Virtual Roundtable - Η Επόμενη Μέρα των Τουριστικών Προορισμών στην Digital Εποχή

Το Ελληνικό Παράρτημα του παγκόσμιου οργανισμού International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT) πραγματοποιεί διαδικτυακή ημερίδα με τη μορφή roundtable, με τίτλο «Η Επόμενη Μέρα των Τουριστικών Προορισμών στην Digital Εποχή».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου από τις 18:00 έως τις 20:00.

Το IFITT είναι η κορυφαία ανεξάρτητη κοινότητα (παγκοσμίως) που αφορά στη συζήτηση, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τη χρήση και τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία.

Ομιλητές θα είναι σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του τουρισμού και θεσμικών φορέων:

Δημήτρης Φραγκάκης (Secretary General, Greek National Tourism Organization)

Ιωάννα Δρέττα (CEO, Marketing Greece)

Δημήτρης Παπαπαστεργίου (Mayor of Trikala, President of KEDE)

Βαγγέλης Βλάχος (CEO, Athens Development and Destination Management Agency)

Dr. John Fotis (Director, Novus Mind Ltd)

Δρ. Γεωργία Ζούνη (Διδάκτωρ Τουριστικού Μάρκετινγκ)

Εlena Sergeeva (Managing Director, Blog Smart Agency & co-founder, Travel Bloggers Greece)

Χρήστος Ντίτορας (Hospitality Executive, IFITT Greece President)



Στην ημερίδα οι ομιλητές θα παρουσιάσουν μέσα από μία σφαιρική ανάλυση και ολιστική προσέγγιση τις σημαντικότερες εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το πώς αυτές επηρέαζουν την προβολή και την εικόνα των τουριστικών προορισμών. Επιπλέον θα αναλυθεί το πώς νέες τάσεις στον ψηφιακό χώρο επιδρούν στην συμπεριφορά των καταναλωτών αναφορικά με την επιλογή των τουριστικών προορισμών, όπως και με ποιο τρόπο οι προορισμοί πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να επανασχεδιάσουν την στρατηγική τους.

Συντονιστής του event θα είναι ο Χάρης Μπρουσαλιάν (Sales and Marketing Manager, GTP).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα μέσω της σελίδας του IFITT στο Facebook (Facebook.com/IFITTGreece), όπου θα γίνει livestream.

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/410021363631074

Η τεχνική υποστήριξη του event θα γίνει από την εταιρεία NeTourWork (https://www.netourwork.com)