Στην Αθήνα το πρώτο IAPCO Edge Education Seminar

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για εξωστρέφεια και ενίσχυση των συνεργειών, ο HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers), σε συνεργασία με τα τέσσερα γραφεία μέλη του διεθνούς Οργανισμού IAPCO στην Ελλάδα (AFEA, CONVIN, ERA και ERASMUS), προετοίμασαν αναλυτικό φάκελο διεκδίκησης για την οργάνωση του διεθνούς σεμιναρίου, ο οποίος και υποβλήθηκε επιτυχώς στο Δ.Σ του Διεθνούς Φορέα. Το σεμινάριο ανατέθηκε στην Ελλάδα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών του Δ.Σ της IAPCO, παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό από άλλες χώρες μέλη του Διεθνούς Φορέα.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 25-29 Ιανουαρίου 2021.

Το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό αυτό γεγονός υποστηρίζει όλη η κοινότητα του επαγγελματικού και συνεδριακού τουρισμού της χώρας μας, έχει την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την υποστήριξη του This is Athens Convention and Visitors Bureau, ενώ ο Υπουργός Τουρισμού θα απευθύνει χαιρετισμό στους συνέδρους κατά την έναρξη του σεμιναρίου.

Ομιλητές-εισηγητές του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι κατέχουν υψηλές θέσεις σε κορυφαίες εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων με διεθνή επιτυχημένη δραστηριότητα και μακροχρόνια πορεία στη διεθνή κοινότητα συνεδρίων.

Στόχος του HAPCO είναι αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο να σηματοδοτήσει την ομαλή και συντονισμένη επανεκκίνηση των συνεδρίων και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που απαιτεί η συγκυρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο link:

https://hapco.gr/index.php/nea/etairika-nea-melon-hapco/840-oi-eggrafes-arxisan-gia-to-1o-iapco-edge-virtual-seminar

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Διεθνή Φορέα σε αυτό το link: https://www.iapco.org/ και περισσότερα για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο link: https://www.iapco.org/iapco-education/

Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε τη λίστα αλλά και τα αντίστοιχα βιογραφικά των ομιλητών εδώ: https://www.iapcoedgeathens2021.org/meet-our-speakers/