Διεθνής Τουριστική Έκθεση, ITB Berlin NOW 2021, η μεγαλύτερη στον κόσμο - 242 εκθέτες από Ελλάδα και Κύπρο

Με 239 εκθέτες από την Ελλάδα και τρεις από την Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 09.-12.03.2021 η Διεθνής Τουριστική Έκθεση, ITB Berlin NOW, που διοργανώθηκε πλήρως ψηφιακά από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Την έκθεση χαιρέτισε ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, σε video με φόντο την Ακρόπολη, ενώ την επίσημη παρουσίαση του ψηφιακού περιπτέρου του ΕΟΤ έκαναν με τηλεδιάσκεψη η Πρόεδρος του ΕΟΤ, κα Άντζελα Γκερέκου και ο Γ.Γ. του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ITB Berlin αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη εξέλιξης των μεγεθών του τουριστικού κλάδου και μια απαραίτητη πλατφόρμα δικτύωσης για μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο, στην οποία Ελλάδα και Κύπρος πρωταγωνιστούν.

Στην ITB Berlin NOW συγκεντρώθηκαν 65.700 χρήστες, με το 66% αυτών να προέρχεται από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας το σύνθημα της έκθεσης “The digital Meet-up for the Travel Industry. Anytime. Anywhere.”

Η ITB Berlin NOW έδωσε στους συμμετέχοντες έναν μοναδικό εικονικό χώρο συνάντησης σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών, όπου το 80% των συμμετεχόντων χρησιμοποίησε τις δυνατότητες δικτύωσης, οι οποίες περιλάμβαναν επιχειρηματικές συναντήσεις, διαδικτυακές συνομιλίες και εργαλεία αναζήτησης επιχειρηματικών συνεργατών.

Στο σύνολό τους οι εκθέτες έφτασαν τους 3.513, οι οποίοι εκπροσώπησαν προορισμούς, αλυσίδες ξενοδοχείων και εταιρίες τεχνολογίας από 120 χώρες και χρησιμοποίησαν την ITB Berlin NOW για να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ, έντονο ήταν το ενδιαφέρον των δημοσιογραφικών μέσων καθώς και 1.100 εκπροσώπων μέσων ενημέρωσης και travel bloggers από 54 χώρες, που κάλυψαν ζωντανά τη διοργάνωση.

Εκτός από το εκθεσιακό μέρος, την ITB Berlin NOW πλαισίωσε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, 265 ωρών, το ITB Berlin NOW Convention, το οποίο καλωσόρισε 52.600 ενδιαφερόμενους και 699 ομιλητές σε περισσότερες από 400 διαδικτυακές συζητήσεις, διαλέξεις, συνεντεύξεις καθώς και σε παρουσιάσεις εκθετών και συνεντεύξεις τύπου, διατυπώνοντας τις απόψεις τους, για το πώς η βιομηχανία μπορεί να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και να ξεκινήσει μια επιτυχημένη ανάκαμψη.

Σημειώνεται ότι, η ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη έως τις 31 Μαΐου και όσοι δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν Online Voucher, μπορούν να δηλωθούν και να παρακολουθήσουν Videos on demand, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία δικτύωσης καθώς και να περιηγηθούν συνολικά στην ψηφιακή πλατφόρμα.

H επόμενη ITB Berlin, δια φυσικής παρουσίας, θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2022.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες σχετικά με την ITB Berlin να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο τηλ. 210 64 19 037 καθώς και στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.itb-berlin.com.