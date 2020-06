Διευθυντές Ξενοδοχείων Ρόδου: Τηλεδιάσκεψη για το restart του Δωδεκανησιακού τουρισμού

Τηλεδιάσκεψη για το restart του Δωδεκανησιακού τουρισμού οργανώνει αύριο Παρασκευή (από τις 3 έως το 8 το απόγευμα) ο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου.

Το πρόγραμμα της τηλεδιάσκεψης, με συντονιστή τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεώργιο Ματσίγκο, έχει ως εξής:

15:00-16:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΑΙΖΟΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Μάνος Κόνσολας - Υφυπουργός Τουρισμού

ΕΟΔΥ - Παναγιώτης Αρκουμανέας - Πρόεδρος

ΠΟΞ - Γρηγόρης Τάσιος - Πρόεδρος

ΞΕΕ - Άρης Σουλούνιας - Αντιπρόεδρος

16:00-17:00 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΑΙΖΟΝ – ΠΤΗΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΗ

Fraport - Κατερίνα Πολλάτου - Airline Marketing & Development Manager/Commercial & Business Development – Γιώργος Βήλος - Γενικός Διευθυντής Εμπορικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

TUI – Ιωάννης Κουλουμπής - Head of Greece, Cyprus, Malta, Lapland & Iceland Tui Group Product & Purchasing

DER – Γιάννης Παπαδάκης – Managing Director DTS

FTI – Μάνος Δουλγέρης - CEO

Apollo – Nina Hornewall - Commercial Director &

Γιάννης Φραγκίσκος - Contracting Manager

ΤΕΖ Tours – Δημήτρης Χαριτίδης - CEO & Διευθύνων Σύμβουλος

17:00-18:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΒΟΛΗ

Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου – Μανώλης Μαρκόπουλος - Πρόεδρος

Ένωση Ξενοδόχων Κω – Κωνσταντίνα Σβύνου – Πρόεδρος

Ένωση Τουρ. Γραφείων Ρόδου – Χρήστος Μιχαλάκης – Πρόεδρος

ΕΟΤ - Αθηναγόρας Κωνσταντινίδης - Μέλος Δ.Σ

Bournemouth University - Δημήτρης Μπούχαλης –Professor - Head of Department of Tourism and Hospitality

18:00-18:30 Συμπεράσματα – Συζήτηση

Link σύνδεσης

https://us02web.zoom.us/j/85435147160