αυτές θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Odile Renaud-Basso, εκπρόσωποι των μεγάλων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στις μέρες μας αυτή την περίοδο, όπως η Lamda Development, η Mohegan, η Microsoft, η Eldorado, και άλλες. Σε αυτήν τη συνεδρίαση για θέματα διεθνών επενδύσεων στη χώρα μας συμμετέχουν επίσης όλα τα μεγάλα ξένα και Ελληνικά funds, μεταξύ των οποίων η CVC, η BC Partners, η Oaktree και άλλα.



Το θέμα μιας πιο συμπεριληπτικής παγκόσμιας ανάκαμψης θα συζητηθεί μεταξύ του Νομπελίστα Οικονομολόγου και Καθηγητή του Πανεπιστημίου Columbia Joseph Stiglitz, και του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Γιώργου Παπανδρέου. Παράλληλα, την τρίτη μέρα του Φόρουμ, θα υπάρξει ολόκληρη ενότητα για τη Βιωσιμότητα του Πλανήτη, στο πλαίσιο της οποίας η Jennifer Morgan, Εκτελεστική Διευθύντρια της Greenpeace International, θα εκθέσει τις απόψεις της για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που οφείλεται στην Κλιματική Αλλαγή. Για τα θέματα κλιματικής αλλαγής θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση του Φόρουμ στην αίθουσα τελετών της Ακαδημίας Αθηνών, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένου, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, και του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστου Ζερεφού.



Οι συνεδριάσεις αυτής της ημέρας θα κλείσουν με συζητήσεις αναφορικά με τα θέματα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, στις οποίες συμμετέχουν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς, και ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθανάσιος Ράντος.



Την Πέμπτη 13 Μαΐου, ο κύριος θεματικός πυλώνας αφορά τις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης και τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ο Ευρωπαίος Πρόεδρος της Τριμερούς Επιτροπής, Jean-Claude Trichet, θα μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Οικονομία, ενώ ο Klaus Regling, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, θα αναλύσει τρόπους ενδυνάμωσης του διεθνούς ρόλου του Ευρώ. Για τα θέματα Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας θα ανταλλάξουν απόψεις η Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Arancha González Laya, ο Καθηγητής και Σύμβουλος του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Zaki Laïdi, και η Διευθύντρια του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων Daniela Schwarzer. To Μέλλον της Φιλελεύθερης Δημοκρατίας θα εξετάσουν σε μια σειρά από διαδοχικές συζητήσεις ο Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών της Οξφόρδης Timothy Garton-Ash, ο Οικονομικός Αναλυτής των Financial Times Martin Wolf, ο Robert Kagan του Ινστιτούτου Brookings, o Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας και o Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος.



Την ίδια μέρα, και για πρώτη φορά στην ιστορία του Φόρουμ, ένα live stream 8 ωρών θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στα θέματα της Παιδείας και στην Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα μετά την Πανδημία. Θα συμμετάσχουν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως και διακεκριμένες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στα θέματα της Παιδείας.



Μια άλλη σημαντική ενότητα εκείνης της ημέρας αφορά το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης και την επόμενη μέρα για την Ευρώπη και την Ελλάδα, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη που διαδραματίζει έναν εξέχοντα ρόλο στα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, του Νίκου Μαντζούφα, Διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης, του Νομπελίστα Καθηγητή Χριστόφορου Πισσαρίδη, και άλλων πολιτικών και οικονομικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που ασχολούνται με το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης.



Την Παρασκευή 14 Μαΐου, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και οι διαδικασίες για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή των Πρωθυπουργών της Β. Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης ενώ αναμένεται η συμμετοχή της Πρωθυπουργού της Σερβίας. Τα φλέγοντα θέματα κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο θα συζητηθούν επίσης, με ομιλητές όπως ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, και εκπρόσωποι σημαντικών δεξαμενών σκέψης από την περιοχή.



Εξαιρετικές στιγμές για το Φόρουμ αποτελούν οι παρουσίες του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker και του πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νυν Προέδρου του European People's Party Donald Tusk, που επισκέπτονται την Ελλάδα για να είναι παρόντες και να μιλήσουν για τις εξελίξεις στα θέματα της Ευρώπης. Άλλη ενδιαφέρουσα συζήτηση αφορά την πορεία της Γερμανίας στη μετά-Μέρκελ εποχή, τη συνεργασία Γερμανίας – Γαλλίας στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αλλά και την κατάσταση της Κίνας και τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.



