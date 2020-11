7th Athens International Tourism Expo: Το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων

Με μεγάλη επιτυχία προχωρά, η 7η Athens International Tourism Expo και υποδέχεται online Εκθέτες, Buyers και Επισκέπτες στο νέο ψηφιακό της περιβάλλον.

Η Virtual 7η Athens International Tourism Expo φιλοξενεί διεθνείς Buyers και επισκέπτες, από το εξωτερικό και την Ελλάδα που θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν «ζωντανά» με video-conference B2B meetings με τους εκθέτες.

Όλοι οι επισκέπτες θα μπορούν στο διάστημα από 27 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου (ώρες 10.00-19.00) να περιηγηθούν στα περίπτερα των Εκθετών, να απολαύσουν τις εταιρικές τους αναρτήσεις και να πραγματοποιήσουν One to One meetings με Εκθέτες της επιλογής τους.

Τα live Events που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Έκθεσης στοχεύουν στην προώθηση Ελληνικών Τουριστικών Προορισμών καθώς και του κλάδου MICE στη διεθνή τουριστική αγορά.

Ομιλητές από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς και από το ATHENS CONVENTION & VISITORS BUREAU θα παρουσιάσουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα για τον Ελληνικό τουρισμό.

Παράλληλα με τους Ομιλητές , ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης θα απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό στους Buyers και τους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει όλες τις παράλληλες Εκδηλώσεις με δωρεάν εγγραφή στο site της έκθεσης aite.gr σαν Online Επισκέπτης.

Η 7η Athens International Tourism Expo 2020, πραγματοποιείται με την Αιγίδα των: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΠΕ, ΤΕΕ, ΕΒΕΑ και με τη στήριξη του ΕΟΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες, Leadertech, Λένορμαν 161 & Βίαντος 2, 10442 Αθήνα, τηλ. 210-6141164, 210-6122164, email: info@leaderexpo.gr / web site: www.aite.gr