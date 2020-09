Thessaloniki Helexpo Forum: Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας

Στην έλευση της ψηφιακής εποχής, την οποία επιτάχυνε η πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και στον ρόλο της Beyond 4.0, ως μιας πλατφόρμας που θα βάλει στον διεθνή χάρτη καινοτομίας τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα, εστίασε το πάνελ «Beyond 4.0», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum.

«Πριν από μερικά χρόνια ο όρος ψηφιακός μετασχηματισμός ακουγόταν παράταιρος, τώρα ακούγεται σαν κάτι που η Ελλάδα υποχρεούται να τρέξει και δικαιούται να πετύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Γιώργος Γιωργαντάς. «Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα επιχειρεί με σοβαρό και οργανωμένο τρόπο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και αυτή η προσπάθεια έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση από όλους» σημείωσε ο κ. Γεωργαντάς.

Έκανε δε γνωστό πως αυτές τις ημέρες ψηφίζεται στη βουλή ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης, ένα σημαντικό νομοθέτημα, που δημιουργεί, όπως είπε, ένα ξεκάθαρο πλαίσιο και διευκολύνει και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική είσοδο του gov.gr στη ζωή μας, κάνοντας λόγο για 6 εκατομμύρια επισκέψεις, 1 εκατομμύριο εκδόσεις υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων, 600.000 άυλες συνταγογραφήσεις και μεγάλο όγκο εκδόσεων πιστοποιητικών μέσω αυτού.

Την ανάγκη να ασχοληθεί η κυβέρνηση και με την απλούστευση των διαδικασιών και να μην ψηφιοποιηθεί η γραφειοκρατία τόνισε από την πλευρά του ο βουλευτής και Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μάριος Κάτσης, ο οποίος σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδιασμένο κάποιο οριζόντιο, τομέακο, συγχρηματοδοτούμενο έργο. Ανέφερε δε πως στην επόμενη μέρα πρέπει να διευκρινισθεί πόσα από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα θα στραφούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ποια θα είναι τα χρονοδιαγράμματα.

Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, κ. Κυριάκος Λουφάκης, σημείωσε πως η μεγάλη αλλαγή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης είναι η αλλαγή της εφοδιαστικής αλυσίδας. «Η τεχνολογία επιτρέπει αλλού να συλλαμβάνουμε την ιδέα, αλλού να την αναπτύσσουμε, σε τρίτο χώρο να την παράγουμε και αλλού να την καταναλωνουμε» ανέφερε και εξήγησε πως η χώρα μας μπορεί να ωφεληθεί από την αλλαγή αυτή, καθώς έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο δεν εκμεταλλεύεται καθόλου.

Ο ρόλος του Beyond 4.0

«Πριν από πέντε χρόνια υπήρχαν λίγοι άνθρωποι που μιλούσαν για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως innovation hub, όμως αυτό το ζούμε σήμερα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Παντελής Αγγελίδης, αναφέροντας μάλιστα πως διαπιστώνεται μετακίνηση εταιρειών και ανθρώπινου δυναμικού στην πόλη από την Αθήνα και το εξωτερικό. Ο ίδιος τόνισε πως ο ψηφιακός μεταχηματισμός του κράτους είναι σημαντικός, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτόν της παραγωγής. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει, όπως είπε, μια πλατφόρμα διαλόγου σημαντική για την προβολή της χώρας ως φιλικού προορισμού καινοτομίας και αυτόν τον ρόλο μπορεί να τον παίξει η Beyond 4.0, όπου θα συγκεντρώνονται η τεχνογνωσία και οι προβληματισμοί όλων των ανθρώπων της τεχνολογίας.

Ο κορωνοϊός υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία για να προχωρήσουμε στην επόμενη εποχή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΠΒΕ, Κωνσταντίνο Καγκελίδη, ο οποίος τόνισε πως ήρθε η ώρα να κάνουμε την υπέρβαση και να διεκδικήσουμε τη θέση μας στο αύριο. Υπογράμμισε δε τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή, ενώ σημείωσε πως οι επιχειρήσεις της πληροφορικής είναι θετικές και θα βοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις την προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η τεχνολογία μάς φέρνει πιο κοντά, σημείωσε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ, κ. Ιωάννης Σύρρος, τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις έσπευσαν μέσα στην πανδημία να ανταποκριθούν στις ανάγκες της περιόδου. Ο ίδιος εξήγησε πως και διεθνώς θεωρείται μονόδρομος πως η τεχνολογία θα βοηθήσει στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, ενώ σημείωσε πως πρέπει να δοθούν σε όλους ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να γίνουν κοινωνοί της κοσμογονίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πολύ νωρίτερα από το ξέσπασμα της πανδημίας έλαβε τα «ψηφιακά» μηνύματα η ΔΕΘ-Helexpo, που είχε εδώ και καιρό δρομολογήσει τη διοργάνωση της Beyond 4.0, ανέφερε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της εταιρείας, κ. Αλέξης Τσαξιρλής. Στόχος της έκθεσης αυτής θα είναι να φέρει σε επαφή όλο το οικοσύστημα της πληροφορίας και της ψηφιοποίησης, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή και των υφιστάμενων καλών πρακτικών και των ιδεών που γεννιούνται από τις startups, ώστε να γίνει η απαραίτητη όσμωση που θα μας οδηγήσει στο μέλλον, εξήγησε.

Ο κορωνοϊός εκλαϊκευσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σύμφωνα με τον ιδρυτή της Industry Disruptors Game Changers, κ. Μιχάλη Στάγκο, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο στοίχημα της Beyond 4.0. «Αν θέλουμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη hub καινοτομίας, η Beyond 4.0 είναι το όχημα. Αν θέλουμε να βάλουμε τη χώρα στον διεθνή τεχνολογικό χάρτη, η Beyond 4.0 είναι το όχημα» σημείωσε, τονίζοντας μάλιστα πως με τη ματαίωση της, εξαιτίας του κορωνοϊού, δίνεται η ευκαιρία να ενδυναμωθεί το διεθνές της προφίλ και να επικοινωνηθεί περισσότερο.

Τέλος, τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Beyond 4.0 υπογράμμισε από την πλευρά του και ο διευθύνων σύμβουλος της BeBest, κ. Ευάγγελος Χαραλάμπους. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, πολλές ιδέες και άξιο ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει όμως να βρεθεί το όχημα για την εξωστρέφειά τους. «Αυτό έλειπε, μια μεγάλη διοργάνωση που θα βάλει τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα στον τεχνολογικό χάρτη» εξήγησε, αναφερόμενος στη διοργάνωση της Beyond 4.0.

Το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος κα Ραλλιώ Λεπίδου.