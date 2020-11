Η Ψηφιακή πύλη της 7ης Athens International Tourism Expo 2020 ανοίγει 27 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου

Με μεγάλη επιτυχία προχωρά, η 7η Athens International Tourism Expo και υποδέχεται online Εκθέτες, Buyers και Επισκέπτες στο νέο ψηφιακό της περιβάλλον.

Για τους Buyers, τους Εκθέτες και τους On Line Επισκέπτες η διοργάνωση της Έκθεσης δημιούργησε μία εξαιρετική πλατφόρμα επικοινωνίας, προβολής και νέων συνεργασιών για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα.

Η Virtual 7η Athens International Tourism Expo φιλοξενεί διεθνείς Buyers και επισκέπτες, από το εξωτερικό και την Ελλάδα που θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν «ζωντανά» με video-conference B2B meetings με τους εκθέτες.

Όλοι οι επισκέπτες θα μπορούν στο διάστημα από 27 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου (ώρες 10.00-19.00) να περιηγηθούν στα περίπτερα των Εκθετών, να απολαύσουν τις εταιρικές τους αναρτήσεις και να πραγματοποιήσουν One to One meetings με Εκθέτες της επιλογής τους.

Στην Έκθεση συμμετέχουν:

100 Εκθέτες από την Ελλάδα (Περιφέρειες, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις Τουρισμού)

(Περιφέρειες, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις Τουρισμού) 90 Buyers (Tour Operators, Travel Agencies & MICE εταιρείες) από μεγάλες διεθνείς εταιρείες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρωσία, τη Μ. Ανατολή και τα Βαλκάνια, που επιλέγουν την Ελλάδα, σαν τουριστικό προορισμό, για νέες συνεργασίες.

1200 On Line Επαγγελματίες Επισκέπτες, κυρίως από το Εξωτερικό, έχουν κάνει ήδη εγγραφή και θα επικοινωνήσουν με τους εκθέτες για one to one meetings με στόχο την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Η 7η Athens International Tourism Expo 2020, θα πραγματοποιηθεί, με την Αιγίδα των: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΠΕ, ΤΕΕ, ΕΒΕΑ και με τη στήριξη του ΕΟΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες, Leadertech, Λένορμαν 161 & Βίαντος 2, 10442 Αθήνα, τηλ. 210-6141164, 210-6122164, email: info@leaderexpo.gr / web site: www.aite.gr