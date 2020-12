Με μεγάλη επιτυχία έληξε η 7η Virtual Athens International Tourism Expo 2020

Ο επιχειρηματικός κόσμος του τουρισμού, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έδωσε δυναμικό παρόν στην 7η Virtual Athens International Tourism Expo 2020 στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο κλάδος του τουρισμού θα ανακάμψει άμεσα.

Στη νέα μορφή της Έκθεσης , λόγω της πανδημίας, τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους αφού:

Συμμετείχαν

100 Εκθέτες, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Ξενοδοχεία, Βίλλες και Επιχειρήσεις Τουρισμού

85 Διεθνείς Buyers και Travel Agents από 45 χώρες

1200 On Line επαγγελματίες επισκέπτες συνδέθηκαν από το Εξωτερικό και την Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκαν

1850 B2B teleconference meetings με μεγάλη ανταπόκριση μεταξύ Εκθετών, Buyers και On Line επισκεπτών από το Εξωτερικό και την Ελλάδα.

Ξεπέρασαν τις

4.650 οι On Line επαγγελματίες επισκέπτες, από το Εξωτερικό και την Ελλάδα που συνδέθηκαν με την έκθεση, επισκέφθηκαν τα ψηφιακά περίπτερα των Εκθετών, πραγματοποίησαν on camera συναντήσεις με τους Εκθέτες και η πλειοψηφία τους παρακολούθησε τις Live εκδηλώσεις.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, λόγω της πανδημίας, μετά το τέλος της Έκθεσης, η πλειοψηφία των Buyers χαρακτήρισε την Έκθεση ως άκρως επιτυχημένη και με πολύ σημαντικά meetings τα οποία θα οδηγήσουν σε εμπορικές συμφωνίες για τον εισερχόμενο στην Ελλάδα τουρισμό το 2021.

Ο Υπ. Τουρισμού κ. Χ. Θεοχάρης πραγματοποίησε on line τα εγκαίνια της έκθεσης συγχαίροντας παράλληλα τη διοργάνωση για το τόλμημα να πραγματοποιήσει την Athens International Tourism Expo, μεσούσης της πανδημίας, σε on line μορφή.

Παράλληλα με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και τα Live Events της Έκθεσης τα οποία παρακολούθησαν on line επαγγελματίες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Περιφέρεια Κρήτης με Ομιλητές τους Dr. Κυριάκος Κότσογλου, Commissioner of Tourism & κ. Νίκο Αλεξάκη , Head, Directorate for Tourism παρουσίασε το θέμα “Sense the authentic Crete 365 days”.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με Ομιλητές τους κ. Ηλία Μπουρμά, Deputy Governor of Tourism & Culture & την κα Μαριάννα Λιάσκου , Tourism Officer παρουσίασε το θέμα “Region of Central Greece/ Tourism-Culture/ Gastronomy”.

Η Περιφέρεια Αττικής, που δυστυχώς λόγω ασθενείας του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Πατούλη, δεν είχε την ευκαιρία να παραστεί “ζωντανά”, παρουσίασε γραπτώς το θέμα “Attica Region: The tourism for the year 2021”.

Το Athens Convention & Visitors Bureau με Ομιλητή τον κ. Βύρωνα Μυργιώτη, International Account Manager, ACVB, παρουσίασε το θέμα: ”Forward Thinking Heritage”.

Τέλος ο Γεν. Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης, με μήνυμα του στους Buyers τόνισε, μεταξύ άλλων, “είναι ακόμη πολύ νωρίς για προβλέψεις για την επόμενη σεζόν, αλλά τα αρχικά μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ενθαρρυντικά, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής αξιολόγησης των προσπαθειών της χώρας να προστατεύσει το εμπορικό σήμα της Ελλάδας ως προορισμού. Η τρέχουσα απόδοσή μας στον περιορισμό της πανδημίας θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά της σεζόν του 2021, επίσης υπό το φως της μελλοντικής απόδοσης των ανταγωνιστών μας. Ο ΕΟΤ προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις και χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο και κανάλι επικοινωνίας για την προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού .”

Η διοργάνωση της Έκθεσης ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Τουρισμού και Υπουργείο Πολιτισμού που έθεσαν την Έκθεση υπό την Αιγίδα τους καθώς και τον ΕΟΤ που για μια ακόμα χρονιά στήριξε την Έκθεση και στάθηκε αρωγός στην προσπάθειά της.