Την ίδια μέρα θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις ο Prem Watsa, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings από τον Καναδά, που έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, o Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Albert Bourla, o Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ José Ángel Gurría, και ο David H. Petraeus, Πρόεδρος της μεγαλύτερης επενδυτικής εταιρείας στον κόσμο, KKR Global Institute.



Ταυτόχρονα, σε άλλο stream την ίδια μέρα, θα πραγματοποιούνται οι συζητήσεις για την επόμενη μέρα του Τουρισμού μετά την πανδημία, με τη συμμετοχή του Υπουργού Χάρη Θεοχάρη. Σε άλλο stream θα συζητείται η ενότητα που αφορά την Τεχνολογία και το Μέλλον της Ανάπτυξης, στην οποία κυριαρχεί η συζήτηση μεταξύ της Margrethe Vestager, Εκτελεστικής Αντιπροέδρου και Επιτρόπου Ψηφιακών Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επισκέπτεται γι’ αυτό τον λόγο την Αθήνα, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη. Άλλες σημαντικές συζητήσεις στα θέματα της τεχνολογίας θα πραγματοποιηθούν από τους Matt Brittin, Πρόεδρο της Google για δραστηριότητες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Nicholas Negroponte, Ιδρυτή του MIT Media Lab, και του Αμερικανού πρωτοπόρου του διαδικτύου Vint Cerf.



Η τελευταία μέρα του Φόρουμ, Σάββατο 15 Μαΐου, περιλαμβάνει 3 μεγάλες θεματικές συζητήσεις: την αποτίμηση των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θέματα της ανάπτυξης της Αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και πώς μπορούν να ενισχύσουν την άμυνα και τη διπλωματία της χώρας μέσω του εκσυγχρονισμού τους, και τέλος το επίκαιρο ζήτημα των Ελληνο-Τουρκικών σχέσεων, στο οποίο θα αναφερθούν σημαντικοί εκπρόσωποι και αναλυτές από την Ελλάδα και την Τουρκία.



Άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου της χώρας, που θα συμμετέχουν στις συζητήσεις, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, η Φώφη Γεννηματά, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Βούτσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής ζωής της χώρας θα συμμετέχουν στις συζητήσεις, όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Τιτάν Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chipita Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος, ο Πρόεδρος της Βιοχάλκο Μιχαήλ Στασινόπουλος, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα Γεώργιος Περιστέρης και ο Πρόεδρος του Ομίλου Lyktos Μιχάλης Σάλλας. Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν, πέραν των προαναφερθέντων, οι Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Μετανάστευσης, Ενέργειας, Γειτονίας και Διεύρυνσης, και Καινοτομίας και Έρευνας.



Τέλος, το φετινό Φόρουμ των Δελφών, τιμώντας την διακοσιετηρίδα από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, θα αφιερώσει μεγάλη σειρά 15 συζητήσεων για το 1821, μεταξύ των οποίων «Απολογισμός 2 Αιώνων Ζωής», «Οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες των 200 ετών» και «Οι Μεγάλες Ελληνίδες». Στις συζητήσεις αυτές συμμετέχουν σημαντικοί καλεσμένοι Ιστορικοί και Καθηγητές όπως ο Κώστας Κωστής, ο Mark Mazower, ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Στάθης Καλύβας, o Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ο Θάνος Βερέμης, η Μαρία Ευθυμίου, o Γιάννης Κοτσώνης και η συγγραφέας Victoria Hislop.



Την 1η και 2η Ιουλίου 2021 το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών προγραμματίζει μια Ειδική Εκδήλωση στην πόλη των Δελφών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεχιστεί η συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, με διακεκριμένους ομιλητές και περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων – φίλων του Φόρουμ.



Το πρόγραμμα του Φόρουμ διαμορφώνεται σε συνεργασία με σημαντικές δεξαμενές σκέψης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το Chatham House, το Atlantic Council, το ΔΙΚΤΥΟ, το ΕΛΙΑΜΕΠ το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, το Ίδρυμα Ωνάση, την Endeavor, τη διαΝΕΟσις, το CFA, το Deree – The American College of Greece, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Φόρουμ που αναρτήθηκε σήμερα, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ενότητες και τις θεματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 6ήμερο Φόρουμ Μαΐου, καθώς και τις 800 και πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες – επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με διεθνή χαρακτήρα, όπου συναντώνται κάθε χρόνο προσωπικότητες κύρους και πρωτοπόροι από την Οικονομία, την Πολιτική και την Ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος του Φόρουμ είναι η σκιαγράφηση ενός ρεαλιστικού πλαισίου στόχων και δράσεων, η αναζήτηση πολιτικών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, και η εξεύρεση κατάλληλων λύσεων στα σύνθετα και αλληλεξαρτώμενα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος.