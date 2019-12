BEYOND 4.0 | Στη ΔΕΘ η πρώτη τεχνολογική έκθεση στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2020

Η καινοτόμα έκθεση-συνέδριο BEYOND 4.0 παρουσιάστηκε χθες στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Θ. HELEXPO κ. Τάσο Τζήκα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Θ. HELEXPO, κ. Κυριάκο Ποζρικίδη, τον Managing Director της εταιρείας «BeBest», κ. Ευάγγελο Χαραλάμπους, και τον Iδρυτή των Industry Disruptors Game Changers, κ. Μιχάλη Στάγκο. Η BEYOND 4.0 θέτει στο επίκεντρο τις Βιομηχανίες 4.0 της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (HELEXPO), από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2020.

Ειδικότερα, σε αυτήν την ετήσια πρωτότυπη εμπορική έκθεση-συνέδριο, η οποία ουσιαστικά αποτελεί μία διεπιστημονική και διακλαδική πλατφόρμα, θα εξετάζεται αναλυτικά η πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω από ένα πρόγραμμα παράλληλων, συμπληρωματικών δράσεων. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει ομιλίες από διεθνείς και πρωτοπόρους ομιλητές, ειδικά σχεδιασμένα πάνελ, ενδιαφέροντα σεμινάρια και εργαστήρια, και φυσικά τα περίπτερα των εταιρειών.

Θεματικοί τομείς της έκθεσης θα είναι οι ψηφιακές τάσεις της σύγχρονης εποχής που βοηθούν τις εταιρείες να εξελιχθούν, υιοθετώντας νέες πρακτικές που διαφοροποιούν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τις παραγωγικές διαδικασίες. Ενδεικτικά, κάποιες θεματικές είναι το 5G, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), οι Τεχνολογίες και Εφαρμογές (IoT), η Εικονική Πραγματικότητα, οι Έξυπνες Πόλεις, η Ρομποτική, η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία, το Περιβάλλον και η Τεχνολογία, όπως και η Αγροτική Οικονομία. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν λύσεις, να αυτοματοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους μέσω των διάφορων τεχνολογικών εφαρμογών.

Η BEYOND 4.0 απευθύνεται σε εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις, παρόχους τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, προμηθευτές, ερευνητικά κέντρα & πανεπιστήμια, επενδυτές & εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπως και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη Bιομηχανία 4.0.

Ο κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δήλωσε: «Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δίνουμε μεγάλη σημασία στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Στις απαραίτητες εκείνες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ίσως με καθυστέρηση αρκετών ετών, αλλά που επιτέλους πρέπει να γίνουν ώστε να προχωρήσουμε σε επίλυση βασικών εκκρεμοτήτων που έχουμε με το παρελθόν. Ως Υπουργείο κάναμε την αρχή με το Digital Greece στη ΔΕΘ. Είναι χαρά μας να βλέπουμε startups να αναπτύσσονται να γιγαντώνονται, να είναι έτοιμες να κυριαρχήσουν στην ευρύτερη αγορά. Η Beyond είναι το επόμενο βήμα, είναι μία εξωστρεφής έκθεση που μπορεί να γίνει σταθμός για τη νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς θα είναι η μοναδική ανάλογη έκθεση με εμπορικό χαρακτήρα στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνέργεια αυτή που ανακοινώνουμε σήμερα».

Ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ανέφερε σχετικά: ««Η BEYOND 4.0 θα είναι μία έκθεση ορόσημο για την Κεντρική Μακεδονία και ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς πραγματοποιείται πρώτη φορά στον τόπο μας και σε ένα κλάδο που ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και ως χώρα επενδύουμε και θα επενδύσουμε σημαντικά και στο μέλλον. Και μάλιστα έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή όταν ήδη ως Περιφέρεια έχουμε υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις στον τομέα της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, ενώ πρόσφατα επισκεφθήκαμε και τη Silicon Valley στις ΗΠΑ, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με στελέχη εταιρειών κολοσσών, startuppers, επιχειρηματίες και ερευνητές. Στόχος μας είναι, μετά τον τουρισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα, η καινοτομία να γίνει ο τρίτος βασικός αναπτυξιακός πυλώνας της οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς διαθέτουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να το πετύχουμε, με πιο σημαντικό το σπουδαίο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το μεγάλο στοίχημα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει η Silicon Valley της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα δουλέψουμε σκληρά, βάζοντας όλες μας τις δυνάμεις, για να κατακτήσουμε αυτό το στόχο».

Ο κύριος Τάσος Τζήκας, Πρόεδρος της Δ.Ε.Θ. HELEXPO, είπε για την έκθεση: «Με τη Beyond 4.0 ανοίγουμε ένα παράθυρο στο μέλλον. Η Ελλάδα έχει όλες τις προοπτικές να εξελιχθεί σε μια ευρωπαϊκή Silicon Valley, η Θεσσαλονίκη να αναδειχθεί σε τεχνολογικό hub της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η Beyond 4.0 είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Πρόκειται για ένα καινούριο, φιλόδοξο πρότζεκτ, με ‘’σημαίες’’ την τεχνολογία και την καινοτομία, στο οποίο έχουμε επενδύσει προσπάθεια και όραμα. Τον Οκτώβριο του 2020 η Beyond 4.0 θα συγκεντρώσει στη Θεσσαλονίκη τους μεγαλύτερους ‘’παίκτες’’ της ψηφιακής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, με σκοπό να καθιερωθεί ως τεχνολογικό γεγονός-σταθμός για την ευρύτερη περιοχή και να εδραιωθεί στη συνείδηση της διεθνούς κοινότητας των νέων τεχνολογιών, με έμφαση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και στις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις».

Ο κύριος Ευάγγελος Χαραλάμπους, Managing Director της εταιρείας «BeBest», δήλωσε σχετικά: «Το Beyond 4.0 είναι μία κοιτίδα νέων ιδεών και πρακτικών στον κλάδο της τεχνολογίας, ένα εργαλείο marketing και εστία γνώσης, όπου στόχος της είναι να στηρίξει επαγγελματίες να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να υιοθετήσουν νέα κανάλια ανάπτυξης. Προσφορά και ζήτηση θα οδηγηθούν σε έναν παραγωγικό ‘’διάλογο’’ για τους εμπλεκόμενους που στοχεύουν στην παγκόσμια αγορά. Μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, κολοσσοί και startups θα πρωταγωνιστήσουν στην πλατφόρμα όπου έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες θα αποτελέσουν πεδίο δράσης».

Ο κύριος Μιχάλης Στάγκος, Iδρυτής των Industry Disruptors Game Changers, ανέφερε: «Το βασικό για μένα είναι ότι η BEYOND 4.0 αποτελεί εθνικό στοίχημα για όλους μας. Τα τελευταία χρόνια, όλοι μιλούν για την Πορτογαλία, η οποία μπήκε στον χάρτη της καινοτομίας με το Web Summit. Έγινε ένας πόλος έλξης και άνθρωποι όπως ο Zuckerberg μιλάνε πλέον για αυτήν. Η έκθεση αυτή έρχεται μετά από 2 πιλοτικές προσπάθειες που έγιναν στη ΔΕΘ με το Digital Greece. H BEYOND 4.0 γυρίζει σελίδα και τοποθετεί τη χώρα σε ένα νέο μοντέλο και σε μία νέα στρατηγική που έχει διαμορφώσει ο Υπουργός για να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Πραγματικά η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα παγκόσμιο κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας».

Την παρουσίαση της έκθεσης πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Θ. HELEXPO, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, ο οποίος τόνισε κατά την τοποθέτησή του ότι «η έκθεση είναι τόπος συνάντησης της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας» και πως «το Beyond 4.0 αποτελεί μια πλατφόρμα του αύριο».

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. και Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α., Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Senior Commercial Officer της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, Keith Silver, ο Επικεφαλής Οικονομολόγος του Σ.Ε.Β., Μιχάλης Μασουράκης, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Ε., Γιώτα Παπαρίδου και ο γενικός διευθυντής του Σ.Ε.Κ.Ε.Ε. Γιάννης Γιανναράκης